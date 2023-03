Horia Moculescu, dezvăluiri despre vicii și relația cu Mariana Moculescu: ”I-am dat bani”

Ajuns la 86 de ani, Horia Moculescu ne povestește despre femei și marile iubiri pe care le-a avut. El nu ocolește subiectul celor patru căsnicii. Chiar dacă au existat multe scandaluri, la care nu a răspuns niciodată, Horia Moculescu mărturisește că, acum, are o relație civilizată cu Mariana, ultima lui soție si mama Nidiei, fiica lui.

Horia Moculescu, despre femei, Mariana Moculescu și vicii

Horia Moculescu, celebrul pianist, compozitor și interpret, vorbește, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, despre femeile și dramele din viața lui. Până la 86 de ani, Horia Moculescu a trăit cât pentru 100 de vieți.

ADVERTISEMENT

Horia Moculescu și-a pierdut mama la vârsta de 11 ani și a stat lângă ea pe toata perioada cancerului care i-a luat viața. Tatăl său a murit la 58 de ani, după ce făcuse 9 ani de pușcărie politică și redevenise liber.

Celebrul compozitor își aduce aminte de cele patru căsnicii pe care le-a avut. Mai mult, el mărturisește că cel mai mare vis al său este ca Nidia, fiica lui, să fie promovată la adevărata ei valoare.

ADVERTISEMENT

Horia Moculescu explică și când s-a îndrăgostit prima oară și care sunt greșelile pe care nu le-ar mai repeta niciodată, daca ar avea șansa să se mai nască o dată.

Horia Moculescu, despre femei și seria de mari iubiri

Când v-ați îndrăgostit prima dată?

-Aveam 7 ani, o chema Marinela și era fata chestorului de poliție din Rm Vâlcea. Ne-au găsit părinții plimbându-ne de braț, pe bulevard, ca oamenii mari. Iar primul sărut pasional și conștient l-am avut la 11 ani, o chema Ionela și locuia la Abrud.

ADVERTISEMENT

Ați fost căsătorit de 4 ori, cum de ați avut curaj să repetați?

– Eu cred că cel mai mare curaj îl ai atunci când divorțezi, este mult mai important. Căsătoria este din iubire și entuziasm, nu din interes. Eu, cel puțin, nu am avut nicio căsătorie din interes. Am rămas în relații bune cu toate fostele mele soții, una din ele a murit.

Horia Moculescu: “Nidia, pentru mine, înseamnă tot”

Nidia poartă numele mamei dvs. Ce înseamnă ea pentru dvs? Ce a moștenit?

– Civilizația a moștenit-o. Nidia, pentru mine, înseamnă tot. Și când a fost mai rebelă am fost lângă ea, e normal să fie și rebelă. Dar am ‘acuzat-o’ că este excesiv de morală, își impune niște limite până și la flirt, ea nu flirtează cu oricine.

ADVERTISEMENT

Când era mică, ce fel de tată ați fost?

– Orice făceam împreună și îmi pare rău că nu am reușit s-o învăț să schieze. După ’90 nu am mai avut bani, situația noastră materială s-a dus pentru că nu s-a mai respectat legea drepturilor de autor. Dar am învățat-o să se dea pe role, să înoate, a făcut și volei la un moment dat.

ADVERTISEMENT

Nidia îmi spune toate secretele ei. La îndrăgosteli nu m-am amestecat absolut deloc. Nu mi-ar fi plăcut pentru că toate sfaturile pe care le-am primit în viață au fost în număr egal greșite sau corecte și n-aveam de unde să știu dacă nu-i dau vreun sfat greșit.

Cum se înțelege, acum, după nenumărate scandaluri, cu Mariana Moculescu

În acest moment care este relația dintre dvs și Mariana?

– Eu niciodată nu am vorbit urât în presă și nici nu am răspuns la năprăsniciile ei. Acum relația mea este una civilizată, mi-a cerut niște bani împrumut și mi i-a dat înapoi chiar dacă prietenii mi-au spus să nu-i dau. De fată nu ne-am sfătuit niciodată, Nidia stă cu mine de 22 de ani, exclusiv cu mine.

“Am avut două vicii majore”

Toți oamenii au câte un viciu, al dvs care este?

– Acum nu mai am niciunul, dar am avut două majore: fumatul, în urma căruia jocurile, adică table, pocker și cazino la ruletă. Din convingere am reușit să mă las de amândouă, întâi de fumat, apoi de cazino. Acum 23 de ani am renunțat la fumat și acum 8 ani la jocuri.

Dacă ar fi s-o luați de la început, ce greșeală nu ați mai repeta?

-Clar, nu aș mai fuma. A fost un dezastru. Culmea este că, în timp ce fumam, îmi asumam viitorul asta nefericit și tot fumam știind ce o să se întâmple.