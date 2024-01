Horoscop rune 15-21 ianuarie 2024. Mihai Voropchievici, sfat important pentru Gemeni și Lei

Horoscop rune 15-21 ianuarie 2024: Mihai Voropchievici dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, mesajele cu care astrele vin pentru fiecare din cele 12 zodii.

Horoscop rune 15-21 ianuarie 2024, by Mihai Voropchievici

Berbecul, care e mereu deschizătorul, primește un sfat. Este cazul să abordeze altfel toate problemele care îi interesează. Cu alte cuvinte, să schimbe tactica. Acolo unde nativii de foc au fost mai maleabili e bine ca acum să pună piciorul în prag.

Taurii l-au nimerit pe Wunjo. Sunt norocoși de data aceasta. Cu alte cuvinte, au câștigat pe toate planurile. Wunjo este de partea lor. Nu trebuie să se plângă de nimic. Tot ce își vor propune va deveni realitate mai devreme decât se așteptau.

Horoscop rune 15-21 ianuarie 2024. Gemenii sunt anunțați că trebuie să își facă bagajele. Astrele le spun că vor face o călătorie. Știu foarte bine ce trebuie să își pună în bagaje. Ei știu foarte bine pe unde au de umblat și ce au de rezolvat.

Racul e pe punctul de a se muta din casă sau serviciu. În tot cazul, va acționa favorabil într-o problemă care îl preocupă în mod deosebit. Cu alte cuvinte, din două vor alege una.

Leii au o perioadă grea, cumplită chiar!

Leul are o săptămână mai grea. Trebuie să aibă forță, putere, tărie, să dea dovadă de curaj și să fie rezistent. Sunt încercări pe toate planurile. După un debut de an destul de bun, iată că apar și obstacole în calea celor născuți sub acest semn de foc.

Horoscop rune 15-21 ianuarie 2024. Fecioarele sunt anunțate cu surle și trâmbițe că vor trebui să își mobilizeze toate forțele pentru a-și consolida poziția în familie, dar și în societate. Nativii de pământ dau dovadă de mai multă anduranță, iar dacă se înarmează cu calitățile pe care le au nu pot avea decât de câștigat.

sau răspunsul pentru rezolvarea unei probleme care îi frământă, dar asta doar angajând o discuție sinceră cu ceilalți membri ai familiei.

sau renaștere, atât în planul disponibilităților fizice cât și psihice. Trec la un alt nivel, unul superior. Se reinventează, devin mai buni, mai prezenți în viața lor.

Săgetătorii, schimbări pe bandă rulantă

Săgetătorul are o atenționare. Trebuie să fie pregătit pentru o suită de schimbări majore. Toate schimbările care se anunță pentru Săgetători vor veni una după alta și vor fi benefice!

Capricornul, în perioada 15-21 ianuarie, are zile de mesaje, de tot felul: scrise, nescrise, vocale, pe calculator, pe telefon, scrisorele. Dintre toate, un singur mesaj se va distinge.

Horoscop rune 15-21 ianuarie 2024. în care e fericit, cu fertilitate și belșug. Peste puțin timp, visele i se vor împlini. Vor intra într-o perioadă de împlinire a viselor.

Peștișorii au alunecat, s-au dus la patinaj și sunt pe o pojghiță de gheață foarte subțire. Trebuie să fie extrem de prudenți. Peștii trebuie să fie cu ochii în patru, în toate locurile în care pășesc. Pericolele pot răsări de unde nu se așteaptă.