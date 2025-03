Horia Moculescu îi caută loc de muncă fostei soții, Mariana, dar n-o primește în casa lui. Vedeta, la un pas să rămână sub cerul liber: „E ideal pentru suferința mea psihică”

Horia Moculescu s-a oferit să o ajute pe mama fiicei sale, Nidia, în aceste clipe, când se confruntă cu dificultăți financiare majore și cu lipsa unei case de locuit. Se pare că maestrul îi caută loc de muncă fostei soții, Mariana, dar asta nu înseamnă că o primește în imobilul lui.

Horia Moculescu îi caută job fostei soții, Mariana, dar n-o primește în casa lui

să se mute din garsoniera de pe Calea Victoriei. Plata întârziată a chiriei și datoriile de 1500 de euro de la întreținere sunt motivele din cauza cărora riscă să ajungă în stradă. În ultimul ceas, chiriașa speră să fie ajutată chiar de Horia Moculescu, omul cu care a fost în scandal ani de zile.

„Situația mea nu e deloc simplă. Într-o lume în care numele meu a fost mereu pe buzele tuturor, paradoxul este că, deși am notorietate, nu am siguranță materială.

Nu mă plâng – m-am reinventat de fiecare dată, dar realitatea e că în România e greu să trăiești doar din talent și muncă cinstită.”, a declarat Mariana Moculescu, în premieră, pentru FANATIK.

Mariana Moculescu: „Ar trebui să eliberez duminică”

Mariana riscă să rămână sub cerul liber, în doar câteva zile. Mai exact, până duminică, 2 aprilie, vedeta trebuie să caute o soluție viabilă unde să se mute sau unde să muncească, pentru a-și putea asigura un trai decent. Conform celor spuse de ea, orice job de la domiciliu îi este bine venit.

Dată fiind situația, nu tocmai confortabilă, . Acum așteaptă să vadă ce mână de ajutor îi poate întinde. Speră la un loc de muncă, că de locuit alături de el, știe că este imposibil.

„Am 1500 euro datorii la chirie și doar atât. Utilitățile sunt plătite la zi. Este o înțelegere formală între mine și proprietară. Mai am o săptămână. Ar trebui să eliberez duminică.

În ceea ce îl privește pe Horia, aștept niște răspunsuri din partea sa. Job, bani, casă. Discută despre asta. Ideal pentru mine este jobul online. Nu mă expune și e ideal pentru suferința mea psihică de 30 de ani (cu certificat medical eliberat de doctor specialist). Pot foarte bine scrie și redacta articole. Pot face interviuri sau publicitate unui brand. De asemenea, pot face foto-video editor.

Nu (n.r. voi sta cu Horia și Nidia). Nu mai are nici o proprietate. Nu știu dacă va participa cu un ajutor la plata chiriei mele de 370 de euro lunar plus utilități.”, a dezvăluit fosta soție a lui Horia Moculescu.

Mariana Moculescu, față în față cu ”prejudecățile” angajatorilor

Înainte de a ajunge pe marginea prăpastiei cu datoriile, . Însă, se pare că prejudecățile oamenilor legate de contul ei de OnlyFans i-au pus piedici majore. Așa se face că, nici job stabil nu are și nici bani suficienți din aplicația pentru adulți nu strânge.

„Am încercat să găsesc un loc de muncă stabil, însă realitatea este că, de multe ori, nu este atât de ușor. Într-o societate unde există multe obstacole, inclusiv percepții preconcepute asupra celor cu o carieră deja cunoscută, am întâmpinat dificultăți.

Am un cont pe OnlyFans și am încercat să îmi construiesc o sursă de venit acolo. A fost o modalitate prin care am încercat să îmi susțin activitatea și să am un venit stabil. Din păcate, nici acest sector nu îți garantează un venit care să îți ofere siguranța unui trai decent. Viața, în general, e mult mai complexă decât ar părea din exterior.”, a mai spus vedeta.

Ce este dispusă să facă Mariana Moculescu pentru a nu ajunge în stradă?

Dacă nu reușește să primească ajutorul așteptat din partea maestrului Horia Moculescu, Mariana este dispusă să lupte până în ultima clipă. Va căuta soluții pentru a reuși să adune cei 1500 de euro, plus banii de chirie ca să nu rămână fără acoperiș deasupra capului.

„În cazul în care nu reușesc să adun acești bani, voi căuta soluții alternative pentru a face față situației. Discuții cu proprietarii pentru a negocia o amânare a plății. Discuții pentru a găsi alte surse de venit care să mă ajute să îmi asigur un trai decent.

În orice caz, nu voi renunța. Voi explora toate opțiunile disponibile și mă voi adapta, așa cum am făcut întotdeauna, până când voi depăși această perioadă dificilă.”, a încheiat, pentru FANATIK, Mariana Moculescu.