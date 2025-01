Horoscop pentru 2025 cu Cristina Demetrescu. Care sunt zodiile norocoase și ce nativi vor avea de suferit

Astrologul Cristina Demetrescu anunță că 2025 va fi un an în care nimic nu va veni de-a gata. Axa Fecioară-Pești se aglomerează, va aduce multe provocări și va trebui să facem sacrificii pentru a ne bucura de rezultate frumoase.

Previziunile astrale de la Cristina Demetrescu pentru 2025

„Se întâmplă niște lucruri și trebuie să muncim, trebuie să sacrificăm ceva pentru că este cu miză foarte importantă, ca orice an, pentru că fiecare an ne aduce lucruri noi și bune, și mai puțin bune. Cred că trebuie să fii naiv să te aștepți de la un an să fie doar spectaculos. Nu se poate fără muncă așa, dintr-o dată, peste noapte, ca din cer să ne pice peste noapte lucruri”, a spus Cristina Demetrescu despre anul care tocmai a început, potrivit

Berbec

În acest an, Berbecii trec prin situații care cer răbdare și profunzime. Nativii trebuie să fie atenți în special în lunile de vară 2025 care le pot aduce surprize spectaculoase. Mulți își vor schimba viața, fie prin mutări, achiziționarea unei case, fie prin formarea unei familii.

Taur

Taurii vor avea un an spectaculos pentru carieră și finanțe, cu multe oportunități de câștig, dar trebuie să-și iese din zona de confort și lenevie. Nativii sub semnul acestei zodii se pot confrunta și cu scene de gelozie dar astrele îi sfătuiesc să nu se lase influențați de restricțiile impuse de partener.

Gemeni

Potrivit astroloagei, ”Gemenii sunt spectaculos de norocoși în 2025, dar trebuie să meargă pe două căi.” Aceștia pot face bani din imobiliare și își pot mări veniturile dacă își fac un uprage la nivel profesional. De asemenea, Jupiter îi poate ajuta pe

Rac

După 10 iunie începe o perioadă excelentă care durează un an. Este momentul perfect pentru dezvoltare profesională, iar astrele îi sprijină pe nativii care dau examene de specialitate. Atenție la relația cu copiii.

Leu

Leii trebuie să fie atenți la sănătate în prima parte a anului și să facă schimbări acolo unde lucrurile nu merg. Nu este un an bun pentru investiții majore, conform sursei, și nici nu ar trebui să rămâi într-un loc/proiect dacă nu te mai regăsești.

Fecioară

Nativii vor simți o presiune mare pe relații, parteneriate și căsătorie, din cauza axei Fecioară-Pești. Karma le poate aduce suferință, dar și sansa de a-și regla niște conturi. Pe de altă parte, Jupiter în poziție favorabilă aduce oportunități de carieră. Atenție însă la comunicare.

Balanță

Anul acesta va fi un an mai echilibrat decât 2024, cu reușite profesionale și călătorii. Deși vor avea câștiguri, trebuie să fie cumpătați cu cheltuielile. Se prevede totuși multă muncă, implicare și responsabilități.

Scorpion

proprietăți sau patrimoniu. Pot obține credite avantajoase. Totodată, 2025 este un an de maturizare sentimentală pentru acești nativi.

Săgetător

Săgetătorii vor avea o perioadă mai retrasă până în vară, focusată pe familie și sănătate. Nu este un an în care să ieși în lumina reflectoarelor, ci mai degrabă e un timp de tranziție. Din vara lui 2025, energia crește și apar oportunități în dragoste și activități creative.

Capricorn

Pentru Capricorni, 2025 este un an excelent pentru căsătorie, nunți și parteneriate, spune Cristina Demetrescu. De asemenea, te poți bucura de proiecte și surse noi de venit. Moment bun pentru învățarea unei limbi străine sau pentru școala de condus.

Vărsător

Pluto aduce energii masive iar Vărsătorii vor fi nevoiți să învețe să gestioneze o asemenea planetă grea. Apare un noroc în dragoste până la jumătatea anului, apoi proiecte profesionale importante. Trebuie să fiți atenți la decizii.

Pești

Din cauza axei Fecioară-Pești supraaglomerată, Peștii vor avea de învățat multe lecții de viață și de făcut posibile sacrificii. Jupiter favorizează dragostea și familia din vară, iar unii nativi își vor cumpăra case.