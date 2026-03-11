Hotelierii, îngroziți după ce a fost găsit un rezervor cu GPL îngropat în nisip! Deschiderea sezonului estival, sub semnul întrebării: „Am și proces verbal”

ADVERTISEMENT

Rezervorul de GPL descoperit sub nisip în Năvodari a aprins din nou discuția despre siguranța și organizarea plajelor de pe litoralul românesc.

Incertitudine înainte de deschiderea sezonului estival. Descoperire incredibilă la Năvodari, în nisip

Cu sezonul estival la poartă, hotelierii, proprietarii de restaurante și operatorii de beach-baruri încearcă să pună la punct ultimele detalii pentru deschiderea, iar autoritățile sunt chemate să verifice dacă sunt respectate regulile.

Incidentul din Năvodari, unde sub nisip a fost găsit un rezervor de gaz, a ridicat o întrebare simplă, dar incomodă: cât de bine este organizată, de fapt, activitatea de pe plajele litoralului nostru? Răspunsul e unul complicat, căci în spatele umbrelelor și șezlongurilor e multă birocrație, pornind de la licitațiile care se fac pentru sectoarele de plajă, contractele cu statul și regulile urbanistice.

ADVERTISEMENT

Pe măsură ce cresc temperaturile, litoralul românesc începe să prindă viață, iar până la data de 1 mai sunt aproape două luni. În fiecare an, procesul începe din primele luni, când unitățile turistice trebuie să își rezolve documentația administrativă. George Măndilă, reprezentant al Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța, a explicat, pentru FANATIK că procedura pentru hotelieri este relativ simplă, dar trebuie reluată anual.

Procedurile pentru hotelieri, mai simple. Unde apar necazurile

„Un hotel obține anual avizul pentru programul de funcționare. Autorizația de funcționare se acordă o singură dată la începutul activității, iar ulterior, în fiecare an, se emite avizul de program. De obicei, această procedură are loc în februarie sau martie și se finalizează rapid la primărie”, precizează Măndilă, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Hotelurile care au rezervări pentru minivacanța de 1 Mai își deschid porțile încă din această perioadă, la fel și marile cluburi sau restaurante de pe faleză. În rest, ritmul rămâne același, an de an. „Hotelierii care au contracte pentru 1 mai sau care estimează că vor avea turiști în această perioadă își deschid unitățile. Activitatea lor se desfășoară, în esență, la fel ca în fiecare an”, ne-a mai spus Măndilă.

ADVERTISEMENT

Beach-barurile, purtate între hârțogării

Dacă în privința hotelurilor vedem că pot funcționa fără mari bătăi de cap, situația plajelor și a barurilor este mult mai complicată. Pentru turiști, beach-barurile sunt o prezență firească pe plajă, e locul de unde îți iei o limonadă rece, un cocktail sau o gustare rapidă între două băi în mare. Din punct de vedere urbanistic, ele sunt tratate diferit față de terasele obișnuite.

„Beach-barurile nu sunt terase obișnuite la malul mării, ci sunt încadrate diferit din punct de vedere urbanistic. Unele sunt prevăzute în planul urbanistic zonal, altele nu. Ele funcționează cu deservire către turiștii care fac plajă”, explică Măndilă, în continuare.

ADVERTISEMENT

În plus, activitatea lor depinde de contractele de închiriere ale sectoarelor de plajă. Licitațiile sunt organizate de Administrația Națională Apele Române și pot dura luni întregi. Fiecare sector de plajă trebuie să obțină o serie de avize și autorizații. „Pentru un beach-bar este necesară autorizația de construire, care se emite conform procedurilor urbanistice. După aceea, intră în procedura de avizare către principalele autorități, inclusiv Statul Major General, ceea ce durează mult, la fel și avizarea de la Mediu”, a subliniat Măndilă.

Licitațiile pentru sectoarele de plajă durează

Stațiunea Mamaia, de pildă, are aproximativ 8 kilometri lungime și e împărțită în 100 de subsectoare de plajă. Acestea nu sunt concesionate sau licitate în același timp, ci, pe rând, în funcție de expirarea contractelor. Problema apare atunci când licitațiile întârzie (și există operatori care se plâng de asta deja) ori sunt organizate prea târziu. „Dacă licitațiile se fac în aprilie, apare o problemă: nu se poate finaliza atât de rapid, cu respectarea tuturor regulilor și actelor necesare, încât să se elibereze autorizații în doar două zile”, ne-a mai spus Măndilă.

Potrivit hotelierilor, situația devine și mai frustrantă atunci când legislația permite construcții temporare simple, dar autoritățile cer proceduri complexe. FANATIK a stat de vorbă cu unul din proprietarii de hoteluri de la mare, Nicolae Bucovală, care a explicat în ce constă toată procedura de avizare a beach-barurilor și ce probleme a remarcat el.

Între Legea 50 și excesul birocratic

„Procedura de a obține autorizația de construire pentru barurile de pe plajă e puțin întârziată. Arhitectul face proiectul, proiectul, mai nou, se duce la Apele Române, acolo e ținut iarăși o lună, două, cât îl țin, după care pleacă la primărie, la urbanism, de unde se așteaptă altă autorizație.

Anul trecut am avut o derogare pentru aceste baruri, dar, în același timp, am și proces verbal de la poliția locală. Am obținut o derogare tacită, ca să spun așa. Dacă ne uităm la ultimele modificări ale Legii 50, o să vedeți că nu trebuie să facem mare autorizație de construire la un beach-bar care nu are fundație. Este un container care se așază pe trei piloni și cu asta basta”, ne-a declarat, în exclusivitate, afaceristul.

Nu toată lumea își deschide terasele pe 1 Mai

Cu toate acestea, în practică, lucrurile nu sunt atât de simple. Antreprenorul spune că ordonanța ar putea fi aplicată fără mari bătăi de cap și birocrație în plus. Dar, pe lângă birocrație, operatorii se confruntă și cu creșterea costurilor. Contractele de închiriere sunt indexate anual cu rata inflației. „Noi închiriem o plajă, ne indexează în fiecare an cu 10% inflația. Dar nisipul nu consumă nici curent electric, nici gaze. Ne bagă acest 10% de fiecare dată și ajungem cu contractul aproape să se dubleze”, spune Bucovală.

Chiar dacă minivacanța de 1 Mai e asociată cu distracția pe litoral, în realitate, mare parte din plaje nu sunt complet pregătite de Ziua Muncii. „Nimeni nu solicită deschiderea plajelor de 1 mai. Organizarea este complicată: trebuie să aduci personalul, să faci investiții, iar apoi să închizi din nou după câteva zile. Pentru beach-baruri, perioada ideală este începutul lunii iunie, după examenul de bacalaureat. Atunci toate subsectoarele trebuie să fie deschise”, spune Măndilă.

În acest context deja complicat, descoperirea unui rezervor GPL, îngropat în nisipul de la a provocat o undă de șoc între operatorii de pe litoral. Hotelierii spun că o astfel de situație ridică semne de întrebare. „M-am îngrozit și eu când am văzut acel rezervor de GPL îngropat în nisip, în Mamaia Nord”, a declarat Nicolae Bucovală.

Cine trebuie să fie tras la răspundere pentru rezervorul de GPL abandonat sub nisip

Afaceristul își amintește că, în trecut, existau instalații similare, dar erau operate de firme specializate. „Și eu acum 30 de ani am avut o butelie de GPL în Saturn, au venit oamenii, au montat-o, era o firmă specializată care o umplea. Dar aia îngropată în nisip? Cine era acolo?”, întreabă Bucovală, nedumerit.

Plajele sunt o resursă extrem de valoroasă pe litoral, iar disputele pe sectoarele de plajă nu sunt rare. Bucovală ne-a zis că a fost amenințat acum opt ani din cauza unei bucăți de plajă. Cu privire la rezervorul găsit în nisip, Bucovală susține că în mod normal ar trebui tras la răspundere cel care avea activitatea acolo: „Agentul economic trebuie tras la răspundere. Se poate ajunge inclusiv la rezilierea contractului de închiriere, dacă a avut”.

Un alt punct sensibil îl reprezintă licitațiile pentru plajă. La Mamaia Nord, de exemplu, au fost depuse deja contestații la Curtea de Apel pentru blocarea unor licitații. Bucovală că o eventuală suspendare ar provoca haos. „Noi peste o lună și jumătate ar trebui să deschidem sezonul. Dacă licitațiile sunt blocate, ce se va întâmpla? Fiecare se va așeza cum vrea acolo”, avertizează hotelierul.

În opinia acestuia, decizia de a reorganiza plajele și de a elimina construcțiile excesive a fost una corectă. „La un moment dat nu erau doar baruri pe plajă, erau chiar saloane de nunți”, subliniază Bucovală.