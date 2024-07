Portarul Dragoș Balauru (34 de ani) a oripilat opinia publică. A scris mai multe comentarii pe un grup de Facebook: „Vânătoarea mai e cum mai e, dar plăcerea cea mai mare e să calc pisici cu mașina”, a fost cel mai dezgustător dintre mesajele fotbalistului, care abia semnase cu Unirea Ungheni.

I-a arătat pisica! Clubul a reziliat contractul fotbalistului cu peste 130 de meciuri în Superliga, după derapajele halucinante: jucătorul amenință cu Instanța!

Comentariul a fost făcut pe un grup de activiști pro-mediu, la o postare în care se discuta despre . Subiectul a făcut înconjurul României, însă același lucru s-a întâmplat și cu comentariile fostului câștigător al Cupei României cu FC Voluntari, despre care a scris și .

ADVERTISEMENT

În urma unei anchete, clubul din Liga 2, Unirea Ungheni, a decis . FANATIK a luat legătura cu sportivul pentru a afla și părerea lui, însă acesta susține că-i va acționa în judecată pe cei care i-au adresat jigniri pe rețelele de socializare.

„Am decis că e mai bine pentru mine și pentru club să reziliem. O să văd unde mă voi îndrepta și eu, că lucrurile nu pot rămâne așa. Am început să fiu jignit înainte de acel comentariu. Eu și familia mea am fost jigniți de multe persoane cu profil fals. De acolo a plecat toată această nebunie. Au început să mă jignească după ce au văzut că sunt vânător. Acolo era un grup de iubitori de animale, totul a plecat de la fata aceea omorâtă de urs. Una dintre persoanele care m-a jignit avea o poză la profil cu o pisică și am vrut să o supăr, de aceea am dat acel comentariu.

ADVERTISEMENT

Un om normal la cap nu s-ar gândi că-i place cuiva să omoare pisici. Eu îmi asum că am intrat în acel clinci. Sunt mult mai multe comentarii, nu doar acela. Am fost făcut în toate felurile. Mi-am închis facebook-ul spre binele familiei mele. Pe mine nu mă dobori prea ușor, dar spre binele familiei mele am decis să-l închid. În spatele tastaturii sunt foarte mulți curajoși. Am făcut câteva printuri înainte să mă blocheze, am luat măsuri. Vreau liniște, dar voi avea cu ce să mă apăr.

Nu am nicio oferă în acest moment. Probabil un club cu capul pe umeri, un club care n-ar lua în serios niște chestii de copii, s-ar gândi foarte bine, ar calcula lucrurile altfel”, a declarat Dragoș Balauru pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Unirea Ungheni a reziliat contractul lui Dragoș Balauru!

„Decizie: Rezilierea contractului! În urma analizării aspectelor care au condus la prejudiciul moral și de imagine a clubului, ca urmare a conduitei nepotrivite în mediul online a fotbalistului Dragoș Balauru, managerul clubului C.S.Unirea Ungheni 2018, domnul Adrian Pop, alături de principalul echipei, dl.Eusebiu Tudor și ceilalți antrenori angrenați în pregătirea jucătorilor, au considerat excluderea din lot și practic rezilierea contractului, proaspăt sositului în cantonamentul grupării roș-albastre”, se arată într-un comunicat oficial al celor de la Unirea Ungheni.

„Un astfel de moment poate fi sensibil pentru echipă dacă nu este tratat cu seriozitatea și rigoarea potrivită, tocmai de aceea am considerat deplasarea mea aici, discuția mea față în față cu cei implicați și desigur consultarea chiar aici în cantonamentul din Slovacia, cu cei care răspund direct de formarea jucătorilor.

ADVERTISEMENT

Suntem profesioniști cu toții tocmai de aceea am hotărât rezilierea contractului cu fotbalistul implicat în acest subiect. Cu siguranță și din astfel de experiențe avem cu toții de învățat!”, a declarat managerul clubului, Adrian Pop.

Dragoș Balauru a jucat de-a lungul carierei pentru echipe precum FC Snagov, FCM Târgu Mureș, U Cluj, ASA Târgu Mureș, Rapid, Viitorul, Voluntari, Daco-Getica, APO Levadiakos și Gloria Buzău, CSM Alexandria.

136 de meciuri a jucat Dragoș Balauru în Superliga