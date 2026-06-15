Tragerea la sorţi turul 1 preliminarii UEFA Champions League, live video online. Cu cine pică U Craiova și când joacă. Ce adversar ar putea să aibă în turul 2

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Universitatea Craiova a câștigat în premieră titlul în era Mihai Rotaru, elevii lui Filipe Coelho terminând play-off-ul la patru puncte peste U Cluj. Vacanța jucătorilor nu a durat mult, iar după acțiunea echipei naționale, unde oltenii au avut nu mai puțin de 7 reprezentanți, campioana va afla pe cine va întâlni în drumul spre UEFA Champions League.

Tragere la sorți turul 1 preliminar UCL. Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

Universitatea Craiova va începe preliminariile UEFA Champions League din turul I. Campioana României își va afla adversara la tragerea la sorți organizată de UEFA. În primul tur,

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Tragerea la sorți a primului tur preliminar din Liga Campionilor va avea loc la sediul UEFA de la Nyon și va putea fi urmărită live video pe platformele oficiale ale forului continental, dar și pe posturile TV care deține drepturile de difuzare pentru UCL. Tragerea la sorți este programată pentru data de 16 iunie 2026, începând cu ora 17:00 (ora României), și va stabili tabloul complet al primei runde preliminare, iar site-ul FANATIK vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă pe durata evenimentului.

Cum se desfășoară tragerea la sorți pentru preliminariile UEFA Champions League

La tragerea la sorți, echipele sunt împărțite în capi de serie și non-capi de serie pe baza coeficientului UEFA. Universitatea Craiova se află în urna favoritelor în primul tur preliminar și va evita alte formații cu coeficient superior sau apropiat. Fiecare echipă cap de serie va fi extrasă împotriva unei formații din urna non-capilor de serie, iar ordinea meciurilor va fi stabilită tot în cadrul procedurii UEFA.

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Cum arată lista capilor de serie în turul 1 preliminar UCL

Cu un coeficient de 10.500 de puncte, Universitatea Craiova face parte din urna favoritelor la tragerea la sorți pentru primul tur preliminar UEFA Champions League. Datorită statutului de cap de serie, echipa antrenată de Filipe Coelho va evita formații precum hamrock Rovers, KuPS Kuopio, Drita, Borac Banja Luka sau Kairat Almaty. Lista completă a capilor de serie și a urnelor va fi confirmată oficial de UEFA înaintea tragerii la sorți.

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Care sunt posibilele adversare pentru U Craiova în turul 1 preliminar UCL

După cum arată urnele în acest moment, Universitatea Craiova, care va debuta în preliminariile Ligii Campionilor, ar putea da peste una din următoarele echipe:

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Inter Club d’Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Ararat-Armenia (Armenia)

Sahah FK (Azerbaidjan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Sutjeska Niksic (Muntenegru)

ETO Gyor (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Egnatia (Albania)

Floriana (Malta)

Tre Fiori (San Marino)

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

ML Vitebsk (Belarus)

Atert Bissen (Luxemburg)

Când se vor juca meciurile din turul 1 preliminar UEFA Champions League. Programul din preliminariile UCL

UEFA a stabilit deja calendarul principalelor faze preliminare din sezonul 2026-2027 de UEFA Champions League. Tragerea la sorți pentru primul tur va avea loc marți, 16 iunie, iar meciurile se vor juca pe 7-8 iulie 2026 (turul) și pe 14-15 iulie (returul). Între cele două manșe, mai exact pe Programul complet din preliminariile UCL va fi următorul:

Primul tur preliminar

Tur: 7-8 iulie 2026

Retur: 14-15 iulie 2026

Al doilea tur preliminar

Tur: 21-22 iulie 2026

Retur: 28-29 iulie 2026

Turul 3 preliminar

Tur: 4-5 august 2026

Retur: 11 august 2026

Când are loc play-off-ul Ligii Campionilor 2026-2027

Play-off-ul Ligii Campionilor, ultima etapă înainte de faza principală a Ligii Campionilor, va avea loc la finalul lunii august. Tragera la sorți pentru play-off este programată pentru 3 august 2026. Meciurile din barajul de acces pe tabloul principal UEFA Champions League se vor disputa în dublă manșă, prima pe 18-19 august, iar returul, o săptămână mai târziu, pe 25-26 august.

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Când este programată faza grupelor

România nu a mai avut o reprezentantă în faza principală din UEFA Champions League din sezonul 2013-2014, când FCSB a terminat pe ultimul loc în grupa cu Chelsea, Schalke 04 și FC Basel. Anul acesta, „faza Ligii” va începe pe 8-10 septembrie și se va încheia pe 27 ianuarie 2027.

Cine transmite la TV UEFA Champions League, sezonul 2026-2027

Drepturile de difuzare ale meciurilor din faza principală a UEFA Champions League în România sunt deținute de posturile și platformele care transmit competițiile UEFA. Este vorba despre cele două canale importante de sport din România, Digi Sport și Prima Sport, dar și platformele lor DIGI Online și PrimaPlay. Programul complet al transmisiunilor pentru sezonul 2026-2027 va fi anunțat înainte de startul competiției.

Unde are loc finala UCL 2026-2027

Finala UEFA Champions League din sezonul 2026-2027 se va disputa pe arena Metropolitano Stadium din Madrid, pe data de 5 iunie 2027. Stadionul pe care Atletico Madrid își dispută meciurile de „acasă” are o capacitate de 70.692 de locuri și a mai organizat finala UCL din 2019, atunci când Liverpool a învins-o cu 2-0 pe Tottenham.

Cu cine ar putea să joace U Craiova în turul 2 preliminar UCL

Tragerea pentru turul 2 are loc pe 17 iunie. Meciurile se joacă pe 21-22 iulie 2026, respectiv 28-29 iulie. Dacă va ajunge în această fază a competiției, Universitatea Craiova își va pierde statutul de cap de serie, iar adversarii pe care i-ar putea întâlni oltenii sunt unii de foc:

Steaua Rosie (Serbia )

Dinamo Zagreb (Croația)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Lech Poznan (Polonia)

NK Celje (Slovenia)

Omonia Nicosia (Cipru)

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS Kuopio (Finlanda)

Hapoel Beer Sheva (Israel)

FC Drita (Kosovo)

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina)

Reacții U Craiova după tragerea la sorți. Ce spun oficialii și jucătorii

Înainte, în timpul și după tragerea la sorți, site-ul FANATIK vă va ține la curent cu toate informațiile și cu toate reacțiile din tabăra Universității Craiova. Declarațiile patronului Mihai Rotaru, ale antrenorului Filipe Coelho, ale jucătorilor și reacțiile celorlați oficiali ai trupei din Bănie vor putea fi urmărite aici.

Live Blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru UEFA Champions League 2026

Urmărește în timp real tragerea la sorți a preliminariilor UEFA Champions League pe . Aici afli în direct care sunt toate meciurile programate în tururile preliminarii, dar și ce traseu are Universitatea Craiova în drumul spre „faza Ligii” celei mai importante competiții intercluburi.