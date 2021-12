Horoscop realizat de Maria Sârbu pentru zodia Săgetător în anul 2022. Vin momente de neuitat!

Horoscopul realizat de Maria Sârbu pentru zodia Săgetător dezvăluie ce surprize aduce anul 2022 pentru persoanele născute sub acest semn de foc.

Va fi un an palpitant, plin de provocări pentru acești nativi, un an pe care nu îl vor uita niciodată.

Iată care sunt previziunile pentru 2022, dacă ești născut în zodia Săgetător!

Horoscop realizat de Maria Sârbu pentru zodia Săgetător în anul 2022

Săgetător, un an important în sănătate. Financiar, 2022 îți cere să rezolvi toate situațiile neplăcute încă din Ianuarie. Știm că ești învățat să te lupți pentru toate câștigurile tale și uneori te complici singur, dar iată ca anul vrea să înveți să te dezmeticești și să îți faci singur mea culpa și să înveți să găsești soluțiile simple, să simplifici mai presus de a te complica.

ADVERTISEMENT

O provocare ce te va motiva încă din primele zile din an. Anul nu începe foarte ușor, dar devine; financiar vorbind. Așa că, învață repede și vei câștiga liniștit!

Sănătatea ta este subiectul acestui an! Din multe puncte de vedere ai tot tras de tine, ai tot pus presiune pe tine, iar acum trebuie să îți devii prieten bun. Ai nevoie de relaxare, de vacanță, ai nevoie să le iei totul mai încet. Atenție la imunitate, la intestine, la sistemul endocrin și la tiroidă mai ales, epifiză, hipofiză inclusiv. Atenție și la sănătatea celor dragi și la problemele moștenite de la părinți (inclusiv emoționale).

ADVERTISEMENT

Personalitatea ta are lecții de învățat în primele luni din an și apoi va trebui să te ocupi mai mult ca oricând de starea interioară și de tot ceea ce ai ascuns sub preș. Nu mai ai voie să faci imprudențe și nici să fii excesiv. Coerența va fi o lecție și ea, la serviciu dar mai ales în viața de zi cu zi și la rutina pe care nu o bagi în seamă prea des.

Luna noiembrie poate aduce probleme în cuplu

În dragoste, dar din care poți exclude ultimele luni. Femeile zodiei, atenție la probleme cu partenerul după . Cei singuri vor găsi iubirea pasională în vară.Și pentru toți nativi atenție la problemele de comunicare în cuplu pe final de an. Bărbații zodiei, evitați să fiți naivi, în aceeași perioada!

ADVERTISEMENT

Evenimente majore privind achiziția unei case sau o mutare importantă încă din primele luni ale anului. Norocul îți surâde prin cei dragi și este de preferat să colaborați, lecție pentru tine, deci dă-le încredere, nu te vor dezamăgi. Iar după 11 Mai vei avea parte de noi oameni frumoși în viața ta.

Perioade norocoase vei avea în Martie și August. An norocos pentru riscuri și loto, dar evită după 29 Iulie să nu pierzi prea mult.