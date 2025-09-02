Hotelurile de pe litoral se grăbesc să tragă obloanele. Motivul este uluitor: ”Este prima oară când închidem unitatea la 1 septembrie”

FANATIK a obținut o listă a hotelurilor de pe litoralul românesc care au anunțat Autoritatea Națională pentru Turism că își închid activitatea înainte de finalizarea sezonului estival din acest an. Motivele: numărul mic de cazări și reducerile de cheltuieli. Astfel, firmele care administrează hotelurile nu vor mai plăti încă o lună personalul și utilitățile necesare funcționării hotelurilor până la finalul lunii septembrie.

Hotelurile închid înainte de finalul sezonului estival din 30 septembrie

Asta pentru că, oficial, pe litoralul românesc sezonul turistic estival se încheie la 30 septembrie (este definit în OUG 19/2006, art. 3 alin. 1). Numai că, deja, și-au anunțat instituțional închiderea, cel târziu odată cu începerea noului an școlar, așa cum reiese dintr-o listă de unități hoteliere obținută de FANATIK. Este vorba de următoarele hoteluri:

– ultima zi de cazări a fost pe 31 august

Hotel Vox din Costinești – ultima zi de cazări a fost pe 31 august

– ultima zi de cazări a fost pe 31 august Hotel Felix din Eforie Nord – ultima zi de cazări este pe 10 septembrie

– ultima zi de cazări este pe 10 septembrie Hotel Carmen Azzuro din Venus – ultima zi de cazări este pe 10 septembrie

– ultima zi de cazări este pe 10 septembrie Hotel Carmen din Venus – ultima zi de cazări este pe 15 septembrie

– ultima zi de cazări este pe 15 septembrie Hotel Carmen International din Venus – ultima zi de cazări este pe 15 septembrie

– ultima zi de cazări este pe 15 septembrie Hotel Neko din Saturn – ultima zi de cazări este pe 15 septembrie

– ultima zi de cazări este pe 15 septembrie Hotel Mojo din Eforie Nord – ultima zi de cazări este pe 8 septembrie

– ultima zi de cazări este pe 8 septembrie Hotel California din Cap Aurora – ultima zi de cazări este pe 6 septembrie

– ultima zi de cazări este pe 6 septembrie Hotel Poseidon din Jupiter – ultima zi de cazări este pe 14 septembrie

– ultima zi de cazări este pe 14 septembrie Hotel Cocor din Olimp – ultima zi de cazări este pe 14 septembrie

– ultima zi de cazări este pe 14 septembrie Hotel 2D din Neptun – ultima zi de cazări este pe 15 septembrie

– ultima zi de cazări este pe 15 septembrie Hotel Phoenicia Amfiteatru din Olimp – ultima zi de cazări este pe 7 septembrie

– ultima zi de cazări este pe 7 septembrie Hotel Phoenicia Belvedere din Olimp – ultima zi de cazări este pe 7 septembrie

– ultima zi de cazări este pe 7 septembrie Hotel Phoenicia Holiday din Mamaia – sultima zi de cazări este pe 14 septembrie

Prima date când hotelierii închid din prima zi a lui septembrie

Reprezentanții Majestic din Olimp ne-au confirmat că au închis hotelul, dar ne-au spus că turiștii care aveau cazări au fost mutați într-o altă unitate din cadrul grupului. „Hotelul Majestic Olimp s-a închis de la 1 septembrie, dar avem o variantă pentru Holiday Blue. În august a fost cerere, bineînțeles, nu atât de mare ca în alți ani pentru luna august, dar noi, având două hoteluri în aceeași stațiune, am preferat să comasăm turiștii într-un singur hotel, în luna septembrie, pentru că ambele aveau un grad de ocupare de 30-40% și atunci funcționăm doar pe unul singur. Sunt disponibile aceleași servicii, același tip de all-inclusive, spectacole, muzică live în fiecare seară până la 15 septembrie. Tarifele sunt mai mici cu 30-40% în această perioadă”, ne-au explicat reprezentanții biroului de vânzări.

De altfel, într-o postare pe pagina de Facebook a hotelului din Olimp, reprezentanții Majestic susțin că este pentru prima dată în cei 15 ani de activitate a unității de cazare, când locația este închisă așa devreme, de la 31 august. „Este, de asemenea, prima oară când închidem unitatea la 1 septembrie. Fiecare sezon este un efort titanic. Nu plecam niciodată de la zero, ci de la minus”, este scris în postare.

Reduceri masive pentru ultimele zile

Și angajații Phoenicia Blue, Hotel Amfiteatru din Olimp, ne-au transmis că unitatea se va închide la mijlocul lunii. „Hotelul este deschis până pe 15 septembrie, avem diverse discount-uri în această perioadă. În weekend este un discount de 60%, prețul normal este de 240 euro pe noapte la o cameră dublă (fără discount), la oricare dintre corpuri, cu vedere spre mare, fără niciun regim de masă… minim trei nopți, mic dejun. De pe 30 august până pe 7 septembrie avem discount de 60%, iar de pe 7 septembrie până pe 14 septembrie de 70%”. Am încercat să vorbim și cu Mohammad Murad, proprietarul lanțului Phoenicia, pentru a ne explica motivele pentru care hotelurile sale se grăbesc să închidă, dar telefonul a fost închis în momentele când îl apelam.

Cele 3 motive pentru care hotelurile nu au turiști

Patronatele din domeniul hotelier și de turism cred că măsurile de austeritate luate de guvernul condus de Ilie Bolojan, datorate deficitului lăsat de fostul executiv, au micșorat puterea de cumpărare a românilor. Și, mai ales, au indus o teamă de a cheltui economiile pe vacanțe.

„Tendința este de scădere, este clar că reducerea puterii de cumpărare afectează atât vacanțele interne, cât și pe cele externe. Cam toată lumea este pe zero, pe -1, -2, -3, nu este o scădere spectaculoasă, ci mai degrabă o stagnare, toți stăm pe loc. La extern principalele destinații au fost Grecia, Turcia, Egiptul, Bulgaria”, precizează pentru FANATIK Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT). Un al doilea motiv este dat de faptul că, după 1 august, vacanțele s-au scumpit, de la cazare și până la mese sau accesul în locuri de distracții, prin noile cote de TVA. Începând cu 1 august 2025, TVA-ul pentru cazare a crescut de la 9% la 11%. „Turismul românesc se află într-un moment de cumpănă. Pe de o parte, operatorii se confruntă cu taxe mai mari, cu reguli schimbate chiar în timpul sezonului și cu o campanie agresivă de denigrare a litoralului”, este opinia lui Dragoș Răducan, Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Un alt motiv pentru care hotelurile se închid mai devreme este dat și de limitarea voucherelor de vacanță oferite bugetarilor. Suma primită pe aceste bonuri s-a micșorat la 800 de lei, adică tot atât cât este și contribuția personală, și vacanțele trebuie să fie în extrasezon. „S-a dorit ca oamenii să renunțe singuri la tichetele de vacanță. Adică nu poți să programezi concediul unei familii neapărat în extrasezon că vrea statul român”, ne-a explicat și Corina Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).

2026 ar putea fi aproape la fel de rău ca în Covid

Alin Burcea spune că tendința de scădere se va menține și în 2026, chiar dacă nu la intensitatea din perioada pandemiei de Covid-19, când a fost înregistrat un recul de circa 40%.

„De la anul vom avea o scădere de 17-20%, iar pe balneo-munte de 5-7%, către aceasta ne îndreptăm. Era normal să se întâmple așa, pentru că puterea de cumpărare a scăzut, prețurile au crescut, la fel și TVA, clar va fi scădere”, a declarat Alin Burcea pentru FANATIK. „Cred că 2026 va fi un an greu. Va fi o scădere, poate nu cu 40% cum a fost în pandemie. Faptul că voucherele s-au scos (n.red – anul viitor se schimbă regulile de acordare) înseamnă că sunt mai puțini bani, mai puține plecări. Va fi un an prost pentru sectorul privat”, mai susține Burcea.

Hotelierii mici și medii rezistă și în septembrie

Dacă unele dintre cele mai mari unități hoteliere de pe litoral se grăbesc să închidă, o parte din unitățile mici și medii supraviețuiesc până la finalul sezonului estival cu ajutorul programului „Litoralul pentru toți”, dedicat și angajaților din mediul privat.

FPTR a anunțat că, încă din prima zi, aproape toate locurile puse la dispoziție au fost ocupate, iar biletele la tren către mare s-au epuizat. În program sunt 64 de unități de cazare, cu aproape 3.500 de locuri/noapte, iar condițiile sunt excelente: vreme bună, stațiuni animate, terase și agrement deschise.

Niciun hotel înscris în program nu a închis. Tarifele rămân mult sub cele din vârf de sezon: de la 53 lei/noapte/persoană în Eforie Nord (2*, fără masă) la 214 lei (3*, all inclusive); în Mamaia, de la 69,5 lei (2*, fără masă) la 332 lei (3*, all inclusive). Rezervările se fac direct la hoteluri sau prin agenții partenere, cu plată inclusiv prin vouchere de vacanță. Lista unităților este publicată pe site-ul FPTR. Exemple de tarife: Jupiter 70 – 276 lei, Saturn 94,5 – 214 lei, Vama Veche de la 79 lei/noapte.