Horoscop Camelia Pătrășcanu. Luna Neagră dă peste cap zodiile la început de toamnă

Horoscop Camelia Pătrășcanu. În perioada 14 august – 30 septembrie 2024, celebra astrologă ne anunță că avem o opoziție pe care Luna Neagră în Balanță o formează cu Destinul.

Horoscop Camelia Pătrășcanu. Luna Neagră, în opoziție cu Destinul

În exclusivitate pentru FANATIK, astrologa ne dezvăluie că sunt vizate relațiile în general, fie ele de colaborare sau relații apropiate cu oameni importanți pentru noi.

ADVERTISEMENT

Înțelegem cum ne interpretează ceilalți cu Luna Neagră în Balanță. Suntem surprinși de faptul că noi transmităm una, dar se înțelege altceva. De aceea, trebuie să lucrăm mai atent la gesturile, atitudinele prin care noi transmitem de fapt ceea ce simțim și ceea ce gândim. Suntem preocupați de calitatea parteneriatelor noastre, toate, nu numai cel conjugal.

Această opoziție pe care Luna Neagră o formează cu Destinul implică automat că Luna Neagră este conjunctă cu punctul de karmă. Deci sunt foarte multe situații care se repetă. Ni se pare că am mai trecut prin asta, am mai fost pus în situația asta cu ceilalți. Aceste repetiții, pe de-o parte, ne indică faptul că nu suntem cumva în autenticitate. Viața este spontană, este perpetu nouă, de aceea ne poate oferi soluții la toate problemele pe care le avem. Soluții care poate sunt altele decât ale înaintașilor noștri sau decât ce am făcut noi până acum.

ADVERTISEMENT

Este, de asemenea, o perioadă destul de tensionată cu această Lună Neagră în Balanță, în care luăm mai mult aminte la calitatea relațiilor noastre, toxicitatea relațiilor noastre, scopul unor relații, dacă avem obiective comune și cum ne îndreptăm către ele. Sunt foarte multe lucruri care ne indică, în această perioadă, că trebuie să umblăm la relații, dar și la imaginea noastră. Să vedem pentru fiecare zodie.

Berbecii au de învățat din experiențele trecute

Horoscop Camelia Pătrășcanu. Berbecii, mai ales la locul de muncă sau în relațiile de lucru, nu neapărat profesionale, se pot trezi într-un tipar sau vor să evite un tipar. Au învățat din lecțiile trecute și de data aceasta, când e vorba de colaborări profesionale, vor să nu mai treacă prin aceleași lucruri.

ADVERTISEMENT

De ce? Pentru că Venus este o planetă importantă, pentru că guvernează Balanța. Este în Fecioară și li se recomandă să aibă mai multă răbdare să explice mai atent ce vor ei să obțină de la ceilalți. Deci, învață din lecțiile trecute, și de data aceasta au o atitudine terapeutică.

Gemenii, situații neplăcute pe plan amoros

această opoziție are și la ei loc pe zona muncii. Sunt multe lucruri neplăcute legate de condiții de lucru. Nu vor să mai treacă prin așa ceva, deci sunt mai atenți în ce se angajează, care e calitatea superiorilor și dacă le place să lucreze sub aceste persoane. Ce pot face diferit acum este să să aibă mai multă încredere în creativitatea și geniul lor.

ADVERTISEMENT

Opoziția Lună Neagră-Destin, pentru Gemeni poate aduce repetiții sau situații neplăcute în iubire. Nu ne referim numai la cea romantică cu partenerul sau cu partenera, ci și relațiile afective în general. Acolo unde ei sunt în largul lor, unde pot avea încredere în persoanele de lângă ei, pentru a se manifesta în mod natural.

Pentru Raci, această opoziție are legătură cu casa și confortul, dar și cu relațiile de familie. Griji și probleme pe care le au de rezolvat. Au un sentiment de nesiguranță pentru că s-au sprijinit pe altcineva. Înțeleg că e bine să se bazeze pe ei înșiși, nu pe alții. Asta pentru că alții se mai schimbă, mai îmbătrânesc, mai pleacă dintre noi și cumva pentru raci lecția este de a accepta lucrurile. În carieră, își pun problema dacă mai e cazul să mai aibă un rol important sau unul discret, și să se ocupe de viața lor.

Horoscop Camelia Pătrășcanu. Leii trebuie să evite o anumită capcană

Opoziția, în cazul Leilor, are legătură cu convingerile de viață, aplicate mai mult în relații. Înțeleg că poate principiile după care ei își conduc viața, în special cea relațională și de comunicare cu cei din jur, nu sunt cele mai sănătoase.

Pentru că sunt puși în situații repetitive, înțeleg că trebuie să fie mai atenți la propriile lor exigențe. Adică în primul rând ei să fie cei corecți înainte de a pletinde celorlalți. Deci, să nu cadă în capcana de a impresiona și din cauza asta să se arunce la mai mult decât este cazul. Atenție și la bani. Ei trebuie bine gândiți și negociați, nu ca altă dată.

Horoscop Camelia Pătrășcanu. Fecioarele sunt foarte practice în această perioadă. Le avertizează Luna Neagră că trebuie să-și evalueze foarte bine capacitățile, experiența și potențialul. Să-și prețuiască abilitățile și calitățile profesionale, atâta cât sunt.

Fecioarele trebuie să fie mai realiste și blânde cu ele

Sunt săritoare și perfecționiste, dar în același timp trebuie să fie realiste și blânde cu propria persoană. Să aprecieze trăsăturile de succes pe care le au, fără să-și reproșeze că nu sunt mai capabile. Este o lecție pe care trebuie să o învețe pentru că altădată mai mult s-au împiedicat, în loc să se cantoneze pe direcția talentului lor.

Luna Neagră este semnul lor zodiacal, motiv pentru care Balanțele pot traversa o perioadă în care sunt foarte exigente cu propria lor persoană. Adică, valorile pe care le au și după care se ghidează, reclamă un anumit comportament de la persoanele apropiate. Unele lucruri nu se pot îndrepta și trebuie să accepte că așa sunt, că oamenii au limite, că oamenii mai și dezamăgesc. Până la urmă toate fac parte din viața noastră umană și că nu trebuie să se supere atât de mult pe viață, pentru că asta doar le amărește inima, nu îmbunătățește lucrurile.

Scorpionii, vizați pe axa profesională

Pentru Scorpioni, această Lună Neagră are de-a face cu axa profesională. Au destinul în zona muncii, deci vor foarte multe lucruri, numai că Luna Neagră îi tenționează că nu lucrează singuri, și într-un fel sau altul, depind de oamenii cu care colaborează. Pe aceștia nu pot să-i controleze, de aceea trebuie să se bizuie pe ei.

Horoscop Camelia Pătrășcanu. Săgetătorilor, fenomenul astrologic le aduce teste în relații de iubire, de afecțiune, să spunem. Au dorința de a ieși în evidență, de a trăi viața cu bucurie, de a nu se mai stresa pentru diverse lucruri. Luna le atrage atenția că poate nu toate prieteniile și mediile sunt potrivite pentru ei. Dacă au înțelepciune, cum li se recomandă Săgetătorilor, pot deveni, dimpotrivă, mai curând ei niște modele de conduită.

Pentru nativii Capricorn, Lilith vorbește despre autoritate și despre responsabilitate. Situațiile pot avea legătură cu căminul. Acolo e rolul lor cel mai important, în familie. Dacă până acum regulile au fost mai importante decât oamenii, pot constata acum că fiecare membru al familiei are alte aspirații, alte gânduri. Constată că nu pot trata pe toată lumea global. Trebuie să intervină, într-un mod mai înțelept, pentru a avea o comunicare mai bună, pentru a simți din plin că își fac datoria față de ceilalți și pentru a ține hățurile.

Vărsătorii sunt preocupați de viitor

este vizată preocuparea pentru viitor, de care poate nu mai sunt atât de siguri. Chiar dacă nu știu ce se întâmplă pe termen lung, pot aprecia ce se întâmplă pas cu pas, având în vedere experiența de viață. Pe de altă parte, comunicarea cu cei dragi poate să fie un pic anevoioasă. Nu știu să-și leagă cuvintele sau ce să spună, sau sunt situații delicate și au nevoie de toată înțelepciunea pentru a susține și ghida pe cineva într-o situație poate mai dificilă de viață în această perioadă.

Horoscop Camelia Pătrășcanu. și știu și cum și cu ce, totuși se pot îngrijora de rezultatul muncii lor sau de acumulările pe care le vor avea. Le e teamă să nu piardă ce au acumulat sau să se producă schimbări în felul în care acumulează bani.

Dacă vor colabora cu alții pentru a câștiga sau depinde alții pentru câștigul lor, pot avea mari emoții. Întotdeauna când lucrurile depinde alții, trebuie să fim pregătiți. Să avem o supapă, în cazul în care lucrurile nu mai funcționează. Asta pentru că oamenii sunt liberi să se răzgândească. Trebuie să oprească niște scurgeri financiare inutile.