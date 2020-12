Horoscopul anului 2021, by Maria Sârbu. Partea a doua: zodiile Balanță – Pești

Astrologul Maria Sârbu a realizat în exclusivitate pentru FANATIK horoscopul anului 2021, iar previziunile pentru zodii sunt în general pozitive.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iată partea a doua a celui mai complex și mai exact horoscop al anului 2021, pentru celelalte 6 zodii: Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești.

BALANȚA în 2021

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru tine anul va aduce multă distracție, prieteni, aventură și copii. Ai unul dintre anii cei mai relaxați, deși spre final de an poate să apară o problemă a unuia dintre părinți. Ai un an în care poți să îți faci mulți prieteni noi, poți să creezi lucruri foarte frumoase, poți fi creativ și creator. Poate veni barza pentru cei care așteaptă și este un an de dezvoltare și de împuternicire.

Horoscopul anului 2021 pentru Balanță – Pești, realizat de Maria Sârbu

Va trebui să te concentrezi pe elevare și pe dezvoltare. Prin prisma acestei dezvoltări vei fi și foarte apreciat. Poți învăța lucruri noi sau poți fi tu un profesor bun. Sau ambele. Anul 2021 este unul pe placul tău; cu mult oxigen și multe valori intelectuale.

ADVERTISEMENT

Vei resimți detensionarea energiilor care te-au apăsat de câțiva ani buni și vei putea câștiga la tot felul de jocuri. Copilul din tine se trezește la viață și poți spune că ai un an în care vei fi răsfățat. Dacă simți benefic poți juca la loto în prima parte din an. După Mai 2021 vei avea mari realizări la muncă și bucurii, dar va trebui să dai atenție la sănătate, oboseală și nu este recomandat să faci excese. Mai ales dacă nu vrei să te îngrași.

Perioadele cele mai benefice din anul tău vor fi începutul de an, până în 9 Iunie și apoi după 19 Octombrie până în 18 Decembrie. Perioada cea mai fragilă va fi 27 Septembrie – 18 Octombrie, atunci când Mercur retrograd îți va aduce lecție de personalitate și nevoia de a te concentra pe propriile nevoi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sănătatea ta îți va cere mai multă grijă de sine în intervalele: 9-20 Iunie, 21 Iulie – 17 Octombrie. și atenție în special la retenția de lichide în organism, la rinichi și la sistemul limfatic.

În dragoste vei avea un an plin de înțelegere și declarații, cu drumuri care vor aduce schimbări benefice și pentru unii dintre nativi acte de căsătorie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Domeniul financiar va liniștit până la jumătate de Iulie, deși pentru creșterea profesională vei fi foarte mulțumit, dar pare că ai și multe lucruri de plătit sau investiții de făcut.

Iar în perioada 15 Septembrie – 30 Octombrie atenție la tensiuni sau confruntări. Neplăceri și tensiuni mai pot apărea și cu o persoană tânără și apropiată după 20 Decembrie.

ADVERTISEMENT

SCORPIONUL în 2021

Pentru tine anul ce stă să vină va fi unul de nerăbdare și de lecții de personalitate. Ai de transformat propria persoană și drumul tău în această existență, mai ales că până în jumătatea lunii Iulie vei avea tot felul de răutăți și programe de autosabotare de care trebuie să te vindeci.

ADVERTISEMENT

După ce, în urmă cu 4 ani jumătate, poate chiar 5, te-ai lăsat purtat de ceva interese probabil autodistructive în esența lor, acum trebuie să îți asumi acea lecție pe care singur ți-ai dorit să o traversezi. NU CĂUTA VINOVAȚI PENTRU A NU PRELUNGI TRECEREA PRIN INFERNUL PERSONAL! Lecțiile de personalitate se vor închide în jurul lui 18 Iulie, deși ele pot continua în 2022 și bună parte din 2023, până ce te vei decide să înveți din greșelile trecutului și să închizi un ciclu, o ușă.

În acest an ai nevoie să te concentrezi pe renașterea ta și pe ridicarea ta din probleme prin idei și o rațiuni foarte activă și în paralel pe nevoile familiei și cumpărarea sau amenajarea unei case.

Perioadele cele mai benefice după 13 Mai, mai ales dacă îți dorești copii sau dacă vrei să te bucuri cu adevărat de lumina din viața ta. Atenție însă după jumătatea luni Iulie când va fi benefic pentru tine să îți deschizi simțurile pentru a te dezvolta și în plan intelectual la fel de mult precum ești de dezvoltat în plan emoțional. Altfel, te poți aștepta la o perioadă de anxietate de lungă durată.

Sănătatea ta dar și a cuiva apropiat poate fi fragilă în lunile Februarie, Iunie și Octombrie.

În dragoste te aștepți la mari bucurie și le simți că stau să se apropie. Concretizarea lor va veni probabil la final final de an sau poate la început de 2022. Nu face schimbări și nu te grăbi nicăieri. ești pe drumul bun, dar ritmul emoțiilor tale are nevoie de temperare. Pentru cei singuri, 2021 aduce o mare pasiune după jumătatea luni Mai.

Domeniul financiar va fi extrem de important pentru acest an. Trebuie să te concentrezi pe proiectele tale sau e business și în câțiva pași, până la final de an vei avea stabilitatea dorită. O mare investiție se cere în mijlocul anului și bine ar fi să o faci.

SĂGETĂTORUL în 2021: un an al extremelor

Ai un an de aventură și extreme. ori la bal ori la spital am putea spune chiar. Ești într-un an care îți cere responsabilizare, valor și încredere. Ai nevoie să te motivezi și să te focusezi. Trebuie să îți asumi înțelegerea și negocierea. Să te concentrezi pe învățare, cuplu și familie. Stai să rezolvi ceva major în privința casei sau a familiei tale, deși acest lucru îți va cere multe eforturi.

În plus trebuie să schimbi mașina, trebuie să rezolvi multe acte și să te dezvolți mai tare pe vânzări și pe online. Ai putea schimba tactica de promovare sau ai putea aduce un brand nou. Totul depinde de tine și de încrederea ta reală în propriile tale resurse. În privința mașinii atenție în Februarie la permis sau la revizie.

Perioadele cele mai benefice vor fi Martie – Mai, 13 Iunie – 29 Iulie și Noiembrie – Decembrie.

Sănătatea ta va fi fragilă până în luna Iulie din punct de vedere a propriilor proiecții pe care le faci sau poate că trebuie să te eliberezi de ceva energii negative care stau bine ascunse de restul lumii, confortabil în programele subconștiente.

În dragoste ai multe de rezolvat, karma fiind pentru tine cea care va pune pe tapetul relațional tot felul de neînțelegeri sau lipsuri în comunicare.

Pentru cei singuri va fi un an de fluturi în stomac, … tot anul!

Domeniul financiar va fi îmbunătățit prin contractele pe care le vei realiza rapid în primele luni. Deși ai nevoie de multe negocieri și multă răbdare pentru realizarea lor. Dacă în ultimii doi ani ai făcut mari schimbări și te-ai stabilizat la unele proiecte durabile, tot ce îți mai rămâne de făcut este să te concentrezi asupra lor în continuare pe mulți ani. dacă nu, atunci recuperează repede trenul pierdut și concentrează-te pe vânzări și mediul online.

CAPRICORNUL în 2021

După ani de restricții și multă oboseală, iată că 2021 îți aduce o mare nevoie de libertate și de aventură, distracție și vrei să te simți viu, vesel și plin de vervă. Putem spune însă că te resimți după atâtea transformări prin care ai trecut și ai nevoie de un an de refacere și de a-ți aduna puterile cele noi într-o personalitate mult mai înțeleaptă.

Ai un 2021 în care trebuie să te concentrezi pe sănătate și resursele personale, pe bani și pe muncă bineînțeles. Dar când spunem muncă ne referim la munca intelectuală și nevoia ta de concentrare la serviciu. de găsire a noi metode de lucru și de a gândi noi proiecte.

Perioadele cele mai benefice pentru tine vor fi 6 Ianuarie – 4 Martie, 30 Iulie – 14 septembrie și luna Noiembrie. Ai nevoie de grijă față de propria fericire undeva după 20 Decembrie și atenție la lecții de personalitate în perioadele 23 Aprilie – 12 Iunie și 15 Septembrie – 30 Octombrie.

Sănătatea ta cere să îți oferi mai multă odihnă și o rutină mai calculată. Pentru a avea o sănătatea mulțumitoare trebuie să fii atent la factorul de stres și la haosul de la serviciu.

În dragoste nu se întrevăd mari schimbări, dar trebuie să fii mai cald/ă și mai plăcut/ă tu ca partener/ă și cu adevărat mai vesel/ă.

Domeniul financiar va crește substanțial până la mijlocul anului vei realiza un proiect ce te va diferenția de toți cei din familia ta. Vei realiza un vis și vei câștiga precum nimeni dintre apropiații tăi nu a făcut-o până acum. Ai însă și cheltuieli și investiții de pus în practică.

O bucurie de vară va fi schimbarea mașinii și drumuri care îți vor aduce mari bucurii.

VĂRSĂTORUL în 2021

Aventura vieții tale, care va depinde de tine, iar scopul ei este maturizarea și înțelepciunea maximă la care poți ajunge. La bal sau la spital va fi anul pentru tine; sau când așa, când așa. Anul te va ridica așa cum nici în visele tale cele mai frumoase nu ai gândit, dar ești obișnuit că viața ta să fie plină de surprize, așa va fi și acest an.

Ești pe drumul cel mai înalt din existența ta, dar ți se cer și eforturi. Fii autentic, fii prezent și pregătit pentru mari transformări. Atenție după final de Iulie să nu trebuiască să înveți pus în fața faptului împlinit. Pentru Vărsătorii cu probleme anul poate fi unul destul de greu sau foarte greu.

Se întrevăd realizări personale, financiare și concentrarea pe propriile nevoi, pe propria persoană, pe copii, pe nevoie de relaxare intelectuală și pe frații copilului din tine. Ai nevoie de joacă și de vacanță și atenție la sănătatea unuia dintre părinți.

Perioadele cele mai benefice vor fi pentru tine multe în acest an, am putea spune că 80% din an este al tău, singura condiție este să fii premiant în relația ta cu divinitatea și să nu sfidezi ordinea lucrurilor. Dacă ești obișnuit să persiflezi, atunci atenție după Iulie și până în 18 Octombrie la lecții pe care doar tu și Doamne Doamne le știți. În funcție de Ascendentul tău poți avea cel mai important an din viață în 2021.

Sănătatea ta s-a relaxat după ce știm cum ai suferit în ultimii 3 ani. Atenție doar la perioada 31 Ianuarie – 20 Februarie. După 19 Decembrie atenție până la ziua ta din anul următor. În rest poți răsufla ușurat.

În dragoste ai benefice lunile Iunie, Iulie, dar te vedem total schimbat ca atitudine în fața iubirii. Duci unele lupte interioare pentru a îndrăzni să iubești diferit. Iar bucuria și încrederea ar putea să îți împlinească dorințele de dragoste.

Domeniul financiar va fi foarte bun după jumătatea lunii Mai și din ce în ce mai promițătoare spre final de an și inclusiv în 2022.

Este anul tău, lasă-te purtat de valul care te va duce către succes și nu trage de timp, nu sfida, nu te pune împotrivă. Valul e mai mare decât au fost vreodată în ultimele decenii, evită să te întreci în programe autosabotoare.

Este un an pe care îl meriți cu tot ce are el mai bun să îți ofere. Te vei simți genial, vei observa cum toate se aranjează fără ca tu să faci multe calcule sau strategii. Fii tu însuți și pregătit să primești ce-i mai bun pentru tine. Iar atunci când simți să cucerești o lume întreagă nu ezita!

PEȘTII în 2021

Lecții de personalitate va aduce pentru tine acest nou an. Și trebuie să faci mai multă atenție la sănătatea ta. În primul rând trebuie să ai grijă de sacrificiile făcute și de ceea ce ai ascuns sub preș pentru a rezista pe baricade sau pentru a da o impresie bună. Apoi, trebuie să fii concentrat pe familie și pe mutări, renovări sau cumpărături de casă.

În plus ai nevoie să îți cureți casa de energii negative, să porți dialoguri constructive, să crești calitatea înțelegerii cu cei apropiați și să fii deschis să înveți lucruri noi. Un an important pentru studii. Mari bucurii te așteaptă după jumătatea lunii Mai și vei putea spune că te simți protejat și iubit. În plus te vei ocupa mai mult de tine, dar și pentru că fericirea va veni din interiorul tău, cu adevărat.

Perioadele cele mai benefice pentru tine vor fi lunile Mai – August, mai puțin eclipsele care îți vor genera schimbări: 26 Mai și 10 Iunie. Iar prima parte din an va fi foarte favorabilă în plan profesional.

Sănătatea ta este importantă și fragilă în acest an, pentru că ești mult mai slăbit. Ai nevoie să îți întărești imunitatea și atenție la articulații. La acest capitol putem spune că este unul dintre cei mai grei ani, tocmai pentru că el îți arată de câte ori ai ales greșit sau de câte ori te-ai autodepreciat. Trebuie să găsești puterea de a deveni constructiv față de propriile nevoi reale.

În dragoste ai un an tumultuos și intens. Ai de învățat chiar și în acest plan un plus de deschidere onestă sau de veselie reală.

Domeniul financiar poate să se îmbunătățească prin primele luni din an. Dacă ai energia necesară să crești profesional, așa cum anul te vrea, atunci vei avea și plusul financiar dorit. Însă urmează în viitorul apropiat o îmbunătățire și mai frumoasă.

Poți aștepta de la 2021 să te așeze acolo unde îți este misiunea ta și să îți aducă revelațiile de care ai nevoie pentru a transforma în tine, la nivel foarte profund.