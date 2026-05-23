Middlesbrough a pierdut dramatic finala barajului de promovare în Premier League, 0-1 în fața celor de la Hull City, unicul gol al partidei de pe Wembley fiind marcat în minutul 90+5. Astfel, echipa pregătită de Kim Hellberg va juca în Championship și în următoarea stagiune, în timp ce „tigrii” vor reveni pe prima scenă a fotbalului englez. De asemenea, cei de la Hull au încasat și o sumă imensă ca urmare a acestei performanțe, și anume 205 milioane de lire sterline, adică aproape 250 de milioane de euro.

Finala barajului de accedere în Premier League s-a disputat într-o singură manșă, pretendentele la promovare fiind Hull City și Middlesbrough, „killer”-ul Stelei (n.r. – în prezent , după ce a pierdut în instanță dreptul de a folosi marca și numele Steaua) din semifinalele Cupei UEFA (sezonul 2005/2006). Cei care au avut câștig de cauză au fost, în cele din urmă, „tigrii”, la capătul unui meci care nu a oferit multe faze spectaculoase, dar finalul a fost unul cu adevărat electrizant.

Suspansul a fost păstrat până în cel de-al 5-lea minut suplimentar al duelului de pe Wembley, atunci când scoțianul Oliver McBurnie a profitat de respingerea greșită a portarului lui „Boro”, Solomon Brynn, și a marcat golul decisiv, care a trimis-o pe Hull în primul eșalon al fotbalului englez. Astfel, cele trei echipe nou-promovate în sunt Coventry City, Ipswich Town și Hull City.

⚡️ «Халл Сити» впервые с 2017 года сыграет в АПЛ − в финале плей-офф команда обыграла «Мидлсбро», забив на 95-й минуте За выход в Премьер-лигу «Халл» получит примерно 250 млн евро 💵 😎 — Спортс" (@sportsru)

Hull City trebuia să joace barajul cu Southampton, dar „sfinții” au fost descalificați după scandalul „Spygate”!

Barajul de promovare în Premier League din acest sezon a fost unul mai special decât în anii precedenți. Cei de la Southampton au câștigat primul meci cu Middlesbrough, iar astfel, Hull trebuia să joace marea finală împotriva „sfinților”. Totuși, acest lucru nu s-a mai întâmplat, deoarece formația pregătită de Tonda Eckert a fost exclusă de la baraj din cauza scandalului „Spygate”.

Ce s-a întâmplat mai exact? Ei bine, se pare că înaintea duelului cu Middlesbrough, cei de la Southampton au trimis un bărbat să spioneze sesiunile de antrenament ale adversarilor. Oficialii lui „Boro” au constatat acest lucru și au depus plângere la EFL, trimițând înregistrări ale camerelor de supraveghere pentru a proba acuzațiile. Ulterior, Liga Engleză a luat decizia de a-i exclude pe „sfinți” din finala barajului.