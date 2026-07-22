Sport

Hotelul unde este cazată Universitatea Craiova, destinația favorită a vedetelor internaționale. Lady Gaga a stat aici, iar patronii se află acum la închisoare. Foto

Hotel cu aer de vedete internaționale pentru Universitatea Craiova. Campioana României a fost cazată la cel mai căutat hotel din Sofia. Cine a mai stat aici, dar și ce s-a întâmplat cu patronii.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
22.07.2026 | 15:30
Hotelul unde este cazata Universitatea Craiova destinatia favorita a vedetelor internationale Lady Gaga a stat aici iar patronii se afla acum la inchisoare Foto
CORESPONDENŢĂ DIN BULGARIA
4 poze
Vezi galeria
Hotelul de lux unde stă Universitatea Craiova în Sofia, pentru meciul cu Levski. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
ADVERTISEMENT

Condiții de lux pentru Universitatea Craiova la hotelul unde este cazată pentru meciul din Sofia cu Levski. Oltenii se află într-un loc unde numeroase vedete internaționale au fost cazate. Cine a mai trecut pe aici, dar și ce s-a întâmplat cu deținătorii opulentei clădiri.

Ce vedete au călcat pragul hotelului unde este cazată Universitatea Craiova pentru meciul cu Levski Sofia

Doar 34 de minute a durat deplasarea Universității Craiova până la Sofia. Oltenii nu au zăbovit prea mult în momentul ajungerii la hotelul Marinela, mergând în camere înainte de conferința de presă și de inspectarea gazonului de pe stadionul „Georgi Asparuhov”. FANATIK a mers la hotelul unde este cazată campioana României și a văzut de ce condiții beneficiază Filipe Coelho și elevii săi.

ADVERTISEMENT

Inaugurat în 1979 sub numele Vitosha-New Otani, actualul hotel Marinela este unul de 5 stele. Arhitectul său, celebrul japonez Kisho Kurokawa, a avut grijă să proiecteze o clădire impunătoare cu peste 440 de camere și apartamente, 6 restaurante și mai multe baruri, centru SPA și piscină interioară, sală de fitness, dar și multe alte facilități.

Când vine vorba de persoanele celebre care au fost cazate aici, ei bine lista conține nume grele din toate domeniile: Jean-Claude Van Damme, Selena Gomez, Madonna, Lady Gaga, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias și mulți alții. FANATIK a vorbit cu un reprezentant al hotelului și a aflat că cea mai recentă celebritate care le-a trecut pragul a fost actorul Gerard Butler.

ADVERTISEMENT
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Digi24.ro
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani

Patronii hotelului, arestați după încălcarea legii

Doar că acest hotel nu se bucură doar de o imagine pozitivă creată de facilitățile oferite și de vedetele care l-au onorat cu prezența lor. Vetko Arabadjiev și Marinela, patronii acestuia, sunt doi dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din industria hotelieră din Bulgaria, însă au avut probleme serioase cu legea.

ADVERTISEMENT
Ines Garcia a primit
Digisport.ro
Ines Garcia a primit "ignore" de la Lamine Yamal

Vetko Arabadjiev are în portofoliul său mai multe hoteluri precum Hotel Maritsa (Plovdiv), Hotel Pamporovo și multe altele din stațiunea Sunny Beach. Potrivit presei bulgare, în 2018, Vetko și Marinela Arabadjiev au devenit subiectul unui dosar de mare amploare în țară. Procurorii au efectuat percheziții la Hotel Marinela și la alte proprietăți ale grupului, iar cei doi au fost acuzați de participare la un grup infracțional organizat, spălare de bani și infracțiuni fiscale.

ADVERTISEMENT

Autoritățile au descoperit sume foarte mari de bani în numerar în hotelurile deținute de familie în timpul perchezițiilor, scandalul acaparând la acea vreme întreg peisajul mediatic din Bulgaria.

  • 20 de minute parcurg oamenii cazați aici până la aeroport
  • 90 m înălțime măsoară hotelul (22 de etaje)
Bulgarii, decizie incredibilă! Cum se va vedea din peluză Levski – Craiova și...
Fanatik
Bulgarii, decizie incredibilă! Cum se va vedea din peluză Levski – Craiova și câți fani români vor fi pe stadion. Update exclusiv
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu...
Fanatik
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă niciun alt patron din fotbalul românesc
Alertă la Sofia înainte de Levski – Universitatea Craiova. Au probleme serioase de...
Fanatik
Alertă la Sofia înainte de Levski – Universitatea Craiova. Au probleme serioase de efectiv: 4 absenți!
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
400.000 de euro salariu pentru transferul verii la FCSB. Jucătorul a ajuns deja...
iamsport.ro
400.000 de euro salariu pentru transferul verii la FCSB. Jucătorul a ajuns deja în România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!