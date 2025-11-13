Sport

Costumația extravagantă care a stârnit rumoare pe internet! Cum a apărut starul de 85 de milioane de euro în cantonamentul naționalei. Foto

Campionatele din întreaga lume au luat o pauză pentru a face loc meciurilor echipelor naționale. Un mare star a surprins prin costumația pe care și-a ales-o la sosirea în cantonament.
Traian Terzian
13.11.2025 | 08:55
2 poze
Vezi galeria
Costumație inedită pentru star planetar la sosirea în cantonamentul naționalei. Sursă foto: colaj Fanatik
Mijlocașul Dominik Szoboszlai nu traversează cel mai bun sezon în Premier League cu Liverpool. Chiar și așa, starul a ținut să iasă în evidență prin costumație la sosirea în cantonamentul naționalei Ungariei.

Ce costumație a ales starul mondial la sosirea în cantonamentul naționalei

Reprezentativa Ungariei trage din greu pentru a prinde poziția secundă în Grupa F a preliminariilor Cupei Mondiale de anul viitor și are nevoie de rezultate bune în ultimele meciuri cu Armenia și Irlanda.

În ciuda presiunii enorme care apasă pe umerii formației maghiare, superstarul Dominik Szoboszlai a venit extrem de degajat în cantonamentul echipei. Fotbalistul de 85.000.000 de euro și-a făcut apariția într-o mașină sport de lux.

Însă, ceea ce a atras cel mai mult atenția a fost ținuta extravagantă pe care fotbalistul de la Liverpool a afișat-o. Szoboszlai a venit îmbrăcat ca un adevărat fotomodel și a ținut în mână o geantă extrem de scumpă. Jucătorul de 25 de ani a urcat mai multe fotografii pe contul de Instagram.

Reacțiile fanilor după apariția lui Dominik Szoboszlai

Postarea făcută de Dominik Szoboszlai a devenit în scurt timp virală și a adunat în 2 zile aproximativ 900.000 de aprecieri și numeroase comentarii. Printre acestea și cel al mijlocașului Barcelonei, Dani Olmo, care a scris încântat: ”Da, domnule”.

”Modelele sunt norocoase că el a ales fotbalul”, ”Băieți, poate suntem de rahat, dar avem cel mai sexy jucător din lume” sau ”Alt nivel”, sunt doar câteva comentarii apreciative ale fanilor după apariția starului Ungariei.

Vedetele Franței, costumații inedite la națională

Dominik Szoboszlai nu este primul jucător care are o apariție surprinzătoare în momentul sosiri la echipa națională. Reunirile lotului Franței sunt de departe cele mai spectaculoase din punctul de vedere al ținutelor.

Primul care a șocat cu îmbrăcămintea sa a fost fundașul Barcelonei, Jules Kounde. Acesta a avut numeroase apariții prin care i-a lăsat cu gura căscată pe cei care au fost în preajma sa la sosirea în cantonamentul de la Clairefontaine.

Internaționalul francez are propriul brand de haine, numit Homies from Paris, creat în colaborare cu designerul Goba Noel. Kounde a deschis și un magazin la Paris, iar Karim Benzema și Aurelien Tchouameni sunt doi dintre ambasadorii brandului său.

Meme Stoica, reacție dură după ce l-a văzut pe Eduardo Camavinga

Ultimul intrat în categoria fotbaliștilor cu apariții extravagante este mijlocașul lui Real Madrid, Eduardo Camavinga. Plictisit probabil de stilurile clasice, fotbalistul francez a ales o ținută șocantă a unui designer celebru.

Alegerea făcută de jucătorul în vârstă de 23 de ani l-a exasperat pe Mihai Stoica, care nu a ratat ocazia de a-l critica vehement. ”Aici s-a ajuns. Hala, Madrid!”, a scris oficialul FCSB, în mediul online.

