Horoscopul chinezesc pentru 2023. Previziuni pentru toate zodiile

Cristina Groza a oferit previziunile noului an chinezesc. Anul Iepurelui de apă se anunță unul mai blând pentru nativi, în care traumele se rezolvă cu mai multă ușurință.

Previziuni pentru anul Iepurelui de apă. Când începe de fapt

Invitată în emisiunea La Măruță, specialistul feng-shui Cristina Groza a dezvăluit care sunt . Aceasta a explicat că, deși calendaristic a început deja, energetic startul va avea loc pe 4 februarie. Înainte de a spune ce se va întâmpla cu fiecare nativ, însă, Cristina Groza a oferit sfaturi prețioase.

„Anul acesta este un an apă yang de iepure. Este un an cu o energie mai feminină. Este un an de vindecare, de iubire a aproapelui și mai vine cu toleranță”, a spus specialistul.

De asemenea, deși este un an al schimbărilor, ea spune că trebuie să se acorde mare atenție la direcția estului, acolo unde se află Marele Duce, care nu este bine să fie deranjat.

„Nu începem cu direcția estului. Nu-l deranjăm pe Marele Duce. Acolo, dacă vrem, putem pune un iepure. Să vă reamintiți să vă uitați cu respect către est.

Nu facem modificări, nu batem cuie, nu cu bormașina, iar dacă vrem să renovăm, nu începem de acolo.

Dacă ne construim o casă de la zero, nu începem din estul terenului, acolo terminăm. Încă un secret, dacă mergem la o întâlnire importantă, ne uităm să nu stăm cu fața la est, să stăm cu spatele”, a adăugat Cristina Groza.

Previziuni astrologice pentru fiecare semn zodiacal în parte

Anul acesta, Șobolanii vor fi în „penalizare”. Pentru că nu se înțeleg foarte bine cu Iepurele, li se sugerează să evite să iasă în față.

Pentru Tigru, anul acesta reprezintă floarea iubirii: activitate socială foarte intensă. Cei singuri pot începe o poveste de iubire, iar cei care sunt deja într-un cuplu, pot duce relația la alt nivel.

Iepurii să fie foarte atenți, deoarece ei îl ofensează pe Marele Duce. Să acorde importanță felului în care își organizează documentele, iar problemele apar din zona estului.

Dragonul va avea un an de restructurări, va face ordine în casă, curățenie. Cei născuți în an de Șarpe se vor vindeca de rănile emoționale mai vechi, trec printr-o perioadă de introspecție.

La rândul lor, Caii vor simți nevoia să iasă mai mult și pot apărea și pentru ei o nouă dragoste. Cei născuți în an de Capră vor avea un an mai ușor decât precedentul.

Maimuța se va bucura de câștiguri financiare, în timp ce Cocoșul poate avea parte de schimbări forțate, dacă nu o anticipează în avans. Câinii își pot întâlni marea dragoste, iar Porcul va avea un 2023 calm.