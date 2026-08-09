Horia Ivanovici știe în ce grupă europeană se va califica Universitatea Craiova: „Vă spun de acum”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are un start de sezon poticnit. Oltenii au fost eliminaţi din turul doi preliminar al Ligii Campionilor de Levski Sofia, iar în următorul tur preliminar din Europa League au făcut doar . Nici în campionat lucrurile nu stau grozav după 1-5 cu Dinamo.

Horia Ivanovici, sigur că Universitatea Craiova ajunge în Europa League: „Dau scris”

Horia Ivanovici a declarat că e sigur că Universitatea Craiova va ajunge în Europa League, pentru că are un traseu accesibil până acolo. În schimb, evoluţia din meciul cu KuPS confirmă startul modest de sezon al campioanei:

ADVERTISEMENT

„În acest început de sezon, Universitatea Craiova nu este o mare dezamăgire, dar pentru cum s-au prezentat lucrurile, acel 1-5 cu Dinamo, dar şi cum s-a prezentat în cupele europene, pentru moment Universitatea Craiova este o mică dezamăgire.

De ce mă feresc să dau verdicte, pentru că foarte probabil Universitatea Craiova va ajunge în grupele Europa League. Şi când ajungi acolo o să facă toţi în frunte cu Coelho: „Mai analizaţi voi ceva!”.

ADVERTISEMENT

Eu vă spun de pe acum că vor trece şi dau scris că vor fi în Europa League. Finlandezii sunt o echipă „modestinho”. Rezultatul Craiovei şi maniera din a doua repriză a produs o mare dezamăgire. Coelho, şi eu îl respect, dar e neinspirat total în meciurile din cupele europene”, a spus Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Coelho, băgat în şedinţă după 1-1 la KuPS

Repriza secundă a meciului cu finlandezii stârneşte îngrijorare la club. , mai ales că Universitatea Craiova arată mult mai rău decât în sezonul trecut:

ADVERTISEMENT

„Universitatea Craiova a arătat în repriza a doua ca o echipă mică. Nu a arătat ca echipa care a luat cupa şi campionatul, care a bătut Başakşehir, Mainz în cupele europene. Culmea, este o echipă care s-a întărit din punctul de vedere al moralului. Şi ca echipă, pe hârtie, s-a întărit.

Că noile achiziţii nu dau satisfacţie deocamdată, este altceva. Dar discutăm de o echipă care rupe complexul, câştigă cupa şi campionatul, teoretic, pe hârtie, se întăreşte, iar evoluţiile din acest start sunt slabe”, a fost reacţia lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT