Ce lovitură pentru Liverpool! Starul de 100 de milioane de euro s-a accidentat din nou și a părăsit terenul în lacrimi

Liverpool a cedat pe AMEX Stadium, 1-2 în fața celor de la Brighton, într-un duel al . O veste și mai proastă pentru Arne Slot o reprezintă însă pierderea lui Hugo Ekitike (23 de ani), fotbalistul pentru care Liverpool a plătit aproape 100 de milioane de euro în vara anului trecut. Acesta s-a accidentat după doar 8 minute de la startul întâlnirii și a părăsit terenul în lacrimi.

Incidentul care a provocat accidentarea francezului s-a produs chiar în debutul partidei, mai exact în cel de-al treilea minut de joc. În urma unui cu James Milner, fost jucător al „cormoranilor”, Hugo Ekitike a rămas întins pe gazon, acuzând probleme la piciorul stâng. Ulterior, după intervenția echipei medicale, fotbalistul în vârstă de 23 de ani s-a ridicat și a părut că va putea continua meciul. Totuși, după alte cinci minute în care a strâns din dinți, francezul a cerut schimbarea, moment în care a izbucnit în lacrimi.

Accidentarea suferită în partida de sâmbătă nu este însă prima cu care Ekitike are de-a face în actuala stagiune. Atacantul lui Liverpool a mai trecut printr-o perioadă dificilă chiar la începutul anului, atunci când a lipsit pentru aproximativ trei săptămâni din cauza unor probleme la tendon. Încă nu se cunoaște cât de gravă este problema francezului, dar cel mai probabil, deși a fost convocat, acesta va rata meciurile amicale ale selecționatei „Les Bleus” de la finalul lunii. Trupa lui Didier Deschamps va da piept cu Brazilia (26 martie) și Columbia (29 martie), ambele dueluri având loc în SUA.

Odată cu accidentarea lui Ekitike, problemele lui Arne Slot se adâncesc. În momentul de față, Liverpool nu poate conta pe cei mai importanți oameni de atac din lot. Pe lângă Ekitike, și Mohamed Salah, respectiv Alexander Isak, sunt accidentați. Până acum, Ekitike este cel mai bun marcator al „cormoranilor” în acest sezon, cu 17 reușite în toate competițiile.

Liverpool tremură serios pentru locul de Champions League

Campioana Angliei a făcut show la mijlocul săptămânii pe Anfield, atunci când s-a impus cu 4-0 în fața celor de la Galatasaray și a obținut calificarea în sferturile de finală ale , acolo unde va da piept cu PSG. Totuși, în Premier League, rezultatele lui Liverpool nu sunt la fel de îmbucurătoare.

În urma eșecului de pe AMEX Stadium în fața lui Brighton, Liverpool a rămas la borna cu numărul 49 și ocupă poziția a 5-a în clasament, însă dacă Chelsea va câștiga în acest weekend, trupa lui Arne Slot va coborî pe 6, o poziție care duce doar în Europa League. Până la finalul sezonului curent mai sunt de disputat șapte etape în Anglia, adică mai există 21 de puncte puse în joc.