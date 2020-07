Horoscop Neti Sandu pentru marți, 28 iulie 2020. Vărsătorul are curaj să experimenteze

Horoscopul realizat de Neti Sandu pentru ziua de marți, 28 iulie 2020, aduce reușite tuturor zodiilor. Este o zi minunată din punct de vedere al energiei și motivației, semnele zodiacale fiind pe punctul de a începe lucruri noi.

De asemenea, celebrul astrolog de la Pro TV mai spune că nativii au toate șansele de a duce la bun sfârșit planurile pe care le au în minte pentru această zi.

Cât despre vibrația zilei, Neti Sandu transmite că cifra 1 aduce noi începuturi, indiferent de domeniu. Află și tu care sunt evenimentele de care au parte toate cele 12 zodii.

Horoscop Neti Sandu: marți, 28 iulie 2020, de la zodie la zodie

Berbec

Întâlnire neașteptată cu o persoană cu care ești pe aceeași lungime de undă. O relație trainică se anunță la orizont. Debordezi de energie, profită de ocaziile care ți se ivesc în cale pentru a-ți asigura succesul și viitorul.

Taur

Pune umărul la treabă și lucrează cot la cot în grupul din care faci parte. Stabilește cu familia care sunt planurile de viitor legat de casă: mai construiți un etaj sau lăsați acest aspect pentru mai târziu.

Gemeni

O sumă de bani intră în posesia ta. Acum poți merge pe undeva în weekend, unde să te odihnești după o săptămână grea. Pune-te la adăpost din punct de vedere financiar, strânge deoparte veniturile suplimentare.

Rac

Relație excelentă cu partenerul de viață. Sunt șanse mari să ajungeți în cel mai scurt timp la altar. Idei, inspirație și o mare dorință de a schimba lucrurile din jur, așa se anunță ziua pentru tine.

Leu

Știi unde vrei să pleci în vacanță, dar ai mai avea nevoie de ceva resurse financiare. O înțelegere cu angajatorul îți poate aduce un venit suplimentar pentru a-ți plăti ratele și datoriile.

Fecioară

Ar fi bine să fii atent la sănătate, în caz contrar putând avea ceva probleme medicale. Ajutorul este bine venit în orice moment, mai ales când ai multe sarcini de rezolvat. Așa vei reuși să ieși la liman.

Balanță

Plimbare la munte sau la mare, ai bani suficienți pentru o mică escapadă. Folosește-ți asul din mânecă dacă vrei să ai succes pe plan profesional. Doar așa veniturile tale vor crește.

Scorpion

O sumă importantă de bani intră în contul tău. Investește-o într-o mică excursie, ai nevoie de o gură de aer proaspăt. Vești bune legat de serviciu, schimbă macazul și acceptă propunerea care-ți aduce un salariu motivant.

Săgetător

Pune munca pe locul doi și respiră puțin. Mergi câteva zile undeva departe de agitația orașului și încarcă-ți bateriile. Studiile constă bani, caută resurse dacă vrei să înveți și altceva.

Capricorn

Simți nevoia de mai mult confort, dar pentru asta trebuie să faci unele schimbări în casă, în curte, pe terasă. Un nou început în plan personal odată cu semnarea actelor pentru o casă nouă. Nunta este următoarea pe listă.

Vărsător

Nu mai pierde timpul și mergi la medic, vezi ce te deranjează. În sfârșit, ai curaj să experimentezi legat de locul de muncă. Tatonează terenul dacă vrei un serviciu care să-ți aducă satisfacții.

Pești

O sarcină în plus sau un job particular îți pot aduce bani de buzunar. Pune-ți în valoare calitățile sau vinde lucruri de care nu mai ai nevoie. Un plus de vizibilitate nu ți-ar strica deloc.