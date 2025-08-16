Life

Horoscop zilnic pentru duminică, 17 august 2025. Peștii lasă trecutul în spate

Horoscop zilnic pentru duminică, 17 august 2025. Berbecul este preocupat de sectorul financiar, iar Leul evită discuțiile importante.
Claudia Şoiogea
16.08.2025 | 16:30
Horoscop zilnic pentru duminica 17 august 2025 Pestii lasa trecutul in spate
Horoscop zilnic pentru duminică, 17 august 2025. Taurii au nevoie de o pauză. Sursa foto: Freepik

Horoscop zilnic pentru duminică, 17 august 2025. Nativii zodiacului vor profita din plin de timpul liber pentru a-și găsi echilibrul interior. Unii dintre ei vor deveni mult mai selectivi cu persoanele din jurul lor și vor pune accentul pe calitate, nu pe cantitate. Astrele recomandă evitarea conflictelor.

ADVERTISEMENT

Horoscop zilnic pentru duminică, 17 august 2025. Fecioara stă departe de probleme

Berbec

Banii devin principala ta preocupare. Finalul de săptămână te găsește făcând calcule. Vrei să îți organizezi bugetul în așa fel încât să ai bani pentru toate mofturile.

Taur

Nu ești deloc într-o dispoziție bună și orice auzi tinde să te enerveze. Poate că ai nevoie de o pauză pentru a te relaxa.

ADVERTISEMENT

Gemeni

Vrei să devii cea mai bună versiune a ta, așa că faci tot posibilul pentru a schimba anumite lucruri la propria persoană. Vei avea parte de susținerea celor din jur.

Rac

Echilibrul interior este cel mai important pentru tine. Tocmai de aceea, decizi să te pui pe primul loc și să fii mult mai atent la nevoile tale. S-ar putea ca cei din jur să se simtă neglijați.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Leu

Duminică nu este deloc o zi bună pentru discuții importante. Chiar dacă aveai de gând să porți câteva negocieri, cel mai bine ar fi să le amâni pentru altă dată.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Când și unde are loc ”nunta secolului”
Digisport.ro
S-a aflat! Când și unde are loc ”nunta secolului”

Fecioară

Prietenii te caută pentru a le oferi câteva sfaturi. Îți place să îi ajuți, însă de data asta preferi să stai departe de problemele altora. S-ar putea să fie cea mai bună decizie pe care ai luat-o în ultima vreme.

ADVERTISEMENT

Capricornii primesc o veste importantă

Balanță

Problemele din familie nu te lasă să te concentrezi asupra lucrurilor cu adevărat importante. Va trebui să discuți cu cei dragi și să nu îți fie frică să spui tot ce ai pe suflet.

Scorpion

Vrei să faci o schimbare pe plan personal. Nu te mai regăsești deloc în relația actuală și simți că nu mai este loc pentru compromisuri. Înainte de a lua o decizie, cel mai bine ar fi să discuți cu partenerul.

Săgetător

Ziua de duminică o rezervi pentru activitățile care îți fac plăcere. Ai învățat să te pui pe primul loc și ești foarte atent la echilibrul interior.

Capricorn

Primești o veste care îți va schimba radical starea de spirit. Simți că poți să începi să îți faci planuri de viitor, fără să te mai temi că vei da greș.

Vărsător

Profiți din plin de ultimele momente de relaxare. Îți reîncarci bateriile pentru perioada care urmează și vei avea nevoie de multă răbdare și concentrare. Nu uita că destinul are planuri mărețe pentru tine!

Pești

Te preocupă viitorul profesional și personal. Simți că nu poți avansa, iar blocajele tale vin din trecut. Cel mai bine ar fi să închei capitolele vechi și să privești cu încredere spre viitor.

Povestea emoționantă care a făcut înconjurul lumii. Legătura specială dintre un băiețel și...
Fanatik
Povestea emoționantă care a făcut înconjurul lumii. Legătura specială dintre un băiețel și capra sa a topit inimile tuturor
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în...
Fanatik
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale pe internet
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat...
Fanatik
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că durerile sunt crampe de stomac”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl...
iamsport.ro
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl luase la mișto: 'Vezi-ți de treabă, a trecut perioada ta!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!