Horoscop mayaș pentru 2024. Persoanele născute în septembrie și octombrie au un an glorios

Horoscop mayaș pentru 2024. Este anul maril revelații, marilor schimbări în toate planurile. E un an bun, potrivit astrologiei vechii civilizații mayașe, pentru cei care vor să facă bani din propriile lor idei, din muncă cinstită.

Horoscop mayaș pentru 2024. Ce se întâmplă cu fiecare dintre noi

Zodia Furtuna Neagră (2-21 ianuarie). Cei născuți sub acest simbol extrem de puternic nu au un an tocmai liniștit. Vor acționa ca niște furtuni tropicale în toate domeniile vieții și s-ar putea ca impetuozitatea lor să coste destul de mult. E an de scandaluri și suferință.

Cei născuți în zodia Furtunii de Jad (22 ianuarie-10 februarie) au un an ceva mai complicat la nivel emoțional. Se trezesc la realitate după un 2023 în care au crezut că tot ce zboară se mănâncă. Unele adevăruri îi pot zdruncina.

Nativii zodiei Furtuna Albă (11 februarie-2 martie) sunt ceva mai favorizați față de primele două semne ce simbolizează fenomene ale naturii. Dau dovadă de mai multă înțelepciune și răbdare, lucru care li se recomandă mai ales în vara și toamna acestui an.

Cei protejați de zodia Căprioarei (3-22 martie) au un an în care se pot păcăli la bani. Mai tot timpul vor rămâne fără finanțare pentru lucruri urgente de care vor avea nevoie. Li se recomandă să renunțe la vicii.

Persoanele care au zodia Zidul sau Mak (23 martie-11 aprilie) pot trăi niște deziluzii fantastice. Vara s-ar putea să sufere o pierdere uriașă care va provoca o tristețe profundă în inima lor. Este vorba despre o ruptură de cineva drag, de pierderea unui bun important în care au investit. În unele cazuri poate fi vorba chiar de un deces neașteptat.

Bufnițele din zodiacul mayaș trebuie să acționeze cu răbdare

Zodia Câinelui din horoscopul mayaș (12 aprilie-1 mai) e supusă unor transformări radicale mai ales în prima jumătate a anului. Până în vară, mai mult de jumătate din întrebările, dilemele lor vor avea răspunsuri. S-ar putea ca unele răspunsuri să nu fie deloc cele pe care și le-au imaginat.

Horoscop mayaș 2024. Zodia Bufniței (2-21 mai) are un an ceva mai potolit, mai liniștit. de situația de la locul de muncă, însă lucrurile se așază în favoarea lor. Trebuie să știe că nu e bine să se arunce cu capul înainte. Graba chiar strică treaba.

Zodia Puma (22 mai-10 iunie) este a . Nu este deloc anul lor benefic, spune horoscopul mayaș. Zodia Țestoasei (11-3o iunie) va trece prin niște momente extrem de tensionate foarte curând, în lunile februarie, martie și aprilie. Minciunile pe care le-au spus ori le-au ascuns despre alții îi vor lovi ca un bumerang.

Cei născuți sub zodia Crocodilului (1-20 iulie) pe plan sentimental. Nu aleargă după averi, ci după liniște și bunăstare sufletească. Fix de asta vor avea parte tot anul, căci pușculița e cam goală până prin noiembrie.

Horoscop mayaș 2024. Jaguarii născuți în septembrie, avantajați

Zodia Spiritului Nevăzut (21 iulie-14 august) va avea de furcă cu anumite persoane pe care le-au tot evitat. E anul reglărilor de conturi. Zodia Jaguarului (15 august-3 septembrie) are un an cu suișuri și coborâșuri.

Horoscop mayaș 2024. Așa cum precizam de la început, cei născuți în septembrie și octombrie vor fi favorizați. În cazul ăsta, e vorba despre Jaguarii care au venit pe lume pe 1, 2 sau 3 septembrie. Aceștia vor acționa favorabil în tot ce își propun. Jaguarii de august vor fi puși în situații dificile profesional, așa că trebuie să schimbe macazul.

Zodia Văzduhului (4-23 septembrie) are parte de un an excelent, un an plin de transformări interioare care vor începe să se vadă și în exterior din vară încolo. E vorba de o reinventare a celor născuți sub acest semn, una de bun augur. Au și bani, dragoste și, în plus, vor călători destul de mult.

Persoanele născute între 3 și 22 noiembrie vor cunoaște ”mânia” divină

Cerul Roșu este zodia care va avea noroc uriaș în dragoste. Este anul de glorie pentru cei veniți pe lume între 24 septembrie și 13 octombrie. Zodia Liliacului (14 octombrie-2 noiembrie) este avantajată în carieră. Poate avea niște ascensiuni fulminante mai ales spre final de an.

Horoscop mayaș 2024. Zodia Pământului și a Cerului (3-22 noiembrie) are un 2024 în care își vor da seama că socoteala de pe pământ nu se potrivește cu cea de sus. Multe lovituri de la viață vor primi, lecții karmice severe. Dumnezeu va acționa nu ca să-i pedepsească, ci ca să îi îndrepte.

Zodiile Norul și Apa (23 noiembrie-12 decembrie, respectiv 13 decembrie-1 ianuarie) au același destin în 2024. Trebuie să renunțe la un obicei sau o persoană toxică pentru a avea succes. Este anul marilor renunțări.