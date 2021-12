Harry și Marv, hoții din Singur acasă, de nerecunoscut. Cu ce se ocupă acum cei doi actori

Joe Pesci și Daniel Stern au ajuns imediat la inimile telespectatorilor, care sunt interesați și la 30 de ani de la apariția filmului de personaje. Cei doi au făcut o pereche specială.

Marv și Harry, cei care au încercat să-l jefuiască pe băiatul în vârstă de 8 ani, uitat acasă de familie, au avut de-a lungul timpului cu totul alte meserii.

Ambii s-au reprofilat și au schimbat cariera din lumea cinemarografică cu alte domenii. Cei doi au decis să se axeze pe alte pasiuni, care le-au adus de altfel și succes.

Ce fac acum Harry și Marv, hoții din „Singur acasă”. Ambii actori s-au reprofilat

Harry și Marv, hoții din „Singur acasă”, sunt de nerecunoscut la 30 de ani de la premiera producției care an de an îi găsește pe oameni în fața micilor ecrane. Deja filmul este o tradiție pentru mulți.

Joe Pesci, actorul care l-a interpretat pe Harry, a ajuns la vârsta de 78 de ani. Vedeta de origine italiană s-a retras din lumina reflectoarelor în anul 2000, iar de atunci s-a focusat pe altceva.

Cariera muzicală a fost pusă pe primul plan pentru hoțul din „Singur acasă”, care a reușit să scoată câteva piese de top.

Faimosul actor a fost căsătorit cu Claudia Haro, în perioada 1988 -1992, iar ulterior s-a logodit cu modelul Angie Everhart. Relația s-a terminat în 2008, cei doi având o fiică împreună, pe nume Tiffany Pesci.

În ceea ce-l privește pe cel de-al doilea actor din deja celebră, Marv, interpretat de Daniel Stern, informațiile arată că și-a îndreptat atenția către sculptură. Este unul dintre cei mai cunoscuți din Statele Unite ale Americii.

Actorul a mai jucat și în filme, printre care se numără: „The Wonder Years”, „City Slickers”, „Rookie of the Year”, „Viva Las Vegas” sau „A Previous Engagement”.

Adevărul despre scenele cu tarantula din Singur acasă. Ce au făcut actorii

„Singur acasă” este una dintre cele mai îndrăgite pelicule, dar încă mai sunt informații inedite pe care publicul nu le cunoaște. Una dintre acestea are legătură cu celebra scenă cu tarantula care este 100% reală.

Producătorii nu au folosit niciun fel de recuzită, Marv acceptând să i se pună vietatea pe față numai o singură dată. Țipetele au fost mimate pentru a nu speria tarantula, fiind adăugate ulterior în post-producție.

De asemenea, legat de scena în care celălalt hoț, Harry îl mușcă pe Kevin de deget, actorul spune că acest lucru chiar s-a întâmplat în realitate. Kevin are o cicatrice pe deget care îi amintește despre acel moment.