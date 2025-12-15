Horia Ivanovici, virulent: „Rapid e cea mai furată echipă și în acest sezon”. Sfat public pentru Angelescu: „Du-te cu talpa!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Sfat public pentru Victor Angelescu

În direct la FANATIK SUPERLIGA, realizatorul Horia Ivanovici a transmis că, în opinia sa, Rapidul reprezintă și în acest sezon cea mai dezavantajată echipă din campionat de către arbitraj.

Reacția s-a produs în contextul în care giuleștenii au făcut acuzații destul de grave din acest punct de vedere, , după meciul pierdut pe teren propriu cu Oțelul Galați, scor 0-2.

„Sunt de acord, și anul trecut, și anul acesta, și o spun și îmi asum asta, Rapidul, din punctul de vedere al arbitrajului, este singur împotriva tuturor. Este de departe cea mai dezavantajată echipă, furată într-un dispreț total, după părerea mea. Și nu mă refer doar la meciul acesta, în care a fost ciugulită, și așa mai departe. Este cea mai furată de arbitraj echipă fără jenă în ultimii doi ani.

Pur și simplu nu le e frică arbitrilor să facă ce vor cu Rapidul. Deci Rapidul, din punctul de vedere al arbitrajului, și în acest sezon, o spun apăsat, că m-am uitat la toate meciurile, sunt singuri împotriva tuturor. Nu există nicio echipă importantă, care se bate la titlu, să primească la căpățână cum primește Rapidul”, a spus Horia Ivanovici

Sfat public pentru Victor Angelescu

De asemenea, cu aceeași ocazie, Horia Ivanovici i-a transmis și un mesaj mai mult decât ferm lui Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid:

„Îi spun public lui Victor Angelescu, că până la urmă el conduce. Victor, degeaba ești un băiat educat, elegant în discurs, tot încerci cu duhul blândeții. Îți spun prietenește: du-te cu talpa de acum încolo dacă vrei să se întâmple ceva la Rapid din punct de vedere al arbitrajului. Pentru că este evident, Victor, că Rapid nu este respectată la nivelul Comisiei Centrale a Arbitrilor. După părerea mea, Rapid este la și alții.

Aduceți-vă aminte când FCSB era călcată pe cap de arbitri, cum a ieșit Gigi, cum a ieșit MM și s-a terminat. Nu au mai avut curaj să facă nenorocirile pe care le făceau, că la un moment dat FCSB era tocată de arbitri. După arbitrajele s-au echilibrat, ba chiar unele așa, mai spre FCSB, cu o tentă la un moment dat. Dar ideea e că s-au implicat. Și asta îi spun public. Victor, fii puțin rău! Du-te cu talpa, în limbaj fotbalistic. Pentru că altfel nu aveți nicio șansă să luați titlul cu arbitrajele astea”.

