Hotel de milioane, scos la vânzare cu puțin peste 1 euro. De ce a renunțat proprietarul la proiect

Visul unui bărbat a ajuns la final. Acesta a achiziționat un , însă acum l-a scos la vânzare cu puțin peste 1 euro, un preț considerat simbolic. De ce a renunțat proprietarul la proiectul ambițios pentru care a cheltuit sume uriașe.

Hotel de milioane, scos la vânzare cu puțin peste 1 euro

O clădire impunătoare și cu o arhitectură inedită riscă să ajungă istorie. Aceasta a găzduit de-a lungul timpului personalități importante, printre care se numără Regina Victoria și scriitorul Charles Dickens. Se găsește în Marea Britanie.

Concret, este vorba de un hotel în care s-au investit bani mulți, dar care acum își caută un nou proprietar. A fost pus la vânzare cu suma de puțin peste 1 euro (1 liră sterlină), cu toate că a fost achiziționat cu milioane de euro.

Potrivit publicației , este vorba de Royal Hotel din Kettering, care a fost construit în urmă cu aproape 150 de ani. Acesta aparține dezvoltatorului imobiliar Na’im Payman încă din decembrie 2022, care a visat să-l transforme într-un proiect spectaculos.

Așa se face că hotelul a fost achiziționat la acea vreme cu suma de 2,6 milioane de euro. Mai târziu, au fost făcute investiții considerabile care se ridică la valoarea de 1,2 milioane de euro. Banii au fost cheltuiți pentru renovarea imobilului.

Na’im Payman a încercat timp de 3 ani să readucă Hotelul Royal din Kettering la gloria sa de odinioară. Proiectul urma să fie transformat într-un spațiu elegant dedicat evenimentelor, deținând un restaurant, club de noapte și cafenea.

Motivul pentru care hotelul din Marea Britanie se vinde cu 1 euro

Proprietarul clădirii emblematice din Marea Britanie a dezvăluit care este motivul pentru care renunță la planul său ambițios. Hotelul în valoare de milioane este scos la vânzare cu puțin peste din lipsă de finanțare.

Cel care deține imobilul nu are fondurile necesare pentru a-l restaura complet. De menționat faptul că, persoana care este interesată de achiziția acestuia trebuie să scoată din buzunar sume considerabile pentru a-l reface.

„Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, nu am reușit să obțin restul de fonduri. A trebuit să iau decizia foarte dificilă de a vinde.

Sper sincer că cineva care împărtășește viziunea mea va prelua proiectul și îl va duce la bun sfârșit, fără să transforme hotelul în apartamente”, a declarat Payman, mai arată sursa citată anterior.

În aceeași notă, dezvoltatorul imobiliar a dezvăluit faptul că a pierdut o finanțare de aproximativ 3,5 milioane de euro. Pe de altă parte, viitorul proprietar trebuie să știe că are nevoie de cel puțin 1,2 milioane de euro pentru a finaliza restaurarea.

Cum arată hotelul ce se poate achiziționa cu 1 euro

Hotelul de milioane de euro a fost construit în anul 1878. Clădirea în stil jacobean a fost ridicată de către ducele de Buccleuch, fiind vândută în 1896 unei companii de bere, Pickering, Phipps and Co. Imobilul este unul care impune atât în exterior, cât și în interior.

Are o sală de bal extrem de elegantă și un spațiu de biliard care dispune de o cupolă din sticlă. De asemenea, imobilul are mai multe locuri pentru organizarea de diferite evenimente, dispunând și de fațade comerciale.

În plus, are o cafenea cu o ieșire spre piața centrală. Mai mult decât atât, hotelul de milioane care se vinde cu puțin peste 1 euro are un club de noapte. Acesta se găsește la subsolul clădirii, ceea ce înseamnă că este izolat de celelalte camere.