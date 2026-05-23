Meciul de 250 de milioane de euro, decis de un gol marcat în minutul 90+5! Dezastru pentru „killer”-ul lui FCSB. Video

Dezastru pentru „killer”-ul lui FCSB! A primit gol în minutul 90+5 și a ratat promovarea în Premier League. Vezi despre cine este vorba și ce echipă va juca în primul eșalon al fotbalului englez în sezonul viitor.
Dragos Petrescu
23.05.2026 | 21:26
Hull a învins-o pe Middlesbrough cu un gol marcat în minutul 90+5 și a promovat în Premier League // FOTO: colaj FANATIK
Middlesbrough a pierdut dramatic finala barajului de promovare în Premier League, 0-1 în fața celor de la Hull City, unicul gol al partidei de pe Wembley fiind marcat în minutul 90+5. Astfel, echipa pregătită de Kim Hellberg va juca în Championship și în următoarea stagiune, în timp ce „tigrii” vor reveni pe prima scenă a fotbalului englez. De asemenea, cei de la Hull au încasat și o sumă imensă ca urmare a acestei performanțe, și anume 205 milioane de lire sterline, adică aproape 250 de milioane de euro.

Hull a învins-o pe Middlesbrough și a revenit în Premier League!

Finala barajului de accedere în Premier League s-a disputat într-o singură manșă, pretendentele la promovare fiind Hull City și Middlesbrough, „killer”-ul Stelei (n.r. – în prezent FCSB, după ce a pierdut în instanță dreptul de a folosi marca și numele Steaua) din semifinalele Cupei UEFA (sezonul 2005/2006). Cei care au avut câștig de cauză au fost, în cele din urmă, „tigrii”, la capătul unui meci care nu a oferit multe faze spectaculoase, dar finalul a fost unul cu adevărat electrizant.

Suspansul a fost păstrat până în cel de-al 5-lea minut suplimentar al duelului de pe Wembley, atunci când scoțianul Oliver McBurnie a profitat de respingerea greșită a portarului lui „Boro”, Solomon Brynn, și a marcat golul decisiv, care a trimis-o pe Hull în primul eșalon al fotbalului englez. Astfel, cele trei echipe nou-promovate în Premier League sunt Coventry City, Ipswich Town și Hull City.

Hull City trebuia să joace barajul cu Southampton, dar „sfinții” au fost descalificați după scandalul „Spygate”!

Barajul de promovare în Premier League din acest sezon a fost unul mai special decât în anii precedenți. Cei de la Southampton au câștigat primul meci cu Middlesbrough, iar astfel, Hull trebuia să joace marea finală împotriva „sfinților”. Totuși, acest lucru nu s-a mai întâmplat, deoarece formația pregătită de Tonda Eckert a fost exclusă de la baraj din cauza scandalului „Spygate”.

Ce s-a întâmplat mai exact? Ei bine, se pare că înaintea duelului cu Middlesbrough, cei de la Southampton au trimis un bărbat să spioneze sesiunile de antrenament ale adversarilor. Oficialii lui „Boro” au constatat acest lucru și au depus plângere la EFL, trimițând înregistrări ale camerelor de supraveghere pentru a proba acuzațiile. Ulterior, Liga Engleză a luat decizia de a-i exclude pe „sfinți” din finala barajului.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
