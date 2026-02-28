Hunedoara e în delir! Ce se va întâmpla cu Corvinul, imediat după promovarea în SuperLiga României

ADVERTISEMENT

Corvinul Hunedoara domină autoritar Liga a II-a a României în acest sezon și are șanse foarte mari să promoveze. Cu trei etape înainte de sezonul regulat, echipa lui Maxim este lider, cu un avantaj de șapte puncte de locul al doilea, iar conducerea a anunțat pe ce stadion va juca echipa în cazul în care va promova, lucru ce pare iminent.

Pe ce stadion va evolua Corvinul Hunedoara în SuperLiga României

În contextul în care lucrările pentru noul stadion din Hunedoara vor începe în acest an, Corvinul se vede nevoită să își găsească „o casă” pentru meciurile din SuperLiga României. Clubul hunedorean trebuie să aleagă o arenă ce se ridică la standardele SuperLigii României și se pare că au găsit soluția.

Printr-un comunicat emis în decursul zilei de vineri, 27 februarie, Corvinul Hunedoara a anunțat că, în cazul unei promovări, echipa va juca meciurile de acasă pe stadionul „Petre Limbardi”, din Petroșani: „Corvinişti, ne aflăm în fața unuia dintre cele mai importante momente ale ultimelor trei decenii: revenirea Corvinului Hunedoara în prima ligă, după 34 de ani.

Este mai mult decât o performanță – este o reparație istorică pentru un club de tradiție și pentru o comunitate care a trăit și a respirat fotbal în tot acest timp. Odată cu această realizare, vine și responsabilitatea de a construi un proiect şi mai solid, sustenabil și demn de nivelul Superligii.

În contextul în care lucrările la noul stadion din Hunedoara vor demara în acest an, clubul a fost pus în situația unei decizii rapide și pragmatice privind disputarea meciurilor considerate pe teren propriu pentru următoarele trei sezoane. În acest sens, dorim să clarificăm motivele care au stat la baza discuţiilor întemeiate cu toţi factorii decizionali pentru închirierea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani”, a transmis Corvinul în comunicat.

Argumentele aduse de Corvinul în fața fanilor pentru alegerea stadionului din Petroșani

În mesajul transmis pe rețelele de socializare, conducerea a numit mai multe argumente pentru care au ales acest stadion: „1. Stadionul din Petroșani este singurul din județul Hunedoara care poate îndeplini criteriile stricte de licențiere pentru prima ligă, în urma investițiilor și modernizărilor susținute de autoritățile județene. Fără această soluție, clubul nu ar putea obține licența necesară pentru a evolua în elită, iar performanța sportivă ar fi compromisă administrativ.

2. Participarea în Superliga presupune un buget consistent. Capacitatea arenei din Petroșani permite o rețetă financiară superioară din ticketing, venituri esențiale pentru susținerea salariilor, a investițiilor și pentru asigurarea unui parcurs competitiv, nu doar simbolic, în primul eșalon.

3. Soluția aleasă oferă nu doar stadion pentru cele 90 de minute de joc, ci și acces la facilități de pregătire și infrastructură necesare performanței. În plus, menținerea echipei în interiorul județului reduce costurile și efortul logistic comparativ cu o variantă în afara acestuia, pentru toţi factorii implicaţi – atât în teren, cât şi în afara acestuia.

4. Singurele comunități şi administraţii locale care s-au arătat deschise colaborării în această fază importantă a proiectului nostru au fost cele din Petroșani și Târgu-Jiu. Am ales să rămânem în județ, pentru ca această performanță să aparțină întregii comunități hunedorene. Colaborarea dintre Consiliul Județean Hunedoara și administrația din Petroșani – enunţată public zilele trecute, demonstrează cât se poate de simplu că, atunci când există unitate, fotbalul de performanță poate rămâne acasă!

5. În Superligă, Corvinul nu reprezintă doar un oraș, ci întreg județul Hunedoara. Înțelegem emoțiile generate de rivalitățile istorice și atașamentul față de identitatea locală, însă acest moment cere maturitate și coeziune. Fără această mutare temporară, viitorul proiectului nostru ar intra într-un impas. Tocmai de aceea, facem apel la raţiune, unitate și responsabilitate. Stadionul din Petroșani trebuie să devină, împreună cu voi, o fortăreață alb-albastră. Corvinul are nevoie de sprijinul suporterilor săi, indiferent de arena pe care joacă!”, a explicat conducerea în mesajul transmis pe social media.

Corvinul, la un pas de revenirea în Liga 1, după ce a câștigat inimile tuturor românilor în urmă cu două sezoane

Corvinul Hunedoara a retrogradat în Divizia B la sfârșitul sezonului 91/92, iar de atunci nu a mai reușit să ajungă în prima ligă. După performanța spectaculoasă din urmă cu două sezoane, a venit momentul ca formația lui Florin Maxim să revină pe prima scenă a fotbalului românesc.

În urmă cu aproape doi ani, din postura unei echipe din divizie secundă. Această performanță i-a adus o participare în preliminariile Europa League, Ulterior, hunedorenii au fost învinși la limită de croații de la Rijeka și au fost retrogradați în Conference League, unde au clacat în fața celor de la Astana.