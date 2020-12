Horoscopul runelor pentru anul 2021. Previziunile lui Mihai Voropchievici pentru fiecare zodie

Mihai Voropchievici a pregătit horoscopul runelor pentru anul 2021. De data aceasta, vei afla ce îți rezervă runele pentru întregul an care stă să înceapă.

Ca în fiecare sâmbătă seară, maestrul Mihai Voropchievici este invitat al emisiunii Adevăruri Ascunse, alături de Lidia Fecioru. Pentru că suntem în ultima săptămână a lui 2020, avem parte de previziuni astrologice pregătite pentru întregul an care urmează. Se anunță un an mare pentru mai toate zodiile.

Poți afla din rândurile de mai jos care sunt previziunile lui Mihai Voropchievici în ceea ce privește parcursul fiecărei zodii în 2021, un an care se anunță a fi foarte important, mai ales după dificultățile și provocările pe care le-a adus anul acesta.

Berbec

O zodie de foc într-un an de metal. Situațiile financiare vă pot controla viața în acest an. În funcție de cum câștigați și cheltuiți banii, vor fi întotdeauna în atenția voastră. Cei care sunt căsătoriți de ceva timp vor putea cheltui pentru bunăstarea casei, dar cei care vor cheltui mai mult sunt cei necăsătoriți, care pot să-și găsească, de asemenea, perechea. Anul 2021 este de uniune. Cea mai favorizată e femeia berbec, care va fi favorizată în tot ceea ce va face. Ea trebuie să realizeze multe lucruri, iar toate planurile i se îndeplinesc. Berbecii vor avea creativitate și energie, dar trebuie să fie atenți în luarea deciziilor, deoarece impulsivitatea vă poate duce pe căi greșite. Anul oferă și o oportunitate de a vă mări cercul de prieteni, iar asta poate aduce și îmbunătățirea situației materiale. Sănătatea e bună, însă aveți grijă la neatenție.

Taur

Taurul poate obține rezultate importante în toate domeniile, însă trebuie să abordați viața cu idei noi. 2020 v-a convenit deoarece nu v-a scos din inerție, însă 2021 vă va obliga să renunțați la trecut. Veți avea nevoie de 1-2 luni pentru a vă acomoda cu noua situație. Șansa vieții voastre este anul acesta. Vreți să câștigați mult, așa că asumați-vă riscuri mai mari. Este un an cu multă muncă și de reconectare cu familia. Și Taurii singuri au o mare șansă… de a rămâne tot singuri. Acesta este un an de aventură, de tertipuri, de a cunoaște oameni și de a-i refuza. Munca vă va aduce mulți bani, dar și stresul vă poate afecta sănătatea. Încercați să ieșiți în natură, unde vă reîncărcați bateriile și unde puteți întâlni noi prieteni. Luați decizii după o analiză temeinică. Este un an bun pentru introspecție, dar și să vă spuneți toate nemulțumirile.

Gemeni

Pentru Gemeni, relațiile devin mai profunde. Prietenii și rudele vă sar în ajutor la nevoie. Este un an foarte bun pentru a face bani, dar aveți grijă să nu vi-i folosească alții. În general, nativii Gemeni sunt darnici însă în 2021, dacă dați bani, nu-i veți mai vedea înapoi. Păstrați-vă calmul, pentru a evita să intrați într-un vârtej, deoarece stresul bate întotdeauna la ușă. Renunțați la relațiile toxice, aveți ocazia să faceți asta. Cei care sunt singuri găsesc dragostea chiar în cercul de prieteni, nu departe. Cei deja căsătoriți au parte de un an de pace și armonie.

Rac

Racul a dus-o greu în 2020, iar anul viitor va trebui să iasă și să se centreze pe socializare. Nativii vor trebui să își dezvolte relațiile cu ceilalți, deoarece aceasta va duce și la câștiguri mai mari, fie datorită unor măriri de salariu, fie datorită unei schimbări de job. Adaptarea rapidă aduce succes Racilor în 2021, așa că nativii trebuie să fie pe fază și să prindă toate oportunitățile. Racii își vor întări relația sentimentală, iar toate problemele anterioare se vor rezolva de la sine. Familia este prioritară anul acesta. Dacă aveți talente și hobby-uri, puneți-le în aplicare, deoarece anul acesta vă poate aduce câștiguri importante prin prisma acestor activități. Este bine să reînnodați relații vechi, deoarece vă vor fi benefice. Pentru unii Raci, însă, și relațiile romantice mai vechi vor reapărea, așa că aveți grijă.

Leu

Aspectele profesionale vor fi în centrul preocupărilor leilor în tot anul 2021. Leii mai tineri vor fi studioși, vor învăța, vor acumula cunoștințe, în timp ce cei care au deja o situație ar putea să lucreze la o recalificare sau o redobândire de informații. Marte vă va ajuta să fiți în formă. Leii își pot planifica nunta în 2021, între aprilie și septembrie. Există o surpriză pentru cei necăsătoriți și fără copii. Chiar din luna ianuarie, anul 2021 are o fertilitate foarte mare pentru Leu. Munca e mai ușoară în armonie cu colegii. În ianuarie, sănătatea e crucială pentru Lei, așa că țineți-vă departe de cei bolnavi.

Fecioară

Ascultați-vă rațiunea în anul 2021. Nu vă temeți să cereți ajutorul cuiva când aveți nevoie. Anul acesta, familia este pe primul plan, însă atenție la relații. Partenerul de viață ar putea fi un profitor, așa că încercați să-i aruncați o momeală și vedeți dacă ”o mușcă.” Petreceți mai mult timp în natură.

Rune Voropchievici pentru anul 2021. Horoscopul fiecărei zodii

Balanță

Multe speranțe și schimbări pozitive. Analizând învățămintele din trecut și toate prieteniile care vă leagă veți ști cum să vă orientați în viitor. Este un an bun pentru cei căsătoriți, dar și pentru cei care își doresc o căsătorie. Tentația de a cheltui fără măsură este foarte mare, așa că evitați să le faceți poftele tuturor, pentru că ați putea intra într-o pasă proastă din punct de vedere financiar. Dați atenție la sănătate și evitați să faceți excese care v-ar putea da peste cap sistemul digestiv. Balanțele ar putea intra în conflict cu copiii sau cu părinții, însă sunt conflicte care nu vor degenera.

Scorpion

Scorpionul este anul în care trebuie să puneți accente pe discreție totală. Nu uitați de familie, evitați să vă refugiați prea tare în muncă. 2021 este anul pentru schimbări mari. Nu folosiți toți bani pe care îi aveți la dispoziție. Achitați-vă toate datoriile pe care le aveți, deoarece este un an de scadență. Sănătatea mentală trebuie să fie și ea protejată, alături de cea fizică. Dorința de a munci mai mult nu aduce altceva decât extenuare.

Săgetător

Săgetătorii au un an calm, prosper și rodnic în 2021. În dragoste sunteți stimulați, dar trebuie să ieșiți din rutina anului 2020. Fiți diplomați în a vă controla partenerul, deoarece aveți tendința să vă aprindeți repede. La muncă sunteți mult mai solicitați, însă veți învăța lucruri noi, care vă vor fi de folos. Renunțați la obiceiurile proaste și fiți moderați. Tentația zodiilor de foc este să scape la bunătăți, așa că e posibil să mai adăugați ceva țesut adipos. Anul aduce tentații amoroase, noroc la bani și în viața socială, dar va trebui să lucrați pentru a vă îmbunătăți personalitatea.

Capricorn

Capricornii au noroc în dragoste în 2021, însă trebuie să vă controlați lipsa de hotărâre. Pentru o uniune, nu mai luați hotărâri în grabă, deoarece impulsul de moment v-ar putea costa. Financiar, pentru toată perioada, vor apărea îngrijorări, deoarece banii pe care i-ați avut i-ați distribuit deja. În 2021 evitați să împrumutați bani. Viața de familie va fi provocatoare cât timp Mercur va fi retrograd, iar asta se va întâmpla de patru ori în 2021. Suișurile și coborâșurile se împart echitabil pe parcursul anului. Fiind norocoși din fire, anul va trece mai mult în folosul vostru. Sănătatea e bună dacă veți păstra un echilibru în alimentație și în tentații.

Vărsător

Vărsătorii au cel mai lejer an. Concentrați-vă la maximum asupra preocupărilor intelectuale. Folosiți forța lui 2021 pentru a vă face noi prieteni. Anul este unul de progres mai ales pentru oamenii de afaceri. Și în plan sentimental o veți duce bine, partenerul/a nu vă va reproșa dacă petreceți mai mult timp muncind. Totuși, dacă se ajunge la fricțiuni foarte mari, 2021 este un an de ruptură în relația pe care o aveți. Nu cheltuiți banii pe nimicuri, din cauza unor toane de moment. Nu ignorați niciun semn al corpului în ceea ce privește sănătatea.

Pești

Peștii au parte de un an relaxat, în care au ocazia să se concentreze pe familie și pe hobby-uri. Comunicarea aduce oportunități în cuplu, dar și pentru cei siguri. Perioada 25 februarie – 20 martie este o perioadă de explozie în dragoste. Nu vă folosiți banii în mod necugetat, pentru a face investiții inutile, chiar dacă sursa de venit e permanentă. Nu vă repeziți la cheltuieli din orgoliu.