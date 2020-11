Horia Tecău are COVID-19. Ce mesaj a transmis după rezultatul testului

Tenismenul român Horia Tecău a fost depistat pozitiv COVID-19 în urma unui control de rutină. Sportivul i-a îndemnat pe toți cei care au fost în contact direct cu el în ultima perioadă să efectueze o testare.

În vârstă de 35 de ani, Tecău este unul dintre cei mai valoroși tenismeni la dublu pe care România i-a avut în ultimii 40 de ani.

Medaliat cu argint la Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio, alături de Florin Mergea, Horia Tecău este al 3-lea tenisman român de top testat pozitiv cu coronavirus, după Simona Halep şi Ana Bogdan.

Mesajul lui Horia Tecău după ce a fost testat pozitiv COVID-19

Horia Tecău a transmis un mesaj pe o rețea de socializare după ce a fost testat pozitiv COVID-19: ”În urma unui control de rutină, am fost testat pozitiv la COVID-19. Nu am niciun simptom, dar îi îndemn pe toţi cei care au fost în contact apropiat cu mine în ultimele zile să se testeze. Pentru moment m-am autoizolat până voi efectua un nou test”

Sportivul român se află acum pe locul 21 în clasamentul mondial la dublu și nu a mai jucat de luna trecută, când a pierdut în optimi la Roland Garros, alături de olandezul Jean-Julien Rojer.

Tecău nu este singurul sportiv român cunoscut testat pozitiv cu SARS-Cov-2. Nume cunoscute precum handbalista Cristina Neagu, înotătorul Robert Glinţă, gimnasta Larisa Iordache, campionul naţional de raliuri Simone Tempestini sau luptătorul Alin Alexuc au fost deasemenea infectați în trecut.

Horia Tecău despre tenisul fără spectatori

Horia Tecău se declara în urmă cu ceva timp deranjat de faptul că meciurile de tenis se vor disputa fără spectatori iar modul de pregătire va fi unul diferit: “Turneele știu că se vor organiza fără spectatori, ceea ce e puțin trist pentru mine. Nu am jucat niciodata fără, va fi foarte ciudat să particip la meciuri oficiale și să nu fie nimeni in tribună.

Aproape ca îmi doresc să înceapa circuitul când totul va fi normal. Normele impuse vor îngreuna un pic activitatea noastră, dar suntem obligați să ne adaptăm și să o facem foarte repede.

Sunt niște măsuri dificile, să stai numai în hotel. Am înțeles că ai voie să ai o singură persoană in staff. Sunt norme dure, nu avem voie în vestiar, la sala de fortă. Nu am pățit așa niciodata și încă mă gândesc cum va fi.”

