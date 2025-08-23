Life

Horoscop zilnic pentru duminică, 24 august. Tensiuni în viața Racilor

Horoscop zilnic pentru duminică, 24 august. Gemenii primesc o veste bună, iar pentru Fecioare astrele aduc niște surprize.
Valentina Vladoi
23.08.2025 | 16:30
Horoscop zilnic pentru duminica 24 august Tensiuni in viata Racilor
Horoscop zilnic pentru duminică, 24 august. Sursă foto: Pinterest

Conform horoscopului zilnic, duminică, 24 august, Leii se simt singuri. Scorpionii pe de altă parte vor fi dezamăgiți de o persoană dragă în timp ce Vărsătorii o să primească niște bani. Peștii beneficiază de protecție divină la final de săptămână.

Horoscop zilnic pentru duminică, 24 august. Călătorie pentru Tauri

Berbec

O zi de duminică liniștită pentru tine pe care o poți petrece alături de cei dragi. Scapi de stresul de zi cu zi și în sfârșit te poți relaxa cum nu ai mai făcut-o de multă vreme.

Taur

Astrele anunță o călătorie pentru tine, duminică, 24 august. Fă-ți bagajele pentru că poți avea parte de o escapadă romantică ori o invitație venită dintr-o direcție neașteptată într-un loc special.

Gemeni

După o săptămână stresantă, primești în sfârșit o veste bună. O problemă care te-a tot măcinat în ultima vreme o să își găsească în sfârșit rezolvarea în perioada următoare.

Rac

Apar niște tensiuni în relația de cuplu sau în relația cu familia. Nu reacționa acid și expune-ți punctul de vedere într-o manieră calmă. Doar așa vei avea de câștigat.

Balanțele iau o decizie importantă

Leu

Te simți singur duminică și parcă nu te mai regăsești în locul unde ești. Nu uita că nu e niciodată prea târziu să faci o schimbare și să îți faci noi prieteni.

Fecioară

Cineva se gândește la tine duminică și o să îți facă o surpriză. Poate primești un cadou sau chiar o invitație într-un loc special. Astfel, se anunță o zi cât se poate de interesantă.

Balanță

Ai de luat o decizie importantă pe plan personal și ar fi bine să nu mai amâni lucrurile. Bazează-te pe instinct, lasă deoparte părerile altora și mergi încrezător înainte.

Scorpion

O persoană dragă în care aveai mare încredere o să te dezamăgească, duminică, 24 august. Nu te consuma prea mult, ia totul ca pe o lecție de viață și mergi înainte.

Horoscop zilnic pentru duminică, 24 august. Reușite pentru Capricorni

Săgetător

Încearcă să lucrezi mai mult la atitudinea pe care o ai față de cei din jurul tău. Sunt persoane pe care le rănești fără să vrei și care mai apoi pot ajunge să dispară treptat din viața ta .

Capricorn

O să bifezi o reușită impresionantă pe plan personal care îți va crește stima de sine și te va face să vezi lucrurile dintr-o cu totul altă perspectivă. Profită din plin de aceste momente.

Vărsător

E ziua ta norocoasă când vine vorba de bani. O să primești o sumă importantă dintr-o sursă complet neașteptată. Poate fi vorba despre o moștenire ori chiar despre un câștig la un joc de noroc.

Pești

Beneficiezi de protecție divină la final de săptămână. Dacă vrei să începi un nou proiect, să îți schimbi locuința ori chiar să pleci într-o vacanță, acum e cel mai potrivit moment.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
