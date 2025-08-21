Life

Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros

Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. O zi destul de copleșitoare pentru Gemeni, dar și una plină de tensiuni pentru Fecioare.
Valentina Vladoi
21.08.2025 | 16:30
Horoscop zilnic pentru vineri 22 august Leii afla un adevar dureros
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Sursă foto: Freepik

Conform horoscopului zilnic, Racii au parte de niște surprize, vineri, 22 august. Scorpionul pe de altă parte primește niște vești proaste, iar Capricornul are de făcut o alegere importantă. Peștii în schimb recuperează niște bani.

Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Noroc din plin pentru Berbeci

Berbec

E ziua ta norocoasă vineri, astfel că ar fi bine să profiți de ea. Pot apărea oportunități interesante și mai mult de atât, poți să îți îndeplinești un mare vis pentru care ai muncit enorm.

Taur

Încearcă să nu mai despici firul în patru pentru că riști să pierzi niște oportunități importante. Învață să te lași purtat de val măcar pentru câteva momente și vei vedea că viața ta se poate schimba în bine.

Gemeni

Se anunță o zi de vineri copleșitoare la locul de muncă. Toată lumea vrea ceva de la tine, însă ține minte că nu trebuie să îi mulțumești pe toți și că trebuie să te mai gândești și la nevoile tale.

Rac

Ai parte de niște surprize la final de săptămână. Poate primești un cadou ori o invitație într-un loc special. Astfel, se anunță o zi cât se poate de interesantă pentru tine.

Balanța are noroc în dragoste

Leu

Vei afla un adevăr dureros care vizează o persoană apropiată. Încearcă să nu o judeci până nu cunoști mai multe detalii, pentru că riști să faci o mare greșeală.

Fecioară

Apar niște tensiuni în interiorul familiei pe care trebuie să le depășești. Înarmează-te cu răbdare, comunică deschis pentru că doar așa o să puteți ajunge la un numitor comun.

Balanță

Astrele te favorizează pe plan amoros. Dacă ești singur ai șansa să cunoști o persoană specială, iar dacă ești deja într-o relație, lucrurile pot evolua mai repede decât ai fi crezut.

Scorpion

Primești niște vești proaste de la locul de muncă. Poate ai muncit mult la un proiect sau poate aveai speranțe mari, dar nimic nu se mai întâmplă. Poate a venit momentul să faci o schimbare.

Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Protecție pentru Vărsători

Săgetător

O zi de vineri liniștită, fără evenimente notabile. Timpul trece repede la muncă, iar în a doua parte a zilei poți sta în sfârșit liniștit și îți poți face planuri de weekend.

Capricorn

Ai de făcut o alegere importantă și ar fi bine să nu mai pierzi timpul. Bazează-te pe instinct, nu te lăsa influențat de ceilalți și mergi înainte pentru că doar așa vei avea de câștigat.

Vărsător

Ești protejat de astre, vineri, 22 august. Dacă ai de încheiat tranzacții, de semnat acte ori de luat decizii importante, acum e cel mai potrivit moment. Nimic nu poate să meargă prost.

Pești

O zi prosperă pe plan financiar pentru tine. Reușești să recuperezi niște bani pentru care ai muncit enorm. Poate fi vorba despre niște bonusuri promise la locul de muncă ori cine știe, niște împrumuturi uitate.

Tags:
