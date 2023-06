Huawei și 5G. Planul UE privind gigantul telecom din China are fisuri

Huawei și 5G reprezintă în ochii multora, începând cu Statele Unite ale Americii, dependența de echipamentele de telecomunicații chinezești. La trei ani de la diminuarea acestei dependențe de telecomul „Made in China”, numeroase țări din Uniunea Europeană încă se bazează pe gigantul chinez Huawei pentru rețelele lor critice. Dar UE a găsit slăbiciuni în planul său privind compania chineză Huawei.

Huawei și 5G: furnizor cu risc ridicat

Țările membre ale UE și Comisia Europeană sunt pe cale să finalizeze raport care arată modul în care unele guverne au neglijat impunerea de restricții de securitate privind utilizarea echipamentelor 5G ale Huawei. se reunește, joi, pentru a analiza aceasta. Comisia ar putea prezenta raportul încă din această săptămână, potrivit unor surse în legătură cu acest dosar.

Gigantul telecom chinez Huawei s-a confruntat cu un control amănunțit în întregul Occident, după ce țările și-au dat seama că au devenit foarte dependente de această companie. Pe fondul temerilor că reprezintă un risc de securitate, deoarece firma ar putea face obiectul controlului statului chinez, deci al Partidului Comunist. Se așteaptă ca raportul să avertizeze că Europa se confruntă în continuare cu „un risc puternic de dependență persistentă” față de furnizorii cu risc ridicat, precum Huawei și concurentul său chinez mai mic ZTE. Cu un „impact negativ potențial grav” asupra utilizatorilor europeni, a companiilor și a infrastructurii critice a blocului comunitar.

Măsuri pentru securitatea rețelelor

De asemenea, se așteaptă să se declare că executivul european ar putea lua în considerare măsuri suplimentare pentru a asigura securitatea rețelelor 5G, deși nu este clar cum și când ar putea face Comisia Europeană un astfel de pas. UE are puteri legale limitate pentru a forța țările membre să intervină în probleme de securitate. Doar câteva țări au început să aplice interdicții ferme privind utilizarea Huawei, în timp ce altele au ordonat operatorilor să elimine treptat Huawei din părți mari ale rețelelor lor în următorii ani. Însă unele piețe-cheie – în special Germania – au tras de timp pentru a pune în aplicare verificări de securitate și au fost reticente în a aplica restricțiile în vigoare.

Toleranța europenilor irită SUA

Lupta Europei pentru a elimina furnizorii de telecomunicații de la Huawei i-a iritat pe oficialii de la Washington, care de ani de zile au cerut țărilor aliate să nu se mai bazeze în totalitate pe tehnologia critică chineză. După ce a supraviețuit unui embargou în SUA din partea administrației Trump, continuă lupta cu Huawei, pregătindu-se să interzică complet acest producător Însă o acțiune europeană dură împotriva kitului 5G chinezesc ar putea, de asemenea, să declanșeze tensiuni comerciale majore cu Beijingul.

Huawei: „Excluderea prezintă riscuri economice grave”

Un purtător de cuvânt al Huawei a declarat într-un comunicat că „evaluarea riscurilor de securitate cibernetică, fără a rămâne fidel standardelor tehnologice, sau excluderea anumitor furnizori din sistemele de rețea și de informații, fără evaluări tehnologice adecvate, încalcă principiile de corectitudine și nediscriminare, precum și legile și reglementările UE și ale statelor sale membre”. „Excluderile bazate pe judecăți non-tehnice prezintă, de asemenea, riscuri economice și sociale grave”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Revizuirea relațiilor Bruxelles-China

Raportul vine în contextul în care Europa își reconsideră – din nou – relațiile cu China, ca urmare a creșterii tensiunilor legate de Taiwan și a sprijinului voalat acordat de Beijing Moscovei în . Precum și a frustrărilor de lungă durată legate de practicile comerciale ale Beijingului față de Europa și companiile europene.

Comisia Europeană pregătește o nouă strategie privind securitatea economică la începutul săptămânii viitoare, într-un efort de a consolida liniile roșii privind politicile comerciale între capitalele naționale. Germania, cea mai puternică țară membră a UE, are, de asemenea, un summit bilateral cu oficiali chinezi săptămâna viitoare la Berlin. Iar liderii UE vor discuta despre relațiile UE-China în cadrul unui summit al Consiliului European de la sfârșitul lunii.

5G Security Toolbox

Eforturile Europei de a reduce prezența kiturilor de telecomunicații chinezești datează de la un . Planul respectiv presupunea o listă de măsuri pentru a spori securitatea în rețelele 5G, inclusiv măsuri tehnice, cum ar fi certificarea. Dar și „măsuri strategice” sensibile din punct de vedere politic, care avertizează asupra controlului exercitat de guvernele străine asupra furnizorilor.

În ciuda faptului că a fost lansat și prezentat de Comisie, documentul este un angajament comun, fără caracter obligatoriu, al guvernelor naționale de a lua măsuri comune. Nu este vorba de o lege obligatorie a UE. Se așteaptă ca noul raport de evaluare să arate că guvernele țărilor UE au prezentat variații majore în ceea ce privește viteza, rigoarea și disponibilitatea de a lua măsuri. De asemenea, se așteaptă ca raportul să determine țările să ceară operatorilor informații clare cu privire la cantitatea de echipamente chinezești din rețelele lor, să sublinieze riscul controlului exercitat de un guvern străin asupra furnizorilor și să solicite măsuri imediate cu privire la așa-numiții furnizori cu risc ridicat.

Extinderea restricțiilor

În continuare, se preconizează că se va solicita extinderea restricțiilor dincolo de rețelele de telecomunicații „de bază” și, de asemenea, în ceea ce privește componentele rețelelor de acces radio (RAN), pentru ca țările să nu mai permită operatorilor să instaleze echipamente chinezești, chiar dacă au la dispoziție un interval de timp pentru a se conforma blocărilor. Și că vor revizui riscurile în cazul altor tipuri de furnizori, cum ar fi furnizorii de servicii gestionate. În cele din urmă, raportul ar sugera dezvoltarea procedurilor tehnice de securitate cibernetică prin intermediul autorităților guvernamentale.

Suedia, Danemarca, Estonia, Letonia și Lituania se numără printre guvernele care au impus interdicții generale privind echipamentele 5G ale Huawei. Multe alte țări europene au pus sau sunt în curs de a pune în aplicare mecanisme juridice pentru a bloca acordurile și pentru ca operatorii de telecomunicații să elimine treptat echipamentele chinezești. Guvernele din Franța, Belgia, Italia și din alte țări au intervenit în mod activ în viitoarele tranzacții între operatori și furnizori.

Informații europene „catastrofale”

, când un comitet de securitate a publicat luna trecută directive pentru a evalua riscurile de securitate pentru rețelele 5G și pentru a elimina de pe piață furnizorii cu risc ridicat. Însă piețe-cheie, inclusiv Germania și Spania, nu au intervenit prea mult în acest sens, deși au pus în aplicare procese de securitate.

Germania a fost mai lentă decât mulți dintre colegii săi europeni – o tendință care se potrivește cu abordarea docilă a Berlinului în ceea ce privește relațiile comerciale cu China. Berlinul a fost criticat anterior pentru poziția sa atât de către oficialii americani, cât și de cei din UE. Mai rău, în cazul Germaniei, și a altor guverne, a existat situația că nu aveau nici măcar informații de bază despre furnizorii care alcătuiesc rețelele de telecomunicații ale țării.

„Informațiile din cadrul guvernului până la începutul acestui an erau pur și simplu catastrofale”, a declarat Thorsten Benner, director al Global Public Policy Institute, un think tank cu sediul la Berlin. „Este o parodie faptul că am avut această dezbatere despre Huawei în rețelele de infrastructură critică și încă nu am ajuns la o concluzie. Era și timpul”, a declarat Benner. „Dar cred că majoritatea ministerelor sunt dispuse acum să ia în considerare măsuri mai dure care ar reduce cumva prezența Huawei”.