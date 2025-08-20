Horoscop zilnic pentru joi, 21 august 2025. Gemenii sunt înconjurați de mister

Descoperă în rândurile de mai jos ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte. Horoscopul zilnic pentru joi, 21 august 2025, își îndreaptă atenția spre lucrurile pozitive, deplasările departe de casă și pasiunile care se nasc din creativitate.

Horoscop zilnic pentru joi, 21 august 2025, de la nativ la nativ

Berbec

Planurile de călătorie prind contur mai repede decât crezi. Urmează-ți intuiția și lucrurile bune nu vor întârzia să apară în calea ta.

Taur

Relația cu partenerul de viață intră, în sfârșit, pe făgașul normal. O sinceră pune la punct mai multe neînțelegeri din trecut.

Gemeni

Misterul este cuvântul care te definește perioada aceasta. Ai o aură care te determină să fii discret și să nu spui tuturor ideile pe care le ai.

Rac

Apare o sursă suplimentară de bani, numai bună pentru a fi pusă deoparte pentru zile negre. E bine să fii mai precaut o vreme cu finanțele.

Leu

Cheltuielile neinspirate sau pe fugă te fac să pierzi o sumă importantă de bani. Perioada aceasta nu ești deloc chibzuit la capitolul financiar.

Fecioară

Întâlnești pe cineva cu care rezonezi de la prima vedere. Sunt șanse mari să se nască o frumoasă poveste de .

Balanță

Emoțiile ies la suprafață într-un dialog cu o persoană apropiată. Fii atent la ceea ce divulgi pentru că nu mai poți lua înapoi cuvintele.

Scorpion

Inspirația joacă un rol semnificativ. Ieși din zona de confort și descoperi o pasiune nouă, perfectă pentru relaxare și pace interioară.

Săgetător

Disciplina te ajută să transformi visele în realitate, totul depinde numai de alegerile pe care le faci în perioada imediat următoare.

Capricorn

Apare un plan precis după care te ghidezi pentru a duce la bun sfârșit toate planurile din agendă, care nu sunt deloc puține la număr.

Vărsător

Te trezești cu chef de aventură și pentru asta achiziționezi bilete de tren. Te bucuri de o vacanță pe care nu o vei uita prea curând.

Pești

E cineva care îți oferă stabilitate și care te sprijină să îndeplinești toate sarcinile de la locul de muncă. Poate fi chiar din cercul de prieteni.