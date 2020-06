Horoscop Dinamo – FCSB. Ce spun astrele despre „Derby de România” din Cupă

Dinamo – FCSB ține „capul de afiș” al oricărei competiții, oricând, oricum s-ar prezenta cele două mari rivale, indiferent de forma sau valoarea jucătorilor. Astrele veghează asupra fotbaliștilor și horoscopul este valabil și pentru ei ca și pentru orice altă persoană.

Dinamo – FCSB se „mută” în Cupa României dacă ne se mai poate juca în campionat. Astă-seară, de la ora 20:00, pe vechiul stadion din Șoseaua „Ștefan cel Mare” un Dinamo aflat în cea mai neagră perioadă din istoria sa de 72 de ani va încerca să uite în ce hal a adus-o patronul-cămătar Ionuț Negoiță și să-și păstreze șansele de calificare în finala Cupei pentru retur (8 iulie) în fața unui FCSB care-și linge rănile orgoliului afectat după ratarea titlului de campioană.

Dinamo – FCSB este, fără discuții, dezechilibrat valoric, în defavoarea lui Dinamo, dar așa era și în februarie, când cele două echipe s-au întâlnit în penultima etapă a sezonul regular al Ligii 1 și ciuda „calculelor hârtiei”, care o dădeau mare favorită pe FCSB, aflată încă în lupta pentru primul loc, „câinii”, deja „căzuți” în play-out, au „mușcat” neașteptat și au câștigat cu 2-1.

În această seară, așadar, pe un stadion demodat și trist, care va fi și mai trist în lipsa spectatorilor, cei doi antrenori, Adrian Mihalcea, respectiv Bogdan Argeș Vintilă vor arunca în luptă ce au mai bun la dispoziție din cele două loturi, știute fiind multele indisponibilități, Perovic la Dinamo, nu mai puțin de 7 jucători la FCSB (Nedelcu, L. Filip, F. Coman, Oaidă, Panțâru, Man, F. Tănase).

Nu este vorba numai de orgoliul imens din derby-urile Dinam0 – FCSB, ci și de interes financiar imediat, raportat la premiul oferit de FRF câștigătoarei Cupei și, cel mai important, la șansa de a participa în Europa League. Ceaa ce tot în bani se „traduce”.

Distribuțiile de start ale celor doi tehnicieni sunt, în lipsa unor evenimente nedorite de ultimă oră, sunt următoarele:

Dinamo: Piscitelli – Kilyen, Puljic, R. Grigore, Sin – I. Filip, Mrzljak – Sorescu, Fabbrini, V. Lazăr – Montini

FCSB: Vlad – Crețu, Miron, Cristea, Pantea – Vână, Ov. Popescu, Olaru – Moruțan, Adi Petre, Popa.

Norocul are rolul său, deloc de neglijat, în fotbal, așa că sunt importante influențele… astrelor asupra jucătorilor care vor intre pe teren diseară. FANATIK vă prezintă horoscopul zilei pentru titularii pe care îi vor trimite pe teren cei doi tehnicieni, „geamănul” Adrian Mihalcea și „peștele” Bogdan Argeș Vintilă, conform bine-cunoscutei specialiste Neti Sandu, „guru” și… gura horoscopului de la ProTV.

Rac (22 iunie – 21 iulie)

FCSB: Iulian Cristea (17 iulie 1994)

„Se poate să vă recăpătați forțele, c-o să aflați cu ce probleme de sănătate vă confruntați și o să luați tratamentul adecvat. Încep să se rezolve niște lucruri și o să puteți da drumul proiectelor noi, să mai faceți un pas în carieră, să recuperați timpul pierdut”

Leu (23 iulie – 22 august)

Dinamo: Diego Fabbrini (31 iulie 1990), Valentin Lazăr (21 august 1989)

FCSB: Adrian Popa (24 iulie 1988)

„Prezența cuiva o să v-aducă un plus de bunădispoziție și o să aveți probabil o idee de afaceri pe care s-o rumegați zilele astea. O să vă bucurați de suport din partea unor oameni care-au fost alături de voi în momentele mai dificile și-acum or să fie receptivi, din nou, la cerințele voastre”