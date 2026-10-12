„I-a ajutat vântul!” Eugen Neagoe, spumos în analiza meciului Csikszereda – U Craiova 0-1

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Eugen Neagoe crede că meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova a fost puternic influențat de vântul puternic care a bătut în timpul partidei. Ambele echipe au avut de suferit, de fapt, în funcție de repriză, din cauza vremii. Cel puțin asta crede Neagoe.

Jurnalistul Cristi Coste consideră victoria Universității Craiova de la Miercurea Ciuc una „chinuită”

Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, e de părere că victoria de la Miercurea Ciuc rămâne una chinuită, indiferent de condiții. „Cam chinuială ieri, la Miercurea Ciuc. Ce contează sunt cele trei puncte. Craiova o bate pe Miercurea Ciuc, echipa bătăilor. 1-0 pentru Craiova, gol marcat de Elișor, golgheterul oltenilor în Superliga. Omul se lipește de gol, are mai multe goluri decât Nsimba și Baiaram”, a remarcat jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Eugen Neagoe crede că vântul le-a fost ajutor oltenilor în anumite momente, dar i-a și încurcat în altele

De o altă părere e Eugen Neagoe, care implică și vântul în această ecuație. Așadar, ambele echipe au fost afectate într-un anumit al jocului de vreme, în funcție de poziția pe teren. „ . Chiar dacă a dominat jocul, și vântul i-a ajutat în prima repriză, să spunem. Serios, Miercurea Ciuc a jucat contra vântului. Dar ocazii foarte mari n-au fost.

Una a lui Cicâldău, o intrare foarte bună din linia a doua, și acea lovitură de cap la centrarea din partea stângă, capul lui Hamlawi. Cum a scos formidabil Pap! A văzut-o în poartă. Câteva intervenții foarte bune, chiar dacă eu cred că la gol are o parte din vină. Una peste alta, a făcut un joc bun.

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a încercat să-și creeze ocazii, dar și-a creat puține. I-a ajutat și vântul în repriza a doua pe cei de la Miercurea Ciuc. Oricum, victorie meritată, cred eu”, a punctat Eugen Neagoe, reușind să-i amuze pe cei prezenți în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Eugen Trică e mulțumit de cum s-a prezentat Universitatea Craiova la Miercurea Ciuc, înainte de meciul cu Getafe

În condițiile în care pentru Craiova urmează un meci tare cu Getafe în Conference League, Eugen Trică e de părere că jocul prestat de olteni a fost unul decent. „S-a exprimat foarte bine Craiova în prima repriză. A avut controlul, ocazii, statistica le-a aparținut. În repriza a doua, ciucanii au mai echilibrat jocul. Au avut o ocazie foarte importantă, Lima, de la 16 metri. Dacă nu șuta și pasa colegului din stânga, acesta era singur cu portarul. În rest, Craiova joacă un fotbal bun, plăcut. Din punctul meu de vedere, n-a fost chinuială. Dacă Craiova marca două-trei goluri în prima repriză, vorbeam despre altceva”, a remarcat și Eugen Trică, invitat în studio.

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„Poate s-au gândit la meciul cu Getafe de joi. Au tratat meciul super OK, campionatul este prioritar. Inclusiv programarea s-a făcut mai devreme, ca să ajungă la Craiova”, a concluzionat Cristi Coste.