Hugh Jackman, în doliu: “Odihnește-te în pace, prietene”

Hugh Jackman (53 de ani) este în doliu, după ce un cunoscut actor s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Este vorba despre Isaac Bardavid, care a murit pe 1 februarie 2022.

Regretatul actor de origine braziliană suferea de emfizem pulmonar, boală care l-a răpus, în cele din urmă, după cum a anunțat nepotul acestuia.

Isaac Bardavid a fost un actor de dublaj. Unul dintre cele mai cunoscute roluri a fost cel al lui Wolverine, personaj interpretat de Hugh Jackman în seria filmelor “X-Men”.

Hugh Jackman este în doliu. Ce mesaj a postat pe Instagram

Îndurerat de pierderea lui Isaac Bardavid, a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Actorul a postat un clip video împreună cu cel care i-a dublat vocea personajului său, dar și o descriere semnificativă.

“Isaac Bardavid. Ce legendă. Ce viață și ce moștenire. Ce voce!! #Wolverine #Brazilia…Odihnește-te în pace, prietene.”, a scris Hugh Jackman pe , alături de clipul video cu Isaac Bardavid.

Vezi această postare pe Instagram

Potrivit nepotului său, actorul de dublaj suferea de emfizem pulmonar. Isaac Bardavid a ajuns la spital pe 26 ianuarie, notează . Potrivit familiei, organismul actorului nu se mai putea oxigena, deși acesta era conectat la aparate.

Actorul s-a născut în 1931, în Rio de Janeiro, Brazilia. Printre cele mai cunoscute roluri se numără “Tocaia Grande”, “Carrer del Mar” și “King David”.

În 2017, Isaac Bardavid a dublat vocea în filmele seriei X-Men. Atunci a fost ultima dată când l-a interpretat pe Wolverine.

A mai dublat și alte voci în filme renumite, cum ar fi “A Nightmare on Elm Street” (Freddy Krueger), “He-Man and the Masters of the Universe” (Skeletor), “Batman: The Animated Series” (Comisarul Gordon), “The X-Files” (Deep Throat) sau desenele animate “Sonic the Hedgehog” (Dr. Eggman).

“Brazilia tocmai a pierdut vocea lui Eggman, Wolwerine, Skelleton. Isaac Bardavid, mulțumim pentru carisma ta și pentru faptul că ți-ai pus sufletul în personajele ale căror voci le-ai dublat.”, a scris un fan pe Twitter.

Hugh Jackman a fost diagnosticat cu COVID-19

La finalul anului trecut, a fost diagnosticat cu COVID-19, deși a fost vaccinat cu schema completă, inclusiv cu doza booster, primită la începutul lunii decembrie 2021.

Printr-un anunț postat pe contul de Twitter, Hugh Jackman a declarat că simptomele pe care le-a avut au fost ușoare, și anume usturime în gât și nas înfundat.

Spectacolul de pe Broadway “The Music Man” și-a anulat reprezentațiile timp de cinci zile după ce actorul a anunțat infectarea cu virusul SARS – CoV – 2.

Actorul s-ar fi infectat cu coronavirus după ce Sutton Foster, partenera sa de distribuție, a fost testată pozitiv cu COVID-19.