Hotelul unde este cazată Universitatea Craiova, destinația favorită a vedetelor internaționale. Lady Gaga a stat aici, iar patronii se află acum la închisoare. Foto

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Condiții de lux pentru Universitatea Craiova la hotelul unde este cazată pentru meciul din Sofia cu Levski. Oltenii se află într-un loc unde numeroase vedete internaționale au fost cazate. Cine a mai trecut pe aici, dar și ce s-a întâmplat cu deținătorii opulentei clădiri.

Ce vedete au călcat pragul hotelului unde este cazată Universitatea Craiova pentru meciul cu Levski Sofia

Universității Craiova până la Sofia. Oltenii nu au zăbovit prea mult în momentul ajungerii la hotelul Marinela, mergând în camere înainte de conferința de presă și de inspectarea gazonului de pe stadionul „Georgi Asparuhov”. FANATIK a mers la hotelul unde este cazată campioana României și a văzut de ce condiții beneficiază Filipe Coelho și elevii săi.

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Inaugurat în 1979 sub numele Vitosha-New Otani, actualul hotel Marinela este unul de 5 stele. Arhitectul său, celebrul japonez Kisho Kurokawa, a avut grijă să proiecteze o clădire impunătoare cu peste 440 de camere și apartamente, 6 restaurante și mai multe baruri, centru SPA și piscină interioară, sală de fitness, dar și multe alte facilități.

Când vine vorba de persoanele celebre care au fost cazate aici, ei bine lista conține nume grele din toate domeniile: Jean-Claude Van Damme, Selena Gomez, Madonna, Lady Gaga, Sylvester Stallone, , Enrique Iglesias și mulți alții. FANATIK a vorbit cu un reprezentant al hotelului și a aflat că cea mai recentă celebritate care le-a trecut pragul a fost actorul Gerard Butler.

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Patronii hotelului, arestați după încălcarea legii

Doar că acest hotel nu se bucură doar de o imagine pozitivă creată de facilitățile oferite și de vedetele care l-au onorat cu prezența lor. Vetko Arabadjiev și Marinela, patronii acestuia, sunt doi dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din industria hotelieră din Bulgaria, însă au avut probleme serioase cu legea.

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Vetko Arabadjiev are în portofoliul său mai multe hoteluri precum Hotel Maritsa (Plovdiv), Hotel Pamporovo și multe altele din stațiunea Sunny Beach. Potrivit în 2018, Vetko și Marinela Arabadjiev au devenit subiectul unui dosar de mare amploare în țară. Procurorii au efectuat percheziții la Hotel Marinela și la alte proprietăți ale grupului, iar cei doi au fost acuzați de participare la un grup infracțional organizat, spălare de bani și infracțiuni fiscale.

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Autoritățile au descoperit sume foarte mari de bani în numerar în hotelurile deținute de familie în timpul perchezițiilor, scandalul acaparând la acea vreme întreg peisajul mediatic din Bulgaria.