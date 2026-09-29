Horia Ivanovici, trist și dezamăgit despre Gică Hagi: „Cel mai slab meci din cariera lui de antrenor. Gică, întoarce-te la simplitate! Conferinţa lui de bărbat trebuie să fie momentul zero”

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şi rămâne cu zero puncte în grupa din Liga Naţiunilor. , adversarii reuşind să se impună la pas pe Arena Naţională.

Horia Ivanovici, trist despre Gică Hagi: „Cel mai slab meci din cariera lui de antrenor”

Horia Ivanovici a avut un discurs dur la FANATIK SUPERLIGA în care nu a menajat naţionala şi nici pe Gică Hagi, despre care a spus că este la cel mai slab meci pe banca tehnică a unei echipe, fie ea de club sau naţională:

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„Lucrurile stau în felul următor. Aţi văzut ce s-a întâmplat ieri. Am pierdut cu 2-4 împotriva Bosniei. Puteam încasa de la şase goluri în sus, adică puteam să luăm un set. Nu există scuze, să nu auzim că am jucat fără spectatori sau alte lucruri de acest gen.

Realitatea este una cruntă şi, trebuie să recunoaştem, total neaşteptată. Lumea nu prea mai înţelege cum gândeşte Gică Hagi, ce vrea Gică Hagi. Vorbeam cu prietenii şi le-am spus multora că nu înţeleg ce vrea Gică Hagi. El şi-a dorit o naţională fără frică. Din păcate, aseară a fost o naţională ruşinică.

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Cred şi nu exagerez că este cel mai slab meci pe care Hagi l-a făcut pe banca tehnică a unei echipe de club sau a naţionalei. Sau experiment, că împotriva Bosniei a fost experiment. Îi recomand cu tot respectul să nu uite această partidă, ca să nu o mai repete niciodată.

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Este păcat pentru tot ce a făcut în fotbalul românesc. Ar fi păcat să ne despărţim de Gică Hagi după câteva meciuri cu acest gust mai mult decât amar, un gust otrăvitor. Naţionala a arătat îngrozitor de rău. El trebuie să plece de la ceea ce s-a întâmplat aseară”, a spus Ivanovici.

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Singurul lucru pozitiv după România – Bosnia şi Herţegovina 2-4: „Şi-a asumat absolut totul”

Moderatorul FANATIK SUPERLIGA a dezvăluit singurul lucru pozitiv al confruntării cu Bosnia şi Herţegovina: conferinţa de presă a lui Gheorghe Hagi. Selecţionerul a fost asumat şi a părut că înţelege dimensiunea dezastrului:

„Iar la conferinţa de presă am avut un Hagi lucid, un Hagi curajos, un Hagi bărbat, care şi-a asumat absolut totul. A părut că a înţeles dimensiunea dezastrului. Nu doar ca scor, ca manieră de joc. Am părut o echipă de puşti adunată în pripă pentru un meci cu Bosnia.

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Coubiş nu mi s-a părut niciun fel de revelaţie aseară, cum zice Hagi. Mi s-a părut un jucător lent, rudimentar, nu mi s-a părut un fotbalist cu care să ataci o calificare în viitor. Mi s-a părut slab. Poate e cea mai dezamăgitoare seară din fotbalul românesc pentru mine, tocmai pentru că a fost implicat Hagi.

Singurul lucru bun a fost conferinţa de presă a lui Hagi. Am văzut un Hagi lucid, care şi-a asumat tot, care a spus clar că a greşit strategia, că a greşit aia şi cealaltă. Cred că e conferinţa de presă cu cele mai multe „am greşit” din istorie pentru Gică Hagi. Sperăm să nu se mai repete.

Trebuie să tragă învăţămintele din acest meci, mergem mai departe şi suntem alături de Gheorghe Hagi. Îi datorăm doi ani de zile lui Gheorghe Hagi, dar trebuie să schimbe radical tot şi să înveţe din ce s-a întâmplat aseară. Nu am vrea să ne despărţim astfel de cel mai mare fotbalist român din toate timpurile. Ar fi nedrept.

Îi mai recomand ceva, cu toată prietenia. Trebuie să facă exact ce ne-a spus verbal tot timpul: fotbalul este un joc simplu. Gică, simplifică-l. Tu l-ai făcut foarte complicat în aceste două meciuri. Fă-l simplu, că nimeni nu a înţeles ce s-a întâmplat aseară”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.