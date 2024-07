Hunedorenii nu-și pierd speranța după ce au fost zdrobiți de FCSB în Supercupa României, cu 0-3: „Putem să facem o figură frumoasă în Europa League“

, scor 3-0. Bucureștenii s-au impus fără a depune prea mult efort, iar diferența de nivel a fost extrem de clară pe teren.

Sergiu Buș, încrezător în șansele Corvinului pentru Europa

Sergiu Buș se declara , spunând că echipa are destule atuuri. De asemenea, atacantul a venit doar pentru perioada preliminariilor cupelor europene, rămânând doar dacă hunedorenii se vor califica în grupe.

„Probabil am fost luați în serios. Noi am simțit. Am vorbit și cu Chiricheș, nu îi venea să creadă că jucăm așa bine. De când am venit, chiar e o echipă frumoasă. Fotbalistic, din punctul meu de vedere, au promovat, dar nu au dreptul legal..

E o echipă bună, avem potențial frumos, putem să facem o figură frumoasă. Consider că da (n.r. dacă pot produce surpriza în Europa League). Am avut și niște meciuri amicale bune, campioana Sloveniei, a Bosniei.

Știu că mă repet, îmi doresc să învățăm ceva din asta. Să greșim mai puțin, să fructificăm mai mult. Eu am venit să ajut echipa. Înțelegerea a fost să joc pentru Europa. Dacă bunul Dumnezeu ne va oferi șansa să ne calificăm, printr-o minune, voi rămâne.

Mai bine întrebați pe cei din club (n.r. despre promovare). Eu am venit să ajut, să mă bucur. Îmi doresc foarte mult să facem o figură frumoasă în Europa“, a spus Sergiu Buș, noul venit de la Corvinul Hunedoara.

Florin Maxim, clar cu privire la jocul Corvinului

Florin Maxim a discutat despre meciul cu FCSB, dar și despre cum echipa sa s-a descurcat în cantonament. Tehnicianul a explicat de ce hunedorenii au ales amicale țări, cu campioane europene.

“Ce pot să trăiesc? A fost un meci, îmi pare rău că am avut o repriză foarte bună. Am luat goluri cu repetiție, la fel și în cantonament. Trebuie să învățăm, deja ni s-a întâmplat a treia oară. Zic că am avut 2-3 situații bune de a marca.

Altfel era dacă intrăm cu 1-1. Repriza a două a venit cu schimbări, cele trei de la FCSB. Ne-au destabilizat, gol prostesc la 2-0 și s-a turnat în plumb în picioarele jucătorilor. N-am avut repere, orizonturi.

Trebuie să învățăm din aceste meciuri, sunt meciuri cu echipe tari, cu jucători foarte buni care pot face diferența la cea mai mică greșeală. Sper să-mi trag concluziile din ce am învățat din acest joc.

Noi când am avut și cantonamentul din Slovenia, știam că vom întâlni două echipe campioane. Mura, care acum doi ani a câștigat contra lui Tottenham. Știam unde ne băgăm și ce ne așteaptă. A fost o perioadă foarte scurtă, am jucat cu echipe bune, ne știm nivelul.

Suntem o echipă de liga a doua, chiar dacă am fi promovat, am vrut să luăm aceste meciuri tari pentru a ne pregăti pentru Europa League. Vom întâlni o echipa care a stat în picioare cu Ferencvaros, a terminat pe locul doi. E echipă tare, dă jucători în vest.

Am început bine jocurile până în minutul 15-20, ne-au prins pe o tranziție pozitivă, n-am reușit să ne reorganizăm. Putere, asta vorbesc cu ei, au, pleacă pe tranziție. Când merg spre gol, au putere, când ne apărăm, devin puțin mai lenți“, a spus Florin Maxim, la flash-interviu.