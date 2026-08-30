Horia Mladinovici, gest impresionant după Csikszereda – CFR Cluj! Ce cadouri le-a oferit copiilor din tribune. Video

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Horia Mladinovici a oficiat la centru partida dintre , disputată sâmbătă, din etapa a 7-a a SuperLigii. Arbitrul bucureștean a ales să-i bucure pe copiii din tribune la finalul partidei oferindu-le cartonașele pe care le-a utilizat în timpul jocului.

Horia Mladinovici, gest de campion după Csikszereda – CFR Cluj

La scurt timp după ce s-a terminat partida de la Miercurea Ciuc, „cavalerul fluierului” a întârziat intrarea la vestiare, alături de brigada sa. Horia Mladinovici a fost surprins în timp ce le oferea unor copii suveniruri cu totul special: cele două cartonașe (galben și roșu) pe care le-a folosit în timpul partidei Csikszereda-CFR. Un gest care poate părea simplu, dar care se transformă foarte ușor într-o amintire de neuitat pentru norocoșii puștani care s-au ales cu acele cartonașe.

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Chiar dacă procedeul de înmânare a cartonașelor era unul anevoios, Horia Mladiniovici nu a renunțat. S-a urcat cu picioarele pe marginea construcției de beton, s-a sprijinit cu spatele de banca de rezerve, apoi s-a întins cât a putut de mult pentru a ajunge la nivelul mâinilor copiilor din tribune, care erau în genunchi, nerăbdători să-și primească coloratele cadouri.

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Nu este prima dată când Horia Mladinovici alege să facă fericiți copiii veniți la meciuri să-și vadă și să-și încurajeze favoriții. S-a mai întâmplat și în luna aprilie a acestui an, într-un duel Farul – Unirea Slobozia, scor 0-1, disputat la Ovidiu. Atunci, însă, centralul nu a mai așteptat ultimul fluier. A preferat să înmâneze cartonașele copiilor încă de la pauză.

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Câte cartonașe a arătat în duelul de la Miercurea Ciuc

În teren, CFR Cluj a avut câștig de cauză, scor 3-2, iar trupa lui Marius Șumudică a bifat al doilea succes consecutiv în campionat, ce le permite ardelenilor să se apropie la doar un punct de zona play-off-ului. De partea cealaltă, Csikszereda rămâne ultima în clasament, cu un singur punct. Formația din Miercurea Ciuc este una dintre cele două formații care nu au reușit niciun succes în acest început de sezon, alături de UTA Arad.

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Duelul de la Miercurea Ciuc dintre Csikszereda și CFR Cluj nu a fost unul foarte dur. De altfel, , în minutele 43, 84 și 90+1. La capitolul faulturi, CFR Cluj a fost echipa care a întrerupt jocul mai des, scor 17-12.

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În etapa următoare, CFR Cluj primește vizita Farului Constanța, vineri, 4 septembrie, de la ora 20:30, în timp ce Csikszereda se desplasează pe terenul penultimei clasate, UTA Arad, sâmbătă, 4 septembrie, de la ora 17:30.