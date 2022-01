Mariana Moculescu, dezvăluiri despre starea de sănătate a fostului soț. Cum se simte acum Horia Moculescu

Horia Moculescu (84 de ani) a ajuns la spital luna trecută cu probleme grave la plămâni, iar fosta sa soție, Mariana Moculescu, a dezvăluit de ce boală suferă compozitorul.

Aceasta a dezvăluit și cum se simte artistul în acest moment. Zilele trecute, maestrul a fost conectat la aparatul de oxigen din cauza insuficienței respiratorii cu care se confruntă.

De asemenea, compozitorului i-a scăzut foarte mult și nivelul saturației din sânge. Se află în categoria de risc a persoanelor care pot dezvolta forme grave în cazul în care se infectează cu coronavirus.

ADVERTISEMENT

Mariana Moculescu, dezvăluiri despre starea de sănătate a fostului soț

Mariana Moculescu (53 de ani) a făcut dezvăluiri despre starea de sănătate a fostului ei soț, Horia Moculescu, care în decembrie din cauza problemelor grave pe care le are cu plămânii.

Fosta parteneră de viață a artistului a declarat că problemele sale au apărut mai ales din cauza vârstei înaintate, dar și a TBC-ului cu care se confruntă. În plus, Horia Moculescu a fumat foarte mult, ceea ce i-a afectat și mai mult plămânii.

ADVERTISEMENT

Întrebată dacă l-a mai văzut pe fostul soț în ultima vreme, a spus că nu. Aceasta îi dorește multă sănătate artistului, mai ales în aceste momente.

„Horia are probleme de sănătate din cauza vârstei înaintate, dar mai ales din cauza fumatului și al TBC-ului, de care suferă.

ADVERTISEMENT

Din păcate, nu ne-am mai văzut în ultima perioadă. În rest, eu îi doresc multă sănătate, că-i mai bună decât orice!”, a declarat Mariana Moculescu pentru .

Mariana Moculescu și-a petrecut sărbătorile acasă, împreună cu pisica ei. Fosta lui Horia Moculescu a fost răcită și nu a mers nicăieri, chiar dacă a fost invitată de prieteni.

ADVERTISEMENT

„Am avut Sărbători fericite, liniștite, pline de pace și bunăstare. Am fost invitată în diverse locuri de către prietenii mei, însă am ales să rămân acasă, singură până la urmă împreună cu pisicuța mea cuminte și frumoasă, mai ales că am fost racită.

Sincer, m-am temut să nu fie contagioasă starea mea și să nu-i îmbolnăvesc pe cei din jurul meu.”, a mai spus aceasta pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Fiica ei, Nidia (30 de ani), a vizitat-o de sărbători și au făcut schimb de cadouri. Cele două au o relație foarte bună și se vizitează des, de când vedeta s-a întors din Italia, acolo unde a petrecut cinci ani.

Horia Moculescu, dezvăluiri despre problemele de sănătate

La scurt timp după ce a ajuns pe mâinile medicilor, Horia Moculescu a vorbit despre starea sa de sănătate. Boala la plămâni a fost cauzată de fumatul excesiv, chiar dacă nu mai are acest viciu de ani buni.

Artistul are nevoie de aparatul de oxigen pentru a putea respira cât mai bine. Aparatul de oxigen portabil l-a ajutat foarte mult și nu a mai rămas internat la spital.

„Am niște probleme de BPOC, înseamnă o boală de plămâni din cauza fumatului excesiv de pe vremuri. Nu mai fumez de 20 și ceva de ani. Trebuie să-mi completez oxigenul cu oxigen dintr-un aparat. Asta este tot.

Nu sunt internat. Am fost numai să-mi fac un CT.”, a declarat acesta la Antena Stars, la finalul lunii decembrie.

Horia Moculescu a recunoscut că a fumat excesiv timp de 42 de ani. Compozitorul ajungea să fumeze chiar și 70 de țigări pe zi. Deși a renunțat la acest viciu acum două decenii, sănătatea plămânilor a avut de suferit.