Hotelurile pentru tratament balnear ale Casei de Pensii, sub conducerea unui lider PSD. Propria firmă are afaceri de milioane cu statul

Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” S.A, deținută în totalitate de către Casa Națională de Pensii, are în patrimoniu nu mai puțin de 13 hoteluri cu peste 3.000 de locuri de cazare. Cu peste 800 de angajați, în anul 2023 firma a avut o cifră de afaceri de 150 de milioane de lei, realizând un profit semnificativ, de 14,3 milioane lei.

Lider PSD, la conducerea societății deținute de Casa de Pensii

La finalul primului trimestru al anului 2023, la , a fost numit Ion-Lucian Rădulescu. În prezent, pe lângă funcția de director general, acesta ocupă și poziția de președinte al Consiliului de Administrație, având practic pe mână destinele companiei.

În prezent, Lucian Rădulescu ocupă funcția de vicepreședinte în organizația județeană a PSD, dar și în cea locală, de la Râmnicu-Vâlcea. Înainte de numirea în fruntea companiei de stat, aflată practic sub autoritatea Ministerului Muncii, minister condus de către PSD, acesta era angajat al Senatul României, dar și în cadrul propriei firme, DBS Dramicam Building Solutions SRL, din Râmnicu Vâlcea (unde deține 50% din capitalul social).

În 2023, în mai puțin de zece luni, Lucian Rădulescu a câștigat în fruntea companiei de stat peste 160.000 lei, 146.000 lei, salariul pentru funcția de director general, plus încă 21.000 lei, indemnizația de președinte a CA-ului companiei.

Legăturile acestuia cu organizația locală a social-democraților sunt mult mai strânse decât pot părea la prima vedere. Potrivit presei locale, Lucian Rădulescu este fratele lui Constantin Rădulescu, fost . Începând cu anul 2016, Constantin Rădulescu ocupă funcția de președinte al Consiliului Județean, funcție în care se află și în prezent.

Din declarațiile de avere de pe site-ul ANI reiese că Lucian Rădulescu a mai ocupat funcții publice în trecut. Mai exact, între anii 2008 și 2009 a fost consilierul personal al președintelui CJ Vâlcea de la acea dată, social-democratul Ion Cîlea. Acesta din urmă s-a stins din viață în urmă cu zece ani, iar la acea dată presa a scris că a fost un personaj controversat, , și prin faptul că a făcut împrumuturi masive pentru dezvoltarea infrastructurii județene, ce s-a făcut prin contracte către firme de casă.

Firma liderului PSD, contracte de milioane cu administrațiile locale

Dincolo de funcția în administrația județeană, se pare că cel recomandă pe Lucian Rădulescu pentru conducerea companiei de stat este activitatea în fruntea firmei de construcții unde este asociat. Firma apare menționată încă din declarațiile de avere din 2008/ 2009, atunci când s

Concret, Lucian Rădulescu figurează ca unic asociat al firmei din anul 2004, la un an după înființare, iar din 2021, asociat în firmă apare și Cătălin Constantin Stanciu, cel care ocupă funcția de director tehnic. În anul următor, soția acestuia este angajată inspector la DGASCP Vâlcea, instituție din subordinea Consiliului Județean.

Totuși, până în anul 2020 firma nu a avut activitate economică, figurând cu zero angajați și zero cifră de afaceri. Succesul economic vine însă repede în ultimii ani, cifra de afaceri ajunge repede la peste două milioane de lei în 2021, de la mai puțin de jumătate de milion în anul 2020. În anul 2023, ultimul an pentru care există date financiare, firma a raportat un profit de peste un milion de lei, la o cifră de afaceri de 6,1 milioane lei. Practic, ca procent, profitul obținut de firma liderului PSD este aproape dublu față de profitul firmelor din acest sector, care este sub 10%.

Coincidență sau nu, încă din anul 2020, firma beneficiază de nenumărate contracte publice. În acel an, valoarea achizițiilor directe a fost de 430.000 lei, reprezentând aproape 90% din cifra de afaceri a acelui an, de 490.000 lei. Anul următor, achizițiile directe au depășit 1,1 milioane lei, iar în 2023, suma a trecut de 1,2 milioane. În anul 2022, că a beneficiat de contracte de jumătate de milion de euro în condițiile în care figura fără niciun angajat.

În ceea ce privește contractele câștigate prin licitație publică, sumele sunt și mai mari. Doar în declarația de interese din 2024, Ion Lucian Rădulescu menționează contracte publice în desfășurare în valoare de 4,7 milioane, unde firma DBS Dramicam Building Solutions SRL este câștigător unic, și 18,2 milioane, în cazul contractelor unde firma sa este subcontractoare. Între timp însă, singurii bani pe care i-a scos din firmă liderul PSD sunt cei 65.000 lei, menționați în 2023.

Pentru alegerile din 2024, Lucian Rădulescu a prins un loc trei pe listele PSD pentru Camera Deputaților, loc ce inițial era considerat eligibil, însă rezultatul slab al social-democraților în alegerile din 1 decembrie a însemnat că PSD-ul nu are decât doi deputați în județ.