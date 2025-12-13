Hotelul deținut de Simona Halep a rămas cu mai multe camere goale de Revelion! Decizia luată de sportivă chiar înainte de sărbători

ADVERTISEMENT

Simona Halep a făcut investiții importante în domeniul Horeca, iar hotelul deținut în Poiana Brașov este una dintre ele. Chiar și așa, s-ar părea că sportiva întâmpină dificultăți la final de an.

Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep

Locația este una de lux, astfel că prețurile nu sunt chiar pentru orice tip de buzunar. Iar deși a fost lansată și o ofertă specială pentru Crăciun și pentru Revelion, numărul celor interesați nu e unul atât de mare.

Cu alte cuvinte, cu mai puțin de o lună înainte de Revelion, hotelul deținut de Simona Halep în Poiana Brașov are o mulțime de camere goale. Iată însă că reprezentanții unității hoteliere au găsit o soluție.

Mai exact, aceștia au lansat o ofertă limitată pentru perioada sărbătorilor. Cine rezervă un sejur chiar în cursul zilei de joi, 11 decembrie, se bucură de un discount de 10%.

Cum arată ofertele de Revelion

După cum spuneam anterior, . Spre exemplu, în toate cele patru tipuri de camere pentru cupluri, prețurile pornesc de la peste 2.500 de euro.

Astfel, cine optează pentru Smart Stay Room are de scos din buzunar 2.860 de euro. Comfort Room costă 3.100 de euro, iar Terrace Comfort Room 3.440 de euro. Cine vrea mai mult spațiu și lux și optează pentru Executive Relax Room va avea de plătit 3.680 de euro, iar pentru Signature Grand Suite 4.160 de euro.

Tarifele sunt valabile pentru două persoane. De asemenea, prețul include patru nopți de cazare. Cine rezervă însă joi o oferta, se bucură de un discount de 10%. Evident, pachetul trebuie achitat în totalitate.

Mai multe persoane, revoltate de prețurile de la hotel

Menționăm faptul că De altfel când ofertele au fost făcute publice, reacțiile au început să curgă.

Unii internauți au susținut că există sejururi mult mai tentate și prietenoase cu bugetul în străinătate, inclusiv în Dubai. Alții în schimb au fost mai răutăcioși și au venit cu niște comentarii pe măsură.

„Ce prețuri mari”. „3100 de euro camera standard???Pe bune???”. „Găsiți în Spania oferte Asturia la jumate de preț…cu tot cu avion și scăpați mai ieftin”. „Se poate plăti și cu fonduri europene? Că la ce prețuri aveți….Dubai sau Coasta de azur sunt pantaloni scurți…”.

„Cred că sunteți bolnavi cu așa prețuri, unde vă credeți, vreți să vă procopsiti repede, rușine”. „La banii ăștia petrec in Elveția la ski”. „Și mai e și la ofertă”. „Și dacă vrem să nu o cumpărăm!!!”. „Vând apartamentul și vin, merită!”, sunt doar o parte dintre comentarii.