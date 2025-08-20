Hromada, primul pe lista neagră a lui Gâlcă la Rapid! Antrenorul i-a găsit deja înlocuitor. Exclusiv

Jakub Hromada (29 de ani) este primul fotbalist de la Rapid aflat pe lista neagră a lui Costel Gâlcă (53 de ani). Antrenorul vrea să scape de mijlocașul slovac și s-a gândit deja la varianta cu care să îl înlocuiască.

Jakub Hromada, OUT de la Rapid?! Costel Gâlcă s-a săturat de fițele slovacului

FANATIK a aflat în exclusivitate motivul pentru care giuleștenii vor să renunțe la serviciile lui Jakub Hromada. Atât antrenorul Costel Gâlcă, cât și ceilalți oficiali ai Rapidului s-au săturat de fițele mijlocașului central.

Din informațiile obținute de FANATIK, Hromada este văzut în Giulești ca fiind „de porțelan, ca un bibelou”, având în vedere că slovacul fiind mai mult indisponibil decât apt de joc. Astfel, staff-ul tehnic și conducerea administrativă vor să scape de Hromada fie acum, fie, cel mai târziu, în perioada de mercato din iarnă.

FANATIK a aflat în exclusivitate și că tehnicianul Rapidului i-a găsit deja înlocuitor lui Hromada. Gâlcă vrea să aducă la formația de sub Podul Grant un mijlocaș care să se plieze pe stilul său de joc, de preferință spaniol.

Câți bani a încasat slovacul de când joacă în Giulești

când alb-vișiniii l-au împrumutat de la Slavia Praga. În vara aceluiași an, conducerea clubului a decis să îl transfere definitiv și a plătit nu mai puțin de 500 de mii de euro către gruparea din Cehia. După transferul definitiv, Hromada a semnat cu Rapid un contract valabil până la 30 iunie 2027.

Din informațiile FANATIK, internaționalul slovac încasează la Rapid un salariu lunar de aproximativ 15 mii de euro. Astfel, în cele 18 luni petrecute până acum în Giulești, Hromada a câștigat o sumă frumoasă de bani, în jurul a 270 de mii de euro. Adică mai bine de un sfert de milion de euro!

Ce accidentări grave a suferit Hromada

Hromada s-a accidentat grav prima dată la doar două luni dupa ce a fost împrumutat de giuleșteni de la Slavia Praga. În aprilie 2024, în derby-ul Rapid – FCSB 2-2, din turul play-off-ului, slovacul a suferit o luxație a umărului stâng, fiind scos pe targă și transportat de urgență la spital.

Inițial, medicii au estimat o absență de aproximativ două săptămâni, dar diagnosticul s-a dovedit mult mai sever în cazul slovacului. Accidentarea a impus intervenție chirurgicală, iar Hromada a fost indisponibil pentru aproximativ patru luni.

A doua accidentare gravă a lui Hromada a survenit în ianuarie 2025, în derby-ul Rapid – Universitatea Craiova 1-0. Atunci, mijlocașul a fost lovit violent la nivelul feței de Jovo Lukic și a ieșit pe targă în primele minute de joc, cu guler cervical aplicat. Diagnosticul medicilor a fost dublă fractură, atât la pomete, cât și la mandibulă. Din acest motiv, Hromada a lipsit o lună de pe teren.

A ratat și ultimul derby cu FCSB

Acestea sunt accidentările cele mai grave suferite de Jakub Hromada de când a venit la Rapid, dar slovacul s-a confruntat și cu alte probleme medicale. Mijlocașul defensiv este și în prezent indisponibil, după ce a ieșit prematur din Oțelul – Rapid 1-1. Slovacul n-a mai putut continua partida și a fost înlocuit în minutul 39 cu Luka Gojkovic.

Deși n-a intrat în contact cu vreun adversar, Hromada a cerut imediat schimbare. Slovacul s-a întins pe gazon, iar ulterior a mers la margine pentru a primi îngrijiri medicale. „Închizătorul” i-a indicat mediculuică are dureri la coapsa dreaptă, semn că a suferit o accidentare musculară.

Așadar, fotbalistul în vârstă de 29 de ani și are șanse mici să evolueze și împotriva lui Metaloglobus. Duelul giuleștenilor cu nou-promovata, din etapa a 7-a a SuperLigii, are loc vineri, 22 august, de la ora 21:30.