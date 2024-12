Horoscop rune Mihai Voropchievici pentru anul 2025. Zodia care dă marea lovitură în tot ce își propune

Horoscop rune Mihai Voropchievici pentru anul 2025. În exclusivitate pentru FANATIK, maestrul runelor face cele mai așteptate previziuni astrologice. Ce aduc următoarele 12 luni din viața noastră?

Horoscop rune Mihai Voropchievici pentru anul 2025

Berbecii, tot anul, e o certitudine că cineva care se va gândi la ei îi va trimite un cadou minunat. Pentru ei, fiecare lună va fi luna cadourilor.

ADVERTISEMENT

Horoscop rune Mihai Voropchievici pentru anul 2025. undeva. Ar vrea să se mute din casă, dar la fel de bine vor dori să își schimbe serviciul. În tot cazul, vor acționa foarte favorabil în problemele care îi frământă.

Gemenii au un an în care în fiecare zi vor rămâne în așteptarea unei schimbări importante, acasă. Se poate produce chiar la începutul anului.

ADVERTISEMENT

Racii au un an mai greu și trebuie să își dozeze forțele pe tot parcursul anului. Trebuie să fie prudenți, deoarece sunt pe o pojghiță foarte subțire de gheață.

Leii sunt pregătiți să înceapă o viață nouă în 2025. Se revigorează atât în planul disponibilităților fizice, cât și în planul celor psihice.

ADVERTISEMENT

vor afla câte un adevăr important care le va marca sau schimba viața. Pot primi o veste deosebit de importantă, cu marcaje puternice asupra lor.

Horoscop rune Mihai Voropchievici anul 2025. Balanțele au un an tumultuos, pentru că în permanență trebuie să își mobilizeze forțele, să susțină o bătălie furtunoasă sau o dispută. Dar runa îi avertizează pe nativii de aer că e un an de calm pentru ei. Dacă rămân calmi, totul se aranjează.

ADVERTISEMENT

Săgetătorii dau lovitura, însă e anul Capricornilor

au un an cu multe griji pe latură de sănătate. Mesajul runei ar fi să încerce să se relaxeze, deoarece persoanele dragi lor se vor bucura de o sănătate excelentă pe tot parcursul anului.

Pentru Săgetători, este anul în care vor da lovitura și se produce un salt calitativ în existența lor.

Capricornii îl au pe Wunjo! Ei sunt cei mai norocoși din toate cele 12 zodii. Este anul Capricornului. E câștigător pe toate planurile, să fie sigur. E un învingător.

În schimb, zodia Vărsătorului are un an cu multe călătorii. S-ar putea ca în permanență să fie obligat să aibă pregătite bagajele. Oricând se poate anunța o călătorie. E obositor, dar și instructiv și educativ.

Horoscop rune Mihai Voropchievici anul 2025. Peștii trebuie să fie pregătiți pentru o suită de schimbări majore chiar la începutul fiecărei luni. O să obosească la un moment dat cu atâtea schimbări.

Analizând horoscopul pentru 2025, două zodii au anul mai greu, puțin mai complicat: Racii și Balanțele. Trebuie să se instaureze calmul, ca să nu se ajungă la dispute, la dialoguri mai puțin principiale. Anul e benefic, dar fiecare zodie contribuie prin atitudine, prin comportament ca 2025 să fie unul bun.

Din punct de vedere numerologic, va fi un an 9. Se încheie un ciclu material de nouă ani. E posibil ca toți să avem perioade în care mintea noastră să o ia razna, încercând să găsim soluții. 9 aduce schimbări, iar ele vin pe nepregătite. 9 e și un an de călătorii pentru toți, nu doar pentru cele prevăzute mai sus.

E un lucru bun, căci 9 e an de bilanț pentru noi toți. Avem ocazia să ne facem un bilanț a tot ce am făcut în 2024 și e bine să ne amintim care ani au fost mai benefici și care au fost mai puțin benefici, ce greșeli am făcut ca să nu le repetăm în 2025.