Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Horia Ivanovici știe în ce grupă europeană se va califica Universitatea Craiova: „Vă spun de acum”

Horia Ivanovici este sigur de grupa europeană în care se va califica Universitatea Craiova. Cu toate acestea, moderatorul FANATIK SUPERLIGA consideră startul de sezon al oltenilor o dezamăgire.
Marian Popovici
09.08.2026 | 19:38
Horia Ivanovici stie in ce grupa europeana se va califica Universitatea Craiova Va spun de acum
EXCLUSIV FANATIK
Horia Ivanovici știe în ce grupă europeană se va califica Universitatea Craiova: „Vă spun de acum”. Sursa: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova are un start de sezon poticnit. Oltenii au fost eliminaţi din turul doi preliminar al Ligii Campionilor de Levski Sofia, iar în următorul tur preliminar din Europa League au făcut doar 1-1 pe terenul lui KuPS Kuopio. Nici în campionat lucrurile nu stau grozav după 1-5 cu Dinamo.

Horia Ivanovici, sigur că Universitatea Craiova ajunge în Europa League: „Dau scris”

Horia Ivanovici a declarat că e sigur că Universitatea Craiova va ajunge în Europa League, pentru că are un traseu accesibil până acolo. În schimb, evoluţia din meciul cu KuPS confirmă startul modest de sezon al campioanei:

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În acest început de sezon, Universitatea Craiova nu este o mare dezamăgire, dar pentru cum s-au prezentat lucrurile, acel 1-5 cu Dinamo, dar şi cum s-a prezentat în cupele europene, pentru moment Universitatea Craiova este o mică dezamăgire. 

De ce mă feresc să dau verdicte, pentru că foarte probabil Universitatea Craiova va ajunge în grupele Europa League. Şi când ajungi acolo o să facă toţi în frunte cu Coelho: „Mai analizaţi voi ceva!”. 

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Eu vă spun de pe acum că vor trece şi dau scris că vor fi în Europa League. Finlandezii sunt o echipă „modestinho”. Rezultatul Craiovei şi maniera din a doua repriză a produs o mare dezamăgire. Coelho, şi eu îl respect, dar e neinspirat total în meciurile din cupele europene”, a spus Horia Ivanovici.

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Coelho, băgat în şedinţă după 1-1 la KuPS

Repriza secundă a meciului cu finlandezii stârneşte îngrijorare la club. Filipe Coelho a fost băgat în şedinţă de Mihai Rotaru şi Mario Felgueiras, mai ales că Universitatea Craiova arată mult mai rău decât în sezonul trecut:

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„Universitatea Craiova a arătat în repriza a doua ca o echipă mică. Nu a arătat ca echipa care a luat cupa şi campionatul, care a bătut Başakşehir, Mainz în cupele europene. Culmea, este o echipă care s-a întărit din punctul de vedere al moralului. Şi ca echipă, pe hârtie, s-a întărit. 

Că noile achiziţii nu dau satisfacţie deocamdată, este altceva. Dar discutăm de o echipă care rupe complexul, câştigă cupa şi campionatul, teoretic, pe hârtie, se întăreşte, iar evoluţiile din acest start sunt slabe”, a fost reacţia lui Horia Ivanovici.

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Horia Ivanovici știe în ce grupă europeană se va califica Universitatea Craiova: „Vă spun de acum”

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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