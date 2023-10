Huja de la Petrolul povestește calvarul revenirii. „Eram ca în filmele cu Rocky”

Marian Huja a reușit un golazzo în meciul Universitatea Craiova – Petrolul 1-3. Jucătorul care are și cetățenie portugheză .

Marian Huja, luni de coșmar după o accidentare gravă: „Credeam că vine altul și gata”

despre cele 10 luni în care a stat departe de terenul de fotbal și temerile pe care le-a avut: „După 4 luni am venit să văd un meci la Ploiești și nu au uitat de mine, deși eu credeam că așa va fi. Nu m-au uitat suporterii. Credeam că vine altul și nu mai e Huja, gata.

ADVERTISEMENT

Asta am crezut și doare să fii uitat. Pentru că eu nu joc fotbal pentru bani, ci să las ceva în urmă. N-o să mor cu banii, ci cu ce am făcut și ce om am fost. Asta e cel mai important pentru mine”, a fost sincer stoperul lui Petrolul.

Recuperarea a fost un drum extrem de anevoios, cu multe sacrificii: „A fost foarte greu. Eu sunt ambițios și eram la sală, făceam tratament 5-6 ore pe zi. Mă trezeam, mâncam, mă antrenam, acasă dormeam și din nou la sală. În fiecare zi. Mă antrenam până nu mai aveam forță în mine. Eram ca un robot să zicem așa. Nu mai gândeam, n-aveam emoții, doar muncă, muncă, muncă”.

ADVERTISEMENT

Marian Huja, antrenamente desprinse din filmele cu Rocky: „Eram exact la fel”

Marian Huja a dezvăluit cum a reușit să se motiveze și cine a fost principalul său sprijin: „Preparatorul meu fizic din Portugalia m-a învățat să utilizez săniile. Te ajută să simți forță în corpul tău, să ți-l calibrezi. Mă simt bine și funcționează. Iubita mea mea mă motiva, venea să se uite cum fac.

Eram exact ca în filmele cu Rocky. La fel. M-am motivat uitându-mă la alți jucători care au trecut prin asta și care sunt bine. Memphis Depay și el s-a rupt și în 6 luni a jucat meci oficial. Am zis că dacă el poate și eu pot. Asta m-a ajutat.

ADVERTISEMENT

Citeam pe internet ce pot să fac mai mult, să învăț. Sincer, până m-am accidentat nu știam cum să am grijă de corpul meu și ce înseamnă asta, apoi să mă mențin după accidentarea asta”.

Nu poate exprima în cuvinte durerea pe care a simțit-o când și-a rupt piciorul: „N-am simțit așa ceva în viața mea”

Jucătorul dorit la Universitatea Craiova și de Mircea Lucescu, a dezvăluit ce a simțit în acel moment fatidic când a suferit fractura: „În momentul în care se rupe, 30 de secunde, un minut așa, e dureros. E greu de explicat, dar tu simți că se mișcă osul și dă așa unul în altul. E o durere… n-am simțit așa ceva în viața mea. E uuuff! Foarte dureros”.

ADVERTISEMENT

A strâns din dinți și în timpul fizioterapiei: „Și atunci când începi recuperarea doare. Trebuie să îndoi genunchiul, să faci multă mobilitate, forță. De unde am fost operat eu doare și mai mult că îți scoate un pic din os sus. Și azi mai încă dureri. Simt dureri când alerg, dar face parte din proces.

Poate durerea o să îmi dea mai multă forță să mă concentrez mai mult. Eu niciodată nu am avut o accidentare și după să îmi fie frică să calc sau să crezi că e foarte sensibil și la orice mișcare se rupe ceva”.

„Am decis că nu o să îmi fie frică”

Huja a fost foarte puternic mental și a făcut tot ceea ce a depins de el pentru a reveni pe gazon, în ciuda temerilor și gândurilor care nu îi dădeau pace: „Frica e mare, dar tu ca fotbalist trebuie să știi că doctorul și-a făcut partea lui, te-ai antrenat bine cu un preparator fizic, ai făcut tot ce ai putut și acum trebuie să lași să treacă. Nu mai e în mâinile tale, în controlul tău.

Dacă se rupe din nou, se rupe. Dacă nu, e bine. La un moment dat iese frica. Toată lumea mi-a zis că o să existe un moment la un antrenament sau la un meci în care o să faci o acțiune și zici: ‘Ah, și gata!’. Un click și iese din tine frica. ‘Ah, sunt bine’. A ieșit devreme din mine.

Eu am decis că nu o să îmi fie frică. Când îmi zice doctorul că pot să joc și pot să mă antrenez, mă duc și mă arunc înainte cu capul, nu mă mai gândesc de două ori”.

Revenirea sa a fost marcată în cel mai frumos mod cu putință: „A fost o atmosferă frumoasă în vestiar. Toți am fost fericiți, am câștigat meciul, era foarte important că n-am mai câștigat de mult. E un sentiment foarte, foarte frumos să câștigi un meci de fotbal. E ca un drog. 10 minute ai emoții în tine și dopamină, dar trece rapid și te gândești că trebuie să-l câștigi și pe următorul, că vrei să te simți așa din nou”.

Nu ai voie să ratezi FANATIK SUPERLIGA. Podcastul e LIVE de la 10:30 DOAR pe homepage-ul FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri. Emisiunea apare ÎN PREMIERĂ pe YouTube și Facebook de la ora 17:30.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI