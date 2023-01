Horoscop Mihai Voropchievici: cum afli ascendentul zodiei tale fără să știi ora la care te-ai născut

Mihai Voropchievici, astrologul FANATIK, cunoscut ca maestru al runelor, îți spune cum recunoști ascendentul zodiacal fără să știi ora la care te-ai născut.

Mihai Voropchievici: cum afli ascendentul zodiacal, deși nu știi ora nașterii

Nu toată lumea își amintește care este ora exactă la care a venit pe lume pentru a afla ce ascendent zodiacal are. Ascendentul are o importanță foarte mare, de multe ori impunându-se în fața zodiei în care te-ai născut. Ascendentul influențează până și aspectul fizic sau prima impresia pe care o lași celor din jur. Se spune că după o anumită vârstă, ascendentul e mai prezent decât semnul zodiacal de la naștere.

Ascendentul în Berbec: înălțime medie, bărbia ascuțită, frunte ușor bombată și cu tendință de chelire. Privirea e pătrunzătoare și are spirit de observație. Are curiozitate mare, ca spirit de cercetare. E întreprinzător și caută în permanență noul. E generos din fire și extravagant. Caută să-și arate calitățile și să obțină recunoașterea celorlalți.

Ascendentul în Taur: înălțime medie, cu gâtul scurt și puternic, fața mare, umerii și pieptul bine dezvoltat, mâini scurte, dar puternice. Este foarte calm, pașnic și liniștit. Se enervează greu, dar când o face e exploziv. E conservator și încăpățânat, ferm convins că are întotdeauna dreptate.

Gemenii vor să fie în centrul atenției. Sunt extrem de vorbăreți

Ascendentul în Gemeni: înălțime medie spre înaltă. Medie înseamnă de la 1,69 până la 1,73 metri. Slab, subțire, față prelungă, mereu în mișcare, agitat și nervos. Când vorbește, dă dintr-un umăr, mișcă mâna, nu poate sta liniștit în niciun caz. E un mare vorbăreț, intervine mereu în dialogul altor persoane. Trebuie să fie în centrul atenției.

Ascendentul în Rac: înălțime mică până la medie. Are chip de copil naiv, fața rotundă, cu tendințe de îngrășare din copilărie. Poate avea probleme dentare sau câteodată digestive, din cauza consumului de dulciuri în exces. Este mai retras, foarte sensibil, dar fantastic de intuitiv. Are o inteligență deosebită. E visător și are multe talente artistice.

Ascendentul în Leu: înălțime medie spre înaltă, aspect impunător, păr bogat ca o coamă de leu, cap rotund, mers drept, rapid și cu prestanță. N-ai să vezi unul cu ascendent în Leu mai cocoșat! Genul de lider și stăpân. Impune respect. E dinamic, energic și curajos. Are spirit de inițiativă. Din cauza nervilor și exceselor de tot felul, poate avea probleme cu inima. Are mare doză de orgoliu și vedetism încă din copilărie.

Fecioarele sunt ipohondre

Ascendentul în Fecioară: înălțime submedie, are oscilații, dar sunt și excepții, sunt și persoane înalte. Plăpând, subțire, sensibil, bolnăvicios și, trăsătura de bază, ipohondru. Are înclinații practice. Este foarte preocupat de curățenie și sănătate. Sensibilități prezintă la nivelul ficatului sau al intestinului subțire. E bun în muncile de cercetare. Nu va presta muncă fizică, pentru că va obosi repede.

Ascendentul în Balanță: înălțime medie. Are tendință spre îngrășare. Are un aspect bonom, e pașnic și liniștit. E foarte diplomat. Bun negociator sau mediator, depinde de situație. Are un alt spirit al justiției și corectitudinii. Respectă legea și autoritatea. Ca defect medical, poate avea probleme cu rinichii sau cu vezica urinară.

Ascendentul în Scorpion: înălțime medie spre înaltă, față cu trăsături foarte ferme, nas prelung, proeminent. Privirea e pătrunzătoare, are un spirit de observație fantastic. Are o fire înclinată spre critică și dispută. Denotă un curaj ieșit din tipare. Merge până la imprudență și imprevizibil. Sesizează rapid cele mai ascunse aspecte ale problemelor.

Săgetătorii se sacrifică pentru ceilalți

Ascendentul în Săgetător: înălțime peste medie. Aspect fizic puternic, dar suplu, dinamic, mereu în mișcare. Au de obicei probleme abdominale, cu coapsele și femurul. Înclinat spre studiu, iubește lectura, are atracție către filozofie, religie și tot ce înseamnă cauze umanitare. Este idealist. E profund devotat familiei. Nu acceptă ca cineva din exterior să îi vorbească familia de rău. De multe ori, se sacrifică pentru cei pe care îi iubește pentru ca lor să nu le lipsească nimic.

: înălțime medie, aspect fizic suplu, dar rezistent, nas lung, fața osoasă, fire retrasă, izolată, mai taciturnă, dar foarte serioasă. Preocupat mereu de marile responsabilitățile pe care le are. E permanent melancolic, mai timid, chiar dacă sub timiditate știe să se ascundă. Are prostul obicei să se autocenzureze mereu.

înălțime medie spre înaltă, cu aspect sportiv, suplu. Degajat în orice conjunctură. Nu prea știe să se prefacă. E de o sinceritate extraordinară. E o fire deschisă. E tipul de om dintr-o bucată. Mereu preocupat de tot ce înseamnă compania prietenilor. El știe să facă lobby pentru prietenii lui.

Peștii, înclinați spre dualism

Ascendentul în Pești: înălțime medie, uneori sunt și persoane cu înălțime mare, chiar peste 1,80 metri. Au un fizic plăpând, ten palid, nehotărâți, alunecoși. Au toane și capricii cei cu ascendentul în Pești. Ca să nu fie criticați, se fofilează undeva. Înclinați spre dualism, minciună și fals. Știu să trăiască bine simulând cel mai năpăstuit om. Vine, te încântă, te influențează. Trăiește într-o lume imaginară, cu teama de a nu se face de râs.

Tot ce înseamnă zodie cu ascendentul în aceeași zodie, toate aceste caracteristici se vor dubla: atât părțile negative, cât și cele pozitive. Zodia cel mai ușor de depistat, când îi găsești, poate fi ascendentul în Săgetător.