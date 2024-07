Sportivul român a reușit să câștige proba la 200 de metri liber la o distanță extrem de mică față de britanicul Matthew Richards. Așadar, după ce , englezii au început să comenteze victoria acestuia.

“Hoție!”. Englezii au turbat de furie după ce David Popovici le-a confiscat aurul la fotofinish: “Richards a atins primul bazinul”

Nu a durat foarte mult după ce , iar englezii au început să găsească scuze pentru sportivul lor care a luat locul secund, Matthew Richards.

La o postare publicată de pe Facebook, comentariile negative la adresa victoriei lui Popovici și a performanței sale au început să curgă fără întreruperi.

Foarte mulți dintre suporterii englezi sunt de părere că David Popovici nu merita aurul de la proba de 200 de metri liber. În schimb, susțin cu tărie că Matthew Richards a fost cel care a câștigat de fapt.

Printre comentariile negative, apar și unele ironice, chiar amuzante din partea suporterilor britanici. , aurul, la distanță de doar 0.02 secunde față de locul 2, cu un timp înregistrat de 1:44,72.

“Hotie! A fost înșelat în ochii mei, a câștigat cursa”.

“Și-a tăiat unghiile și l-a costat aurul”.

“A atins-o primul, așa că Dumnezeu știe cum a câștigat celălalt”.

“De fapt, a câștigat, dar nu a apăsat suficient de tare”.

“Nu înțeleg asta. De fapt, poți atinge primul……… dar presiunea mâinii pe tablă contează. Este corect?”

David Popovici, reacție după ce a câștigat prima medalie la Jocurile Olimpice

“Răspunsul aseară a fost habar n-am pentru că nu mi-a păsat de medalie. Așa am câștigat. Nu ăsta e obiectivul. Obiectivul este să te simți bine. Vii la Jocurile Olimpice pentru a concura împotriva celor mai buni din lume. E un privilegiu doar să fii aici.

Tocmai pentru că nu am luptat pentru medalie am reușit să câștig. A fost o luptă de câini. Fix așa am descris-o până acum. Pe ultimii 50 de metri îl vedeam pe american că era în fața mea, știam că neamțul e undeva în stânga mea. Văzusem că plecase tare. Dacă te uiți la ei, îi vezi acolo, respirându-ți în ceafă.

Îi vezi cu coada ochiului. Știam că sunt acolo și nu mi-am permis pentru nicio secundă să o las moale. Nu trebuia nici prea tare să plec, nici prea încet. Am făcut cursa pe care îmi doream să o fac. Și chiar dacă nu ăsta era obiectivul principal, bineînțeles că mă bucur de medalie. Mă bucur că am scris istorie.

Mi-am dat seama când am atins plăcuța pentru că ele au niște lumini. Dacă atingi primul e o singură lumină, al doilea două lumini și al treilea trei lumini. Am văzut instant că sunt primul, euforie. Au fost lacrimi de bucurie. Nu sunt cel mai deschis, dar plâng și eu. La interviul de la TVR îmi dădeau lacrimile.

Inclusiv pe podium m-am abținut cu greu. Am văzut steagul crescând. Mă uitam la Michael Phelps, la cum se ridica steagul și am visat la acest moment, la 11 ani tortul meu a fost cu JO Tokyo 2020. Eu de la 10-11 ani știam că îmi doresc să ajung aici”, a declarat David Popovici, la zona mixtă”, .