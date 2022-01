Horoscop special realizat de Camelia Pătrășcanu. Zodiile care dau lovitura în anul 2022

Horoscopul realizat de astrologul Camelia Pătrășcanu vine cu vești bune pentru patru semne zodiacale. Leii, Fecioarele, Scorpionii și Vărsătorii au numai de câștigat în anul 2022.

Este un an bun pentru cei care vor să construiască lucruri prin propriile lor forțe. Tonusul este unul pozitiv, în general, deși există câteva perioade din an în care se mai pot da anumite bătălii.

Dacă în cazul Leilor, Fecioarelor și Vărsătorilor putem vorbi despre niște proiecte importante pe plan profesional, Scorpionii dau lovitura la nivel personal. Acești nativi au toate șansele să devină părinți în acest an.

Horoscop special realizat de Camelia Pătrășcanu: zodiile care dau lovitura în 2022

Leii au calcule de făcut din punct de vedere financiar. Alții pot să câștige fără niciun fel de efort. Dau de colaboratori foarte înzestrați. Își vor face calcule în funcție de alte persoane. Apoi, la vară, totul va fi avantajos pentru ei. Și toamna e una cu totul specială pentru nativii de foc. Surprizele se țin lanț din luna septembrie.

Foarte bună prima perioadă a anului pentru Fecioare. Ele stau în banca lor, dar de data asta fac un pas în față. S-a mai întâmplat așa în 1999 sau în 2010. Acum trebuie să fie cunoscute. E fabulos anul acesta pentru Fecioare.

În vară analizează relațiile, dacă se pot baza pe partener nu doar ca și cooperare, ci și sufletește. Își vor da seama care sunt lipsurile lor afective și remediază situațiile pe care până acum nu au știut cum să le abordeze.

Vărsătorii, avantaj financiar

pot deveni părinți. Totul cade pe procreativitate, nu doar pe creativitate în noul an. Este un an bun și pentru cei care au copii. Aduc mult spor în casă. Ei trebuie să se mobilizeze, mai ales în vară. Rezultatele mari pot veni în 2023, dar 2022 este un an bun pentru pregătire.

2022 este un an fabulos din punct de vedere financiar pentru Vărsători. Astrologul Camelia Pătrășcanu susține că nativii de aer sunt cei mai avantajați la acest capitol.

Lucrurile se vor schimba radical, în bine, pentru ei. Tot anul va sta sub noroc financiar, în special în a doua jumătate a lui 2022.

Camelia Pătrășcanu a făcut previziunile pentru noul an în cadrul emisiunii „La Măruță” de la