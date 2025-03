Simulare Evaluare Națională 2025 la matematică. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a

Simulare Evaluare Națională 2025 la matematică. În cursul zilei de marți, 18 martie, elevii de clasa a VIII-a din România au revenit în bănci pentru testarea la a doua materie din cadrul acestui examen important programat la final de an școlar.

Subiecte matematică la simulare Evaluarea Națională 2025

Cei peste 170.000 de elevi de clasa a VIII-a din România susțin, marți, simularea Evaluării Naționale 2025 la proba de matematică. Testările acestui examen au început luni. Atunci, în circa 3.500 de unități de învățământ, elevii și-au verificat aptitudinile la proba de limba și literatura română, potrivit .

În anul școlar 2024 – 2025, subiectele primite de elevi la probele scrise au fost elaborate pe baza conținuturilor şi competențelor asociate acestora, conform programelor.

La fel ca anii trecuți, rezolvând modele de subiecte la matematică publicate de Ministerul Educației.

Pe site-ul dedicat acestui examen, , la categoria ”Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a – Modele de subiecte”, elevii au putut descărca și rezolva subiecte la toate probele.

Barem la matematică la Evaluarea Națională 2025

La limba română, limba maternă și la matematică, elevii au găsit, pe același site pregătit de Ministerul Educației și baremul adecvat fiecărei probe. Astfel, fiecare tânăr absolvent de gimnaziu poate ușor să afle care este stadiul la care se află. Poate să verifice dacă îi mai sunt necesare ore suplimentare pentru a obține o notă cât mai bună înainte de face pasul spre liceu.

Marți, 18 martie, reprezentații ministerului de resort public, după ora 15.00, subiectele oficiale și baremul de corectare. Este necesar să intrați pe site-ul amintit mai sus. FANATIK vă ține, de asemenea, la curent, în timp real cu toate aceste informații.

Cum se desfășoară, de fapt, examenul de Evaluare Națională în 2025

Probele scrise de la Evaluarea Națională au un mod de desfășurare deja cunoscut. Astfel, odată intrați în clase, copiii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciornă. În maxim 15 minute, tinerii vor completa caseta de identificare. Ulterior, asistenții din clase vor verifica datele înscrise și vor secretiza caseta.

La proba de matematică, elevii trebuie să cunoască o serie de reguli stricte. O greșeală la un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectată prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect.

Dacă un elev se răzgândește și revine asupra răspunsului selectat/ încercuit inițial și consideră ca fiind corectă o altă variantă, aceasta va fi scrisă în rubrica/ caseta dedicată punctajului atribuit itemului. Ea se află lângă zona cu cele patru variante de răspuns.

Când intră elevii în clasă pentru simularea la matematică

Cele trei probe scrise de la , matematică și limba maternă – încep la ora 9:00. Din acest moment, elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor.

FOARTE IMPORTANT de știut: timpul efectiv de redactare a lucrării se calculează după completarea casetei de identificare. În ceea ce privește accesul candidaților în sălile de testare, acesta este permis de la ora 8:00 până la ora 8:30.

Reguli pe care trebuie să le respecte elevii la simulare EN 2025

Chiar dacă este o simulare, elevii care o susțin trebuie să știe că profesorii din clase se vor comporta exact ca la un examen propriu-zis. Astfel, trebuie să rețineți că nu aveți voie să trișați.

Vă este interzis să intrați în clase cu materiale ajutătoare. Aici intră manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate sau culegeri. Sunt interzise și telefoanele mobile sau orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.

Tot ce aveți cu voi – ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete – trebuie să fie lăsat în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop. Dacă refuzați să vă conformați regulilor de mai sus nu sunteți primiți în examen.

Noutăți simulare Evaluare Națională 2025

Conform unui al Ministerului Educației, în 2025, evaluarea lucrărilor redactate de elevii claselor a VIII-a se va realiza digitalizat prin intermediul platformei de evaluare digitalizată.

”Pentru simularea EN VIII, subiectele sunt redactate sub forma unei broșuri care se tipărește față-verso, așa cum este transmisă de Centrul Național pentru Politici în Educație și Evaluare. Elevii pot solicita pagini suplimentare, dacă este cazul”, anunță ministerul.

Când se află notele pentru simulare matematică Evaluarea Națională

Simularea Evaluării Naționale 2025 a debutat luni, 17 martie. Elevii au susținut în urmă cu 24 de ore prima probă, cea scrisă la limba și literatura română. Marți, pe 18 martie, s-a dat simularea la matematică. Apoi, pe 19 martie, dau examenul elevii minorităților naționale, la limba maternă.

Notele la Simulare Evaluare Națională 2025 matematică vor fi comunicate elevilor pe 31 martie. Se va face asta individual. De notat că rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ.

Se vor purta discuții cu elevii, vor fi ședințe cu părinții, precum consilii profesorale. Școlile vor adopta, acolo unde sunt ncesare, măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Atenție! Pentru că rezultatele se comunică individual, nu prin afișare, nu se vor înmâna elevilor coduri individuale pentru anonimizare.

Calendar Simulare Evaluare Națională 2025

Iată sinteze calendarului pentru Simulare Evaluare Națională 2025:

17 martie 2025: Limba și literatura română – probă scrisă.

18 martie 2025: Matematică – probă scrisă.

19 martie 2025: Limba și literatura maternă – probă scrisă.

31 martie 2025: Comunicarea rezultatelor.

Calendar Evaluare Națională 2025

În acest an școlar, Evaluarea Națională 2025 are loc în perioada 23-27 iunie. Examenul începe cu proba la limba română, care se va desfășura pe 23 iunie. Peste două zile, pe 25 iunie, are loc proba la matematică.

Pe 3 iulie, autoritățile anunță afișarea rezultatelor preliminare. Apoi, în perioada 4-5 iulie se vor depune contestaţiile. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 10 iulie.

Iată calendarul complet pentru examenul de Evaluare Națională 2025