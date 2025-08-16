Horoscop zilnic pentru duminică, 17 august 2025. Peștii lasă trecutul în spate

Horoscop zilnic pentru duminică, 17 august 2025. Nativii zodiacului vor profita din plin de timpul liber pentru a-și găsi echilibrul interior. Unii dintre ei vor deveni mult mai selectivi cu persoanele din jurul lor și vor pune accentul pe calitate, nu pe cantitate. Astrele recomandă evitarea conflictelor.

Horoscop zilnic pentru duminică, 17 august 2025. Fecioara stă departe de probleme

Berbec

Banii devin principala ta preocupare. Finalul de săptămână te găsește făcând calcule. Vrei să îți organizezi bugetul în așa fel încât să ai bani pentru toate mofturile.

Taur

Nu ești deloc într-o dispoziție bună și orice auzi tinde să te enerveze. Poate că pentru a te relaxa.

Gemeni

Vrei să devii cea mai bună versiune a ta, așa că faci tot posibilul pentru a schimba anumite lucruri la propria persoană. Vei avea parte de susținerea celor din jur.

Rac

Echilibrul interior este cel mai important pentru tine. Tocmai de aceea, decizi să te pui pe primul loc și să fii mult mai atent la nevoile tale. S-ar putea ca cei din jur să se simtă neglijați.

Leu

Duminică nu este deloc o zi bună pentru discuții importante. Chiar dacă aveai de gând să porți câteva negocieri, cel mai bine ar fi să le amâni pentru altă dată.

Fecioară

Prietenii te caută pentru a le oferi câteva sfaturi. Îți place să îi ajuți, însă de data asta preferi să . S-ar putea să fie cea mai bună decizie pe care ai luat-o în ultima vreme.

Capricornii primesc o veste importantă

Balanță

Problemele din familie nu te lasă să te concentrezi asupra lucrurilor cu adevărat importante. Va trebui să discuți cu cei dragi și să nu îți fie frică să spui tot ce ai pe suflet.

Scorpion

Vrei să faci o schimbare pe plan personal. Nu te mai regăsești deloc în relația actuală și simți că nu mai este loc pentru compromisuri. Înainte de a lua o decizie, cel mai bine ar fi să discuți cu partenerul.

Săgetător

Ziua de duminică o rezervi pentru activitățile care îți fac plăcere. Ai învățat să te pui pe primul loc și ești foarte atent la echilibrul interior.

Capricorn

Primești o veste care îți va schimba radical starea de spirit. Simți că poți să începi să îți faci planuri de viitor, fără să te mai temi că vei da greș.

Vărsător

Profiți din plin de ultimele momente de relaxare. Îți reîncarci bateriile pentru perioada care urmează și vei avea nevoie de multă răbdare și concentrare. Nu uita că destinul are planuri mărețe pentru tine!

Pești

Te preocupă viitorul profesional și personal. Simți că nu poți avansa, iar blocajele tale vin din trecut. Cel mai bine ar fi să închei capitolele vechi și să privești cu încredere spre viitor.