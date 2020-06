Horoscop zilnic: miercuri, 10 iunie 2020. Balanțele au succes în afaceri

Berbec

Tinerii şi vârstnicii se pot aduna la un loc pentru un schimb reciproc avantajos de informaţii şi experienţe. Cel matur nu poate spune că nu are nimic de învăţat de la cel foarte tânăr, deci fiecare ar trebui să plece urechea la ce are celălalt de spus. Azi vei face parte dintr-una din aceste două tabere şi vei încheia ziua cu un sentiment de împlinire, de satisfacţie deplină că ai mai aflat ceva util, că ai mai făcut un pas înainte şi te-ai îmbogăţit intelectual sau sufleteşte. Este indicat să iei legătura cu cineva mai mare ca vârstă pentru că vei avea numai de câştigat.

Taur

Sentimentele de iubire îți intră sub tirul conştiinţei tale, de parcă nu ar fi cea mai corectă sau bună şansă de iubire. Poate este o relaţie paralelă cu cea oficială, poate ai sentimente puternice pentru cineva care nu merită atâta încredere, ca atare, se va da o reală luptă între ce îți cere inima şi ce îți interzice conştiinţa. Numai de tine depinde cui îi dai prioritate, dar oricum ai privi lucrurile, tot despre iubire poate fi vorba, şi dacă ești în căutarea ei, ești gata să o primești cu braţele deschise. Urmările se vor vedea mai târziu…

Gemeni

Ești mult prea ataşat de o problemă din trecut. O credeai uitată, o ascundeai sub preş de ceva vreme, sperând că, dacă o ignori, ea nu va mai ieşi la lumină, dar azi va trebui să te confrunţi cu efectele ei şi să te ocupi cât mai repede de rezolvarea ei. Amintirile pe care le ai vizavi de această situaţie nu te ajută să iei cele mai bune decizii, pentru că nu ai reuşit să duci tot la capăt aşa cum se cuvine, de aceea te tot întorci iar şi iar în acelaşi punct, dând piept cu aceeaşi neputinţă. Trebuie să pui mâna pe unelte, odată şi-odată şi să repari fisura creată de demult.

Rac

Pentru a porni un proiect nou la care visezi şi în care vei investi imense resurse creatoare, mai întâi trebuie să eliberezi locul. De aceea nu te apuci de altceva cât timp mai ai unele restanțe pe rol. Scapă de datoriile vechi şi apoi vei fi complet liber pentru o nouă provocare. Normal că acum te preocupă mai mult ceea ce vrei să demarezi, decât rutina lucrurilor care se apropie de final, dar nu vei da randament într-un proiect nou dacă duci după tine un bagaj de treburi nefinisate.

Leu

Încerci să te apropii de ceilalţi cu emoţie şi să le oferi tot ce ai mai bun. Ești un motor de creativitate, resursă pe care o vei dărui cu dragă inimă celor care au nevoie de tine. Cine te are prin preajmă, azi, are numai de câştigat, pentru că dai din ce ai şi altora. Nimeni nu te întrece în imaginaţie şi talent, pe care vei şti să le oferi sub formă de diverse produse frumoase tuturor celor care ştiu să le preţuiască. Ești calm cu oricine, ai o vorbă bună faţă de orice om întâlnit şi ştii să picuri ceva din sensibilitate în toate lucrurile pe care le atingi sau le creezi.

Fecioară

Te trezești ca dintr-un vis, descoperind că ai alergat până acum după o himeră. Iluzia a pus stăpânire pe mintea şi inima ta şi ai trăit într-o poveste frumoasă, dar care nu avea nicio legătură cu realitatea. E timpul să deschizi ochii şi urechile şi să accepţi adevărul aşa cum e el, chiar dacă frumuseţea iluziei se destramă cu această ocazie. Ești o fire raţională și preferi să dai piept direct cu realitatea decât să rămâi blocat într-un balon de săpun care, odată şi- odată, tot se sparge. Este spre binele tău să revii cu picioarele pe pământ în cel mai tranşant mod.