News

Hotelurile de pe litoral se grăbesc să tragă obloanele. Motivul este uluitor: ”Este prima oară când închidem unitatea la 1 septembrie”

Sezonul estival se termină oficial la finalul lunii septembrie, dar unele dintre cele mai mari hoteluri de pe litoral au închis deja.
Marian Păvălașc
02.09.2025 | 18:04
Hotelurile de pe litoral se grabesc sa traga obloanele Motivul este uluitor Este prima oara cand inchidem unitatea la 1 septembrie
EXCLUSIV FANATIK
Plaje fără turiști, sursa foto: Hotel Majestic/Facebook

FANATIK a obținut o listă a hotelurilor de pe litoralul românesc care au anunțat Autoritatea Națională pentru Turism că își închid activitatea înainte de finalizarea sezonului estival din acest an. Motivele: numărul mic de cazări și reducerile de cheltuieli. Astfel, firmele care administrează hotelurile nu vor mai plăti încă o lună personalul și utilitățile necesare funcționării hotelurilor până la finalul lunii septembrie.

ADVERTISEMENT

Hotelurile închid înainte de finalul sezonului estival din 30 septembrie

Asta pentru că, oficial, pe litoralul românesc sezonul turistic estival se încheie la 30 septembrie (este definit în OUG 19/2006, art. 3 alin. 1). Numai că, deja, unitățile hoteliere de pe litoral și-au anunțat instituțional închiderea, cel târziu odată cu începerea noului an școlar, așa cum reiese dintr-o listă de unități hoteliere obținută de FANATIK. Este vorba de următoarele hoteluri:

  • Hotel Majestic din Olimp – ultima zi de cazări a fost pe 31 august
  • Hotel Vox din Costinești – ultima zi de cazări a fost pe 31 august
  • Hotel Felix din Eforie Nord – ultima zi de cazări este pe 10 septembrie
  • Hotel Carmen Azzuro din Venus – ultima zi de cazări este pe 10 septembrie
  • Hotel Carmen din Venus – ultima zi de cazări este pe 15 septembrie
  • Hotel Carmen International din Venus – ultima zi de cazări este pe 15 septembrie
  • Hotel Neko din Saturn – ultima zi de cazări este pe 15 septembrie
  • Hotel Mojo din Eforie Nord – ultima zi de cazări este pe 8 septembrie
  • Hotel California din Cap Aurora – ultima zi de cazări este pe 6 septembrie
  • Hotel Poseidon din Jupiter – ultima zi de cazări este pe 14 septembrie
  • Hotel Cocor din Olimp – ultima zi de cazări este pe 14 septembrie
  • Hotel 2D din Neptun – ultima zi de cazări este pe 15 septembrie
  • Hotel Phoenicia Amfiteatru din Olimp – ultima zi de cazări este pe 7 septembrie
  • Hotel Phoenicia Belvedere din Olimp – ultima zi de cazări este pe 7 septembrie
  • Hotel Phoenicia Holiday din Mamaia – sultima zi de cazări este pe 14 septembrie
ADVERTISEMENT

Prima date când hotelierii închid din prima zi a lui septembrie

Reprezentanții Majestic din Olimp ne-au confirmat că au închis hotelul, dar ne-au spus că turiștii care aveau cazări au fost mutați într-o altă unitate din cadrul grupului. „Hotelul Majestic Olimp s-a închis de la 1 septembrie, dar avem o variantă pentru Holiday Blue. În august a fost cerere, bineînțeles, nu atât de mare ca în alți ani pentru luna august, dar noi, având două hoteluri în aceeași stațiune, am preferat să comasăm turiștii într-un singur hotel, în luna septembrie, pentru că ambele aveau un grad de ocupare de 30-40% și atunci funcționăm doar pe unul singur. Sunt disponibile aceleași servicii, același tip de all-inclusive, spectacole, muzică live în fiecare seară până la 15 septembrie. Tarifele sunt mai mici cu 30-40% în această perioadă”, ne-au explicat reprezentanții biroului de vânzări.

De altfel, într-o postare pe pagina de Facebook a hotelului din Olimp, reprezentanții Majestic susțin că este pentru prima dată în cei 15 ani de activitate a unității de cazare, când locația este închisă așa devreme, de la 31 august. „Este, de asemenea, prima oară când închidem unitatea la 1 septembrie. Fiecare sezon este un efort titanic. Nu plecam niciodată de la zero, ci de la minus”, este scris în postare.

ADVERTISEMENT
VIDEO Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta...
Digi24.ro
VIDEO Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta o femeie pe o trecere din București. Momentul accidentului
Hotel Felix din Eforie Nord - ultima zi de cazări este pe 10 septembrie
Plajele de pe litoral au fost goale la finalul lunii august, sursa foto: Hotel Majestic/Facebook

Reduceri masive pentru ultimele zile

Și angajații Phoenicia Blue, Hotel Amfiteatru din Olimp, ne-au transmis că unitatea se va închide la mijlocul lunii. „Hotelul este deschis până pe 15 septembrie, avem diverse discount-uri în această perioadă. În weekend este un discount de 60%, prețul normal este de 240 euro pe noapte la o cameră dublă (fără discount), la oricare dintre corpuri, cu vedere spre mare, fără niciun regim de masă… minim trei nopți, mic dejun. De pe 30 august până pe 7 septembrie avem discount de 60%, iar de pe 7 septembrie până pe 14 septembrie de 70%”. Am încercat să vorbim și cu Mohammad Murad, proprietarul lanțului Phoenicia, pentru a ne explica motivele pentru care hotelurile sale se grăbesc să închidă, dar telefonul a fost închis în momentele când îl apelam.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Becali pe jucătorul de la FCSB care i-a dezvăluit că...
Digisport.ro
Cum l-a numit Becali pe jucătorul de la FCSB care i-a dezvăluit că soția ”e mai tare decât el”! ”Ce să fac, nea Gigi?”

Cele 3 motive pentru care hotelurile nu au turiști

  1. Patronatele din domeniul hotelier și de turism cred că măsurile de austeritate luate de guvernul condus de Ilie Bolojan, datorate deficitului lăsat de fostul executiv, au micșorat puterea de cumpărare a românilor. Și, mai ales, au indus o teamă de a cheltui economiile pe vacanțe.
    „Tendința este de scădere, este clar că reducerea puterii de cumpărare afectează atât vacanțele interne, cât și pe cele externe. Cam toată lumea este pe zero, pe -1, -2, -3, nu este o scădere spectaculoasă, ci mai degrabă o stagnare, toți stăm pe loc. La extern principalele destinații au fost Grecia, Turcia, Egiptul, Bulgaria”, precizează pentru FANATIK Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).
  2. Un al doilea motiv este dat de faptul că, după 1 august, vacanțele s-au scumpit, de la cazare și până la mese sau accesul în locuri de distracții, prin noile cote de TVA. Începând cu 1 august 2025, TVA-ul pentru cazare a crescut de la 9% la 11%. „Turismul românesc se află într-un moment de cumpănă. Pe de o parte, operatorii se confruntă cu taxe mai mari, cu reguli schimbate chiar în timpul sezonului și cu o campanie agresivă de denigrare a litoralului”, este opinia lui Dragoș Răducan, Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).
  3. Un alt motiv pentru care hotelurile se închid mai devreme este dat și de limitarea voucherelor de vacanță oferite bugetarilor. Suma primită pe aceste bonuri s-a micșorat la 800 de lei, adică tot atât cât este și contribuția personală, și vacanțele trebuie să fie în extrasezon. „S-a dorit ca oamenii să renunțe singuri la tichetele de vacanță. Adică nu poți să programezi concediul unei familii neapărat în extrasezon că vrea statul român”, ne-a explicat și Corina Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).

2026 ar putea fi aproape la fel de rău ca în Covid

Alin Burcea spune că tendința de scădere se va menține și în 2026, chiar dacă nu la intensitatea din perioada pandemiei de Covid-19, când a fost înregistrat un recul de circa 40%.

ADVERTISEMENT

„De la anul vom avea o scădere de 17-20%, iar pe balneo-munte de 5-7%, către aceasta ne îndreptăm. Era normal să se întâmple așa, pentru că puterea de cumpărare a scăzut, prețurile au crescut, la fel și TVA, clar va fi scădere”, a declarat Alin Burcea pentru FANATIK. „Cred că 2026 va fi un an greu. Va fi o scădere, poate nu cu 40% cum a fost în pandemie. Faptul că voucherele s-au scos (n.red – anul viitor se schimbă regulile de acordare) înseamnă că sunt mai puțini bani, mai puține plecări. Va fi un an prost pentru sectorul privat”, mai susține Burcea.

Hotelierii mici și medii rezistă și în septembrie

Dacă unele dintre cele mai mari unități hoteliere de pe litoral se grăbesc să închidă, o parte din unitățile mici și medii supraviețuiesc până la finalul sezonului estival cu ajutorul programului „Litoralul pentru toți”, dedicat și angajaților din mediul privat.

FPTR a anunțat că, încă din prima zi, aproape toate locurile puse la dispoziție au fost ocupate, iar biletele la tren către mare s-au epuizat. În program sunt 64 de unități de cazare, cu aproape 3.500 de locuri/noapte, iar condițiile sunt excelente: vreme bună, stațiuni animate, terase și agrement deschise.

Niciun hotel înscris în program nu a închis. Tarifele rămân mult sub cele din vârf de sezon: de la 53 lei/noapte/persoană în Eforie Nord (2*, fără masă) la 214 lei (3*, all inclusive); în Mamaia, de la 69,5 lei (2*, fără masă) la 332 lei (3*, all inclusive). Rezervările se fac direct la hoteluri sau prin agenții partenere, cu plată inclusiv prin vouchere de vacanță. Lista unităților este publicată pe site-ul FPTR. Exemple de tarife: Jupiter 70 – 276 lei, Saturn 94,5 – 214 lei, Vama Veche de la 79 lei/noapte.

Primarul Craiovei i-a dat replica lui Ilie Bolojan: „A căzut şi mitul că...
Fanatik
Primarul Craiovei i-a dat replica lui Ilie Bolojan: „A căzut şi mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați”
Cine e ministrul pe care Ilie Bolojan l-a acuzat de fake și ce...
Fanatik
Cine e ministrul pe care Ilie Bolojan l-a acuzat de fake și ce scandal uriaș îi leagă: „Urăște maghiarii”
Ema de la Insula Iubirii, mărturisiri sfâșietoare: „Am fost tratate ca animalele. Mama...
Fanatik
Ema de la Insula Iubirii, mărturisiri sfâșietoare: „Am fost tratate ca animalele. Mama avea dinții scoși din gură”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Păvălașc
Marian Păvălașc este jurnalist freelancer care colaborează pe zonele de Actualitate / Dezvăluiri / Reportaje / Investigații la Fanatik. A debutat în presa locală în Galați, apoi a devenit corespondent al cotidianului Evenimentul Zilei. A mai colaborat cu publicații ca Libertatea, Hotnews, Europa Liberă, dar și cu televiziunea Digi24.
Parteneri
Cel mai bun fotbalist al Rapidului se propune la FCSB! Tatăl jucătorului îl...
iamsport.ro
Cel mai bun fotbalist al Rapidului se propune la FCSB! Tatăl jucătorului îl sună des pe Becali: ”Nea Gigi, vrem!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!