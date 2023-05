Horoscop Camelia Pătrășcanu pentru a doua jumătate a lunii mai 2023. Ce pățesc Fecioarele?

Horoscop Camelia Pătrășcanu: A doua jumătate din luna mai 2023 vine cu o serie de lecții de viață pentru fiecare zodie. Iată previziunile făcute de celebra astrologă, în exclusivitate pentru FANATIK!

Horoscop Camelia Pătrășcanu pentru a doua parte din luna mai 2023. Ce prevăd astrele

În a doua jumătate a lui mai, ne bucurăm de intrarea lui Jupiter în Taur, planetă aducătoare de prosperitate, mai ales prin munca noastră. Toate capacitățile sunt puse în aplicare, iar acest tranzit de un an ne va susține. Jupiter face conjuncție și cu destinul. Ce vom decide în ultimele două săptămâni din luna mai ne va marca, în mare parte, viitorul.

ADVERTISEMENT

Mercur nu mai e retrograd în această a doua jumătate a lunii mai, așa încât discuțiile purtate privind câștigurile noastre se așază. Știm ce obținem și ajustăm munca dacă nu suntem mulțumiți de ceea ce obținem. E vorba de multe ori de câștiguri rapide, când planetele sunt în Taur.

Un alt eveniment care are loc în următoarea perioadă este formarea Lunii Noi în Taur, chiar la final de zodie. Practic, suntem conștienți de valoarea noastră, potențialul nostru și asta ne dă un alt aplomb. Avem și curajul de a începe niște activități ca să prosperăm.

ADVERTISEMENT

Berbecii au două săptămâni pline de activitate

De asemenea, după 20 mai, Marte intră în Leu și activează ambiția, dar și originalitatea și creativitatea.

Pentru Berbec, se anunță două săptămâni în care au șansele să activeze mai mult. Au exaltare, încântare, curaj. Promisiunile legate de bani sunt destul de mari, dar cu tensiunile lui Jupiter, trebuie să fie atenți la tot ce investesc. Să aibă realism și cumpătare. Poate că unele investiții sunt necesare, dar trebuie bine calculate, fără să fie hazardate.

ADVERTISEMENT

Pentru Tauri, perioada va fi una bună. Jupiter le aduce o perioadă de înflorire, de încredere în propriile forțe. E posibil să vedem niște Tauri egocentrici, dar e justificat din punct de vedere astral. Vor spune de multe ori ce nu le convine și vor merge pe drumul lor. Atenție! Trebuie să analizeze bine drumul pe care ei pornesc, căci poate însemna uneori un alt mod de a face lucrurile, mai ales în carieră.

Pentru Gemeni, se deschide așa-zisul an sabatic. E un an de detașare, relaxare, ca și când ar fi observatori în viața lor. Există premize pentru muncă, dar munca pe care o depun pare să fie destul de sacrificatoare. E posibil ca unii Tauri să tragă tare un an. Unii chiar doresc să stea pe bară, dacă își permit. Alții lucrează în discreție și surdină la un proiect care își arată roadele abia în vara lui 2024.

ADVERTISEMENT

Racii, tensiuni legate de prietenii

Pentru Raci, vin două săptămâni foarte bune din punct de vedere social. Se lămuresc cine le sunt prietenii adevărați. Au șansa să cunoască alte grupuri de oameni prin activitățil lor creative. Aspectele pot fi tensionate acolo unde sunt legate de prieteni sau invitații făcute de prieteni. Tendința hărții e oricum aceea de a se ocupa de alții.

ADVERTISEMENT

Pentru Lei, ultimele zile din luna mai aduce discuții, dispute sau anunțuri finale pe care le fac în legătură cu poziția lor față de o situație sau anumite persoane. Sunt ireductibili, mai ales că după 20 mai și Marte intră în semnul lor, așa că sunt mai radicali. Poate că nu iartă pe nimeni. Au limba foarte ascuțită și nu prea stau la negocieri. E o poziție bună pentru cei care au poziție de răspundere, dar pe de altă parte alți Lei pot ieși din anumite contexte.

Pentru Fecioare, e o perioadă de două săptămâni care aduce schimbări frumoase de destin legate de persoane sus puse sau străinătate. Corespondența purtată cu diverse autorități aduce vești bune. Au invitații pretențioase, participare la proiecte care le emoționează și le obligă să facă investigații, care e protocolul, cum trebuie să se poarte. Banii pot veni din proiecte mai importante, dar și o vizibilitate mai mare sau colaborarea cu instituții prestigioase.

Horoscop Camelia Pătrășcanu pentru partea a doua din luna mai 2023: Balanțele, cu ochii pe avere

Pentru Balanțe, sunt două săptămâni în care își fac tot felul de aranjamente financiare. Sunt cu ochii pe avere, dar și pe pușculiță. Nu e vorba doar de banii lor, ci și de banii altora. Pot fi banii familiei sau ai vreunui colaborator cu care muncesc și produc lucruri. Multe Balanțe pot avea un sentiment de pierdere, în sensul că dacă insistă să păstreze ceva le va costa mai mult. O renunțare acum poate fi aducătoare de belșug. Pe de altă parte, poate veni șansa unei moșteniri.

finalul lunii mai 2023 aduce vizibilitate. Sunt puși în contexte sociale în care sunt testați sau oamenii sunt cu ochii pe ei. Planetele în Taur aduc în general sinceritate, acțiune la vedere, onestă. Se vor purta foarte natural, dar sunt multe întâlniri și discuții și e importantă imaginea lor în acest moment.

Pentru Săgetători, o muncă poate părea mai ușoară, să învețe s-o delege ca ei să își ușureze din sarcini. Atenție la lege, în cazul muncii în aceste două săptămâni! Dacă au luat lucrurile pe mâna lor s-ar putea să există o nesuprapunere cu un cadru legal sau juridic.

Vărsătorii dau de necazuri în familie

Pentru Capricorni, ultimele două săptămâni aduc tandrețe, senzualitate, dar și o creativitate practică. Redevin copii dacă se ocupă de persoane mai tinere sau activează un hobby pentru care n-au avut niciodată timp. E un moment de tinerețe, de reîmprospătare, de rejuvenare.

Vărsătorii au vizate casa și căminul odată cu Simțul dreptății, al echității e activat acum, când se discută probleme de familie legate de bani. Harta e încărcată pe zona familiei. E posibil să vină cineva în casă, să aducă pe cineva alături de ei pentru a avea grijă de cineva în neputință fizică sau financiară.

Peștii au două săptămâni care aduc concluzii bune în legătură cu informări de care au avut parte în ultima vreme. Acum se așază concluziile, toate informațiile și datele. Călătoriile sunt și ele stimulate cu Jupiter în Taur.

Previziunile Cameliei Pătrășcanu pot fi descoperite și pe