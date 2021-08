Horoscopul lunii august 2021 realizat de astrologul Maria Sârbu. Fecioarele dau lupte spirituale

Horoscopul lunii august 2021, by Maria Sârbu, aduce o serie de momente complicate pentru unele zodii, dar și câteva trăiri fabuloase.

ADVERTISEMENT

Previziunile pentru ultima lună de vară din punct de vedere calendaristic, în rândurile de mai jos!

Avem o perioadă de vacanță în care ar trebui să profităm de toate energiile benefice ale verii. Toate zodiile vor fi aspectate benefic și fiecare persoană își poate cultiva puterea personală și identitatea. Toți ne putem desprinde de răni și de trecut, toți putem intra într-o stare de bine și de vindecare, succes, reușite și împliniri.

ADVERTISEMENT

Horoscopul lunii august 2021, realizat de Maria Sârbu, zodie cu zodie

Singura lecție a lunii este: să știm să lăsăm greul, să învățăm relaxarea; atât în spirit cât și în corp. Aspectele lunii sunt în continuare pline de energie și continuitate, avantajând zodiile de aer și de foc și aducând lecții pentru cele de apă și cele de pământ.

Singura zodie care are multe încercări este zodia Berbec! Iar problemele de sănătate se pot concentra pe următoarele sisteme și organe: cardiovascular, endocrin, articulații!!

ADVERTISEMENT

Berbec

Un final de vară plin de viață, distracție și mulți prieteni. O lună de August cu multe avantaje și cu liniștea sufletului. Dimpotrivă, în plan personal veți avea parte de multe conflicte interioare și veți putea fi tentați să vă abateți de la drumul vostru sau de la valorile voastre pentru a învăța să vă gestionați propriile emoții dar mai ales proprii demoni.

Atenție la prietenii care vă provoacă și la renunțările voastre pentru ei! Sănătate: atenție la toxine, la epuizare, la tensiune și la ceea ce ați acumulat la nivel subtil psihic!

ADVERTISEMENT

Dragoste: vacanțe de dragoste sau vacanțe în doi! Financiar: Se apropie o perioadă excepțională, vă puteți face planuri incomensurabile pentru viitorul apropiat, când astrele vă vor zâmbi; este drept vorbim despre finalul de an, dar până atunci aveți tot timpul să plantați semințele valorii! Reușite în toate planurile, dar mai ales pe zona de muncă!

Taur: tot răul spre bine

Pentru voi August este mereu o lună greoaie; dar în ideea, tot răul spre bine! Sunteți supuși la lecții dure de personalitate în care trebuie să vă răsturnați scara de valori și să o refaceți, iar în plus în acest August aveți foarte multe limitări care vă încearcă și pe care ar fi bine să le înfruntați.

ADVERTISEMENT

Atenție la mari schimbări pe care trebuie să le faci în tine, la nivel subtil, psihologic, chimic, pe toate planurile identității tale. Pentru următorii ani însă și începând cu această lună trebuie să vă pregătiți să vă înfruntați propria tristețe profundă!

Sănătate: Tensiunea poate să îți dea bătăi de cap la propriu și la figurat! Dar nici picioarele nu sunt în cea mai bună formă!

ADVERTISEMENT

Dragoste: Cei singuri pot avea mari pasiuni la drum, cei îndrăgostiți pot alege oficierea relației și cei căsătoriți pot beneficia de momente intense, erotice etc.

Financiar: Normal ar fi să ai o perioadă bună, dacă și tu ești bine! Dacă însă te lași purtat de tot felul de scheme negative și demoni cu cornițe, atunci nici banii nu îți vor sta în portofel!

Reușite în vacanță și la tot felul de riscuri, dar mai ai reușite și alături de prietenii loiali.

Gemeni: atenție la anturajele toxice

De la final de Iulie ai o stare de agitație și de stres care te poate copleși cu cât îi vei da mai mult timp și mai multe gânduri. Ai nevoie să te concentrezi asupra ta cu adevărat și să te pui pe tine pe primul plan.

Geamănul pozitiv trebuie să vindece geamănul negativ și amândoi trebuie să vindece tristețea din subconștient! Este o lecție puternică și de lungă durată, dar dacă vrei să fii fericit nu ai cum să construiești fericirea pe pietrele pe care le-ai topit cu lacrimi. Iar dacă sufletul tău plânge cu sughițuri nu vei putea să te liniștești cu adevărat și nici să te împaci cu tine sau cu ceilalți. Așa încât fii înțelegător cu tine și fă-ți temele cu responsabilitate.

Atenție la anturajele și dorințele toxice! Sănătate: sistemul endocrin îți poate pune amprenta asupra zilelor tale și atenție la lichidele din organism sau chiar la sistemul limfatic!

Dragoste: un final de vară de iubire și de armonizare în cuplu! Financiar: Nu ai tu grija banilor, și vestea bună este că, vindecarea interioară va aduce și satisfacții financiare! Reușite în familie și în viața afectivă.

Rac: coerență pe plan amoros

Un august plin de drumuri și de multe bucurii mici, dar mai ales de voie bună. Ai scăpat de multe dintre probleme și poți răsufla liniștit. Poți face unele dintre cele mai mari evenimente de viața dacă deja ai învățat să te bucuri de ceea ce ai! \dacă nu, atunci învață repede!

Atenție la atitudinea celor duri care par ca și apucați atunci când vine vorba de voi. Poate ar fi momentul să vă folosiți intuiția și senzitivitatea și să vă descurcați în astfel de situații, mai ales cu cei habotnici, cărora nu le plan slăbiciunile!

Sănătate: Aveți o vară caldă la propriu și la figurat, doar epuizarea intelectuală vă poate da în spate.

Dragoste: Pentru cei singuri toamna va fi benefică, pentru cei cu probleme în cuplu, atenție la capriciile persoanei iubite și pentru cei care sunt deja bine, August va aduce coerența!

Financiar: o lună de reușite, dar și de cheltuieli. Până în 2023 puteți construi fundații sănătoase și stabile pentru banii voștri.

Reușite în dialoguri, negocieri și vești bune. Reușite mai pot fi și de la drum și în ceea ce privește mașina sau mijloacele tehnice de care dispuneți sau pe care le doriți.

Leu: neplăceri în străinătate

Este luna ta, iar tu ești cel care știe să se relaxeze. Dacă ai uitat, este vremea să îți amintești. Concediu, vacanță și cheltuieli satisfăcătoare. Multe decizii și foarte multă concentrare în care vei aduce la cunoștință minții tale multe dintre instinctele și impulsurile de peste an.

Atenție la neplăceri din străinătate și la toxicitatea la nivel de spirit. Poate că acea relaxare despre care vorbeam este un must have!…Și tot atenție la Capricornii care îți pot schimba viața, personalitatea și mândria!

Sănătate: Poți să ții cont de mineralele din organism și la epuizarea psihică sau spirituală, pe alocuri. Ai nevoie de terapie sau de masaj. Iar despre toxinele spirituale, îți recomand tot felul de rugăciuni, yoga, tratamente energetice sau vezi tu ce vei alege să practici.

Dragoste: Este o perioadă foarte importantă până în Octombrie, ai tot felul de lecții de învățat în interacțiunea cu persoana iubită!

Financiar: Știm că nu îți place mediocritatea, dar mai bine mediu decât negativ! Putem spune că ai reușite mici în plan financiar și mari în stilul de viață!

Reușite în investiții și în micile bucurii ale vieții. Învață repede să te bucuri de tot ceea ce viața pe pământ îți oferă, pentru că anul ce vine vei avea mari lecții pe această temă!

Fecioară: lupte spirituale

Un August de lupte spirituale și de lecții de cuplu în toxicitatea persoanei iubite! Pare că vacanța dorită este mai mult la interior decât la exterior, pentru tine!

Nu este oferită de astre, dar îți este la liberul arbitru să preiei inițiativa ți să faci ce îți place. Mai ales că viața îți dă mereu pâine și cuțitul în mână să te apuci să pui masa. Doar să știi ce îți place și ce vrea sufletul tău.

Atenție la conexiuni toxice și la bolile emoționale ale trecutului…tău sau a celor apropiați.

Sănătate: Ai o lună care vrea să te liniștești și să te împaci, dar vezi tu cum! Ești foarte agitat în sinea ta și doar sufletul poate face să se aștearnă pacea între structurile tale, pentru că toate celelalte sunt sub presiune: spiritul le are pe ale lui, inima pe ale ei, mintea nici nu o pomenim și corpul are și el tensiunile lui! Așa că, dă puterea sufletului să îți conducă vara!

Dragoste: Cei singuri au parte de admirație și de șanse reale, cei aflați în relații complicate au parte de susținerea astrelor pentru a ridica vibrația poveștii, iar cei care sunt în toate cele bune vor trăi mai departe luna lor de miere.

Financiar: Te pregătești de mari aprecieri și de multe satisfacții, mai ai poate 3 săptămâni, o lună până acolo! Reușitele tale te așteaptă să le inițiezi, cum spuneam și mai sus, ai toate de partea ta!

Balanță: toxicitate în rutină

Un August de veselie și de îndeplinirea dorințelor. Poți face tot felul de liste și tot felul de inițiative. Ai protectori care vin către tine și viața îți surâde, astrele la fel și ele! Dacă ești deschis către reușită ea este acolo deja și te așteaptă să o saluți!

Atenție la toxicitatea în rutina ta și la convingerile tale care pot fi și toxice, îți recomand o trecere în revistă a acțiunilor tale și un rezumat al celor benefice, al celor negative, iar la final un bilanț avantajos.

Sănătate: Nu ești foarte bine susținut, atenție ai nevoie de un detox!

Dragoste: Mulți sunt demonii persoanei iubite și mai ales impulsivitatea și enervarea! Atenție cum vei reuși să îi demaști sau să îi ignori și cum vei păstra liniștea în cuplu. Financiar: Ai scăpat de piedici și urmează o perioadă valoroasă! Reușite în planuri și strategii dar și în carieră.

Scorpion: reușite și frustrări

Un August de reușite și frustrări. Sună cam ciudat, dar pentru un Scorpion sună obișnuit! Frustrările vin din societate, iar bucuriile de la prieteni; și nu neapărat cei apropiați. Sau poate că vei cocheta cu noi grupuri de prieteni.

Ai nevoie de atenție și pare că o primești. Dar atenție că pentru tine mereu această lună, August este una de lecții care te învață să îți gestionezi emoțiile și să fii mai echilibrat!

Atenție la impulsivitatea ta față de colegi și toxicitatea în relațiile de prietenie. Poți oare să schimbi ceva? Ar fi de schimbat raportul cu ceilalți!

Sănătate: Tensiunea este o problemă în acest final de vară. Fie te liniștești, fie poți avea tot felul de probleme cardiovasculare. Posibilă infecție ce îți cere un tratament sau o vizită la medic.

Dragoste: Trebuie să fii pregătit să aduci veselia în cuplu pentru că persoana iubită va avea puseuri de tristețe sau de deprimare. Pentru cei singuri este o perioadă melancolică și poate de regrete. Pentru cei aflați într-o relație complicată aveți nevoie să învățați să construiți în echipă, iar pentru cei care sunt bine în cuplu nu rămâne de făcut nimic în plus, decât de bucurat de ceea ce aveți!

Financiar: Perioada este obișnuită. Nu căutați marile reușite pentru finalul verii pentru că ele se pregătesc să vină după ziua voastră de naștere. Reușite prin noi oportunități și prin efort în îndeplinirea dorințelor!

Săgetător: iubirea de sine trebuie să primeze

Viața este plină de resurse și de puteri, iar vara este extrem de valoroasă pentru voi. Multe și foarte multe reușite par să vină în întâmpinarea voastră ca și semn al aprecierii sau al calităților care vi se răsplătesc.

Atenție la lecții în familie și toxicitate acasă, la impulsivitatea copiilor, la crizele de adolescență ale angajaților. Nu au cm să țină toți pasul cu voi! Fiți înțelegători!

Sănătate: Stomacul poate să vă creeze neplăceri și digestia sau conflictele interioare se pot transpune în neplăceri psi.

Dragoste: Un final de vară de poveste și cu multe evenimente. Poți să te lași purtat de valurile iubirii și mai ales poți să te adâncești în apele pasiunii. Este o lună în care trebuie să te ocupi în principal de iubirea de sine și de lecții de iubire. Dar despre cea exterioară, ea este aproape, ea te așteaptă să o îmbrățișezi.

Financiar: Totul va fi mai bine dacă tu vei fi determinat! Reușite în tot ce faci și oriunde te duci. Bucurii profesionale și nu numai.

Capricorn: contradicții la tot pasul

Pare că ai obosit sau că toate vin cu piedici și cu lecții. Acasă tot felul de energii aprinse, prietenii par că nu au nici ei o stare mai bună, iar minta ta are nevoie de un detox și de calm. Probabil că efectele efortului intelectual încep să se vadă.

, atenție la certuri, contradicții și nevoia de a-ți schimba convingerile. Te poți concentra prea mult sau pe prea multe. Deși te știm cel mai prudent, iată că la nivel mental și iubire de sine prudența lipsește cu desăvârșire și trebuie să o poftești și în aceste sectoare de viața.

Sănătate: Ai avut anul trecut un an plin de presiuni, iar acum te resimți. Ai nevoie de mai multă bucurie profundă și trebuie să faci pace cu mintea ta.

Dragoste: Cei siguri probabil că iubesc în secret pe cineva, cei aflați într-o relație complicată au și ei ceva nespus, iar ceilalți au nevoie să ridice vibrația familiei și să curețe energiile de acasă.

Financiar: Poți avea reușite mari imense, incomensurabile, dar mai ai eforturi de făcut. Cel puțin 2 luni! Reușite în vacanțe și vești bune din străinătate!

Vărsător: prietenii noi

Un August plin de relaționări și de interacțiuni cu ceilalți. Un August de vacanță și de prietenii. Partea umanistă a personalității tale se va regăsi în plină formă și vei fi în mijlocul atenției și în mijlocul prietenilor zi de zi.

Atenție la reproșurile în cuplu și la lecții de autocunoaștere pe care le poți trăi în a două jumătate a lunii.

Sănătate: Psihic înveți foarte multe prin experiențe de care te lovești și dezvolți foarte mult latura ta mistică, deja de câțiva ani. Dar cum știm că îți place să sfidezi regulile, îți recomand atenție la regulile pe care le descoperi în acest final de an. Ele îți pot fi adevărați ghizi! Altfel, atenție la oase și la mediul arid din sinea ta!

: Este despre dragoste această lună, doar că nu îndrăzneam să spun că tu preferi prietenia înaintea iubirii!

Financiar: Proiectele deja început încep să prindă formă, dar mai au nevoie de apă pentru a crește substanțial în lunile ce se apropie. Reușitele tale vin prin noroc, prin oportunități pe care le doreai sau prin cadouri și favoruri pe care le primești.

Pești: evoluție prin iubire

Un August de dorințe și de împliniri, deși ceva în interiorul tău nu te lasă să te bucuri cu adevărat. Atenție la propriile limitări și la dezorganizarea ta, ele sunt bune prietene cu lipsa de stimă de sine și per total vei descoperi un ditamai programul de autosabotare care te-a umplut de toxine și de reziduuri.

Atenție la toxicitatea interioară care ți se întoarce împotrivă și la tristețea din glas sau din minte.

Sănătate: Ai cel mai important an pe planul sănătății. Chiar dacă ai senzația ca poți gestiona tot îți recomand să faci vizite la medic pentru a preîntâmpina probleme.

Dragoste: Poți evolua prin iubire, dar iubirea îți cere să te iubești necondiționat și pe tine, nu doar pe ceilalți. Să te ocupi de tine cum te ocupi de problemele celorlalți și să ai mereu resurse nemărginite de iubire. Cei singuri deja au întâlnit pe cineva potrivit, cei aflați în relații complicate, atenție că toxicitatea ta poate avea efect negativ asupra relației.

Financiar: O vară obișnuită; banii nu sunt un subiect important de moment. Reușite în cuplu și prin activități în doi.