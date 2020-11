Horia Tecău se desparte de olandezul Jean-Julien Roger / Mo Salah, out 3 meciuri de la Liverpool

FANATIK îți prezintă în fiecare zi un Live Blog cu știrile sportive de ultimă oră, informații noi din sportul românesc și mondial.

Horia Tecău se desparte de olandezul Jean-Julien Roger după o colaborare de 7 ani

UPDATE 20 noiembrie, ora 8:20 / După o colaborare de 7 ani, Horia Tecău și Jean-Julien Roger nu vor mai face pereche și în 2021 în turneele de tenis masculin. Anunțul a fost făcut de jucătorul olandez, care a precizat că anul viitor va evolua alături de brazilianul Marcelo Melo, fost lider mondial şi dublu câştigător de Grand Slam.

Printre performanțele reușite de cuplul Tecău – Roger se număr două titluri de Mare Șlem, Wimbledon 2015 și US Open 2017. Tot în 2015, cei doi au câștigat Turneul Campionilor de la Londra și au urcat până pe locul 2 în clasamentul ATP.

Această este a doua veste tristă pe final de an pentru sportivul român, care a anunțat în urmă cu puțin timp că este infectat cu COVID. „În urma unui control de rutină, am fost testat pozitiv la COVID-19. Nu am niciun simptom, dar îi îndemn pe toţi cei care au fost în contact apropiat cu mine în ultimele zile să se testeze. Pentru moment, m-am autoizolat până voi efectua un nou test”, a anunţat Tecău, săptămâna trecută, pe Facebook.

Mohamed Salah va lipsi 3 meciuri de la Liverpool

UPDATE 20 noiembrie, ora 8:06 / Egipteanul Mohamed Salah a ieșit pozitiv și la celd e-al doilea test pentru COVID efectuat în țara natală și va fi nevoit să mai stea încă 7 zile în izolare înainte de a se întoarce în Anglia. În aceste condiții, el va rata cel puțin următoarele 3 partide ale lui Liverpool. Este vorba de de cele cu Leicester și Brighton din Premier League (22 și 28 noiembrie), dar și de întâlnirea cu Atalanta din Liga Campionilor (25 noiembrie).

Mo Salah a fost depistat pentru prima dată pozitiv cu ocazia unui test efectuat la echipa națională, cu ocazia meciurilor din preliminariile Cupei Africii. El a fost surprins atunci participând la nunta fratelui său fără mască și fără a respecta nicio regulă de distnațare socială.

Carlos Queiroz, despăgubiri de două milioane de dolari după ce a fost dat afară de la naționala Columbiei

UPDATE 20 noiembrie, ora 7:43 / Portughezul Carlos Queiroz va primi despăgubiri de 2 milioane de dolari de la Federația Columbiană de Fotbal după ce a fost dat afară de la cârma echipei reprezentative. Decizia a venit în urma celor două rezultate catastrofale înregistate în preliminariile CM 2022 de naționala lui James Rodriguez în ultima săptămână, înfrângerile dure 0-3 pe teren propriu cu Uruguay și 1-6 în deplasare cu Ecuador.

Carlos Queiroz era antrenorul Columbiei din primăvara lui 2019 și mai avea contract până la terminarea Turneului Final al Campionatului Mondial dn Qatar 2022.